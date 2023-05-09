لماذا سيكون السفر خارج أستراليا أكثر تكلفة قريبًا؟

النقاط الرئيسية: ستزيد الحكومة رسوم الطلبات لمجموعة من أنواع التأشيرات بما في ذلك فئات الزوار المختارة والتأشيرة المؤقتة

ستكلف مغادرة أستراليا أكثر مع زيادة رسوم حركة الركاب

قالت الحكومة إنها ستستخدم مبلغ 665 مليون دولار الذي تم جمعه من زيادة الرسوم على مدى خمس سنوات لتحسين أوقات معالجة التأشيرات

سيضطر السياح والرحالة والطلاب الدوليون الذين يسعون للقدوم إلى أستراليا لدفع رسوم أعلى للتقدم بطلب الحصول على التأشيرة.





اعتبارًا من 1 يوليو من هذا العام ستزيد الحكومة رسوم الطلبات لمجموعة من أنواع التأشيرات بما في ذلك فئات الزوار المختارة والتأشيرة المؤقتة، وفقًا للميزانية الجديدة.





وستكلف مغادرة أستراليا أكثر مع زيادة رسوم حركة الركاب.



تشمل أنواع التأشيرات التي سترتفع الرسوم الخاصة بها تأشيرة الزيارة وعطلة العمل، والتدريب والنشاط المؤقت والإقامة القصيرة للعمل المؤقت.





من المقرر أن تزيد رسوم طلب تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600، والتي ستؤثر على السياح، من 150 دولارًا إلى 190 دولارًا.





سيتم رفع رسوم طلب تأشيرة الطالب 500 والتي تؤثر على الطلاب الدوليين من 650 دولارًا إلى 715 دولارًا.





وسيتم رفع رسوم تأشيرة عطلة العمل، النوع الذي يستخدمه الرحالة، من 510 دولارات إلى 640 دولارًا.



لن تتأثر تأشيرة المشاركة في المحيط الهادئ ونظام تنقل العمالة في المحيط الهادئ بأستراليا برفع الرسوم.





وقالت الحكومة إنها ستستخدم مبلغ 665 مليون دولار الذي تم جمعه من زيادة الرسوم على مدى خمس سنوات لتحسين أوقات معالجة التأشيرات و «الأولويات الحكومية الأخرى».



لماذا سترتفع كلفة السفر خارج أستراليا؟

الأشخاص الذين يغادرون البلاد على متن الرحلات الدولية أو النقل البحري سيضطرون لدفع 10 دولارات إضافية.





سيتم رفع رسوم حركة الركاب، وهي رسوم تُفرض على الركاب المغادرين من أستراليا على الرحلات الدولية أو النقل البحري، اعتبارًا من 1 يوليو 2024، من 60 دولارًا إلى 70 دولارًا لكل راكب.



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ماذا يحدث للطلاب الدوليين؟

ستتغير حقوق العمل للطلاب الدوليين حيث سيُسمح لهم بالعمل لمدة عامين إضافيين بعد التخرج من درجات معينة اعتبارًا من 1 يوليو من هذا العام.





سيتم إعادة الحد الأقصى لساعات العمل لحاملي تأشيرات الطلاب الدوليين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، بعد إزالته خلال جائحة COVID-19.





ولكن الحد الأقصى سيكون أعلى بمقدار ثماني ساعات مقارنة بمستويات ما قبل الوباء حيث سيصل إلى 48 ساعة كل أسبوعين.





سيتم أيضا إعفاء الطلاب الدوليين العاملين في قطاع رعاية المسنين من حد العمل البالغ 48 ساعة كل أسبوعين حتى 31 ديسمبر 2023.





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