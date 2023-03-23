المخاطر المتعلقة بقلة النوم: ما أهمية الوقت الذي ندخل فيه إلى الفراش؟

النقاط الرئيسية: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو سوء نوعية النوم يزيد من خطر العدوى والمشاكل الصحية الأخرى

من المستغرب أن النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات يرتبط بنتائج صحية أفضل من النوم القصير أو الطويل

ساعتنا البيولوجية تملي علينا أن نكون «نهاريين»، مما يعني أننا نشيطون أثناء النهار وننام أثناء الليل

يحب البعض منا الاستلقاء في السرير في وقت معين كل ليلة، مما يضمن عددًا معينًا من ساعات النوم.





يذهب آخرون إلى الفراش عندما يبدأون في الشعور بالتعب، أو عندما ينتهون أخيرًا من كل ما يريدون إنجازه، ويستيقظون عندما يحتاجون إلى ذلك في الصباح.





ولكن هل يهم الوقت الذي تذهب فيه إلى الفراش؟



لماذا نعطي الأولوية للنوم؟

يمكن أن يؤدي الحصول على نوم جيد ليلاً إلى تحسين وظائف المخ والمزاج والصحة والمناعة.





إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو سوء نوعية النوم يزيد من خطر العدوى والمشاكل الصحية الأخرى مثل الاكتئاب والخرف وزيادة الوزن والسكري وارتفاع ضغط الدم.





حتى أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ COVID طويل الأمد.





ربما من المستغرب أن النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات يرتبط بنتائج صحية أفضل من النوم القصير أو الطويل.



كيف تعمل ساعة الجسم الخاصة بنا؟

يتم تنظيم توقيت نومنا من خلال ما يسمى بـ «الساعة البيولوجية»، وهي ضابط الوقت البيولوجي الداخلي للجسم.





يساعد ذلك الضابط في تنظيم العديد من العمليات على أساس يومي بما في ذلك توقيت دورة النوم والاستيقاظ.





خلال التطور، اكتسبت الكائنات الحية - من البكتيريا والنباتات إلى البشر - ساعة يومية لتحسين العمليات الجسدية في بيئة تتغير على مدار اليوم.





وبالتالي، يتم تنظيم جميع جوانب السلوك ووظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي تقريبًا بشكل إيقاعي لتوقع هذه التغييرات اليومية.



في حين أننا، من الناحية النظرية، قادرون على النوم في أي وقت خلال اليوم طالما أننا متعبون بما فيه الكفاية، فإن ساعتنا البيولوجية تملي علينا أن نكون «نهاريين»، مما يعني أننا نشيطون أثناء النهار وننام أثناء الليل.





إن العمل ضد هذه الساعة - من خلال القيام بالعمل بنظام المناوبات، حيث نعمل في نوبات منتظمة في الليل أو البقاء مستيقظًين لفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع - يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة لأنه يفصل فسيولوجيتنا وسلوكنا عن ساعتنا البيولوجية الداخلية التي من المفترض أن تنظمها.



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حتى النوم في عطلة نهاية الأسبوع غير المؤذي على ما يبدو في وقت متأخر من الليل يزيد من خطر السمنة ومشاكل الصحة العقلية.





وبالفعل، فإن هذا التحول المنتظم في جدول نومنا في نهاية كل أسبوع يخلق ما يسمى بـ «social jetlag» الذي يحاكي إلى حد ما تأثير نوبات العمل.



ولكن هل نحب الاستيقاظ مبكرًا أم متأخرًا؟

قد تختلف ليلتنا البيولوجية الفردية (عندما يعتقد جسمنا أنه الليل) اختلافًا كبيرًا عن الليل البيئي الفعلي (عندما يحل الليل فعليًا).





لكن مجتمعنا الحديث لا يشجع على الذهاب إلى الفراش متأخرًا والاستيقاظ في وقت لاحق من اليوم. حتى أنه يتم اعتباره علامة على ضعف الانضباط الذاتي والكسل.





يُقال لنا «الطائر المبكر يصطاد الدودة»، أو أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يتمتعون بميزة على الذين يستيقظون متأخرًا ويميلون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية ونجاحًا.



يقول الخبراء إن وقت النوم الأمثل يعتمد على ساعتنا البيولوجية الداخلية وعوامل أخرى بما في ذلك الوراثة التي تتحكم في المدة التي نحتاجها للنوم. Source: Getty / ويستيند 61 لكن تفضيلات النوم لدينا ليست حقًا مسألة اختيار: فهي مدفوعة أساسًا بجيناتنا وتعتمد على النمط الزمني لدينا.





النمط الزمني هو الميل الطبيعي للشخص للنوم أو النشاط في وقت معين خلال اليوم وفقًا لإيقاعاته اليومية.





في حين أن معظمنا يعرف بالفعل التعبير القائل بأن الناس يمكن أن يكونوا إما قبرات (أنواع مبكرة) أو بومة ليلية (أنواع متأخرة) فإن هذين النمطين الزمنيين هما النقيضان في الطيف. معظم الناس في مكان ما في الوسط.





نظرًا لأن النمط الزمني لدينا يعتمد على الاختلافات الفردية في خصائص الساعة البيولوجية لدينا، فليس من الممكن حقًا تغيير النمط الزمني الخاص بنا بشكل فعال.





ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك على مدار العمر: فالأطفال هم قبرات، والمراهقون يميلون إلى أن يكونوا بومة ليلية، وبعد سن العشرين ومع تقدمنا في العمر، نصبح مثل القبرات مرة أخرى.





لا يؤثر النمط الزمني نفسه على مقدار النوم الذي نحتاجه، والذي يتأثر أيضًا بشكل أساسي بعوامل مثل الوراثة وغيرها.





بدلاً من ذلك، يتفاعل النمط الزمني لدينا مع التزاماتنا الاجتماعية مثل مسؤوليات المدرسة أو العمل أو الأسرة، والتي يمكن أن تؤثر على مقدار النوم الذي نحصل عليه.



قد يكون للأنماط الزمنية اللاحقة عيب بسبب وتيرة الحياة الحديثة حيث يتعارض النمط الزمني الطبيعي مع متطلبات جدولنا اليومي.



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وبالتالي، غالبًا ما يرتبط النمط الزمني المتأخر بسوء صحة القلب والأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.





في هذا السياق، هناك دعوة متزايدة من العلماء للمدارس لتأخير وقت البدء للمراهقين لضمان الحصول على نوم كافي وتحسين النتائج الصحية والأداء المدرسي.





لذلك لا توجد إجابة بسيطة على السؤال عن موعد الذهاب إلى الفراض.





في حين أن النوم الليلي الجيد بمعدل سبع إلى ثماني ساعات مهم للصحة العامة فإن وقت النوم الأمثل لدينا يعتمد على ساعتنا البيولوجية الداخلية وعوامل أخرى بما في ذلك العوامل الوراثية التي تتحكم في المدة التي نحتاجها للنوم.





فريدريك جاشون هو أستاذ مشارك في فسيولوجيا إيقاعات الساعة البيولوجية في معهد العلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة كوينزلاند.





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