مقدمو طلبات التأشيرات من أبرز الخاسرين: ماذا قدمت الميزانية العمالية الجديدة للمهاجرين؟

خيبت الميزانية الجديدة توقعات المهاجرين، حيث أصبحت تكلفة التقديم على تأشيرة أكثر من السابق.

latest updates of Australia’s State Occupations lists

Source: SBS

جاء إعلان وزير الخزانة جيم تشالمرز عن الميزانية مخيباً لآمال العديد من المهاجرين إلى أستراليا، حيث صرح بأن التأشيرات ستصبح أكثر تكلفة في العام المالي الجديد مقارنة بالسابق.

بموجب الميزانية الجديدة، سترتفع جميع تكاليف التقديم على تأشيرات لأستراليا بمعدل 6 نقاط مئوية على الأقل اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، باستثناء المتقدمين من جزر المحيط الهادئ.
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ويعني ذلك أن السياح سيدفعون 40 دولاراً إضافياً (بإجمالي 190 دولار)، وستكلف تأشيرة السفر 130 دولاراً إضافياً (بإجمالي 640 دولار)، وسيدفع الطلاب 65 دولاراً إضافياً (بإجمالي 715 دولار).

كما ستكون هناك زيادة بمعدل 40 نقطة مئوية لتأشيرات الابتكار التجاري وتأشيرات الاستثمار.

وتقول الحكومة إن التغييرات ستؤمن أكثر من 100 مليون دولار كل عام من شأنها تمويل التحسينات على نظام معالجة التأشيرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

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نشر في: 9/05/2023 9:11pm
آخر تحديث: 9/05/2023 9:34pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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