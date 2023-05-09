تعرفوا على أبرز الرابحين في الميزانية الفدرالية 2023

واصلت الحكومة العمالية دعمها لكبار السن والآباء والأمهات والشباب في ميزانية 2023، إليكم أبرز الرابحين في العام المالي الجديد.





المرضى (كبار السن والشباب)





تعد الميزانية الجديدة المزيد من الأستراليين بسهولة زيارة الطبيب مع انخفاض تكلفة الزيارة على المرضى في ذات الوقت.





ووفقا لما أعلنه وزير الخزانة، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمتقاعدين وغيرهم من حاملي بطاقات الامتياز سيزداد معدل حصولهم على الفواتير المجمعة ( Bulk Billing) بنحو ثلاث أضعاف في أغلب زيارات عيادات الطبيب العام.





وهذا يعني أن حوالي 11 مليون شخص سيحصلون على زيارات مجانية إلى الطبيب في العام المالي الجديد.





وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يتضمن جميع استشارات الرعاية الصحية عن بُعد والتي تصل مدتها إلى 20 دقيقة.



الأهل العزاب





تمكن الآباء والأمهات العازبون في الموازنة الجديدة من الحصول على مدفوعات رعاية الأطفال حتى عمر 14 عاما بدلا من 8 سنوات كما في السابق.





وهذا يعني أن حوالي 57,000 شخصا من الوالدين سيحصلون على ست سنوات أخرى بمعدل أعلى من JobSeeker ، وهو ما يصل إلى 176.90 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين.







أصحاب العقارات





وفقا لما أعلنه وزير الخزانة، فقد يكون استخدام الألواح الشمسية أو النوافذ ذات الزجاج المزدوج في منزلك أرخص قريبًا.





حيث سيؤسس حزب العمال صندوقًا جديدًا بقيمة 1.3 مليار دولار، يقدم قروضًا منخفضة التكلفة للأشخاص الذين يقومون بتجديد منازلهم لتحسين كفاءة الطاقة.





ويشمل ذلك 300 مليون دولار مخصصة بشكل خاص لتحديث المساكن الاجتماعية ، والتي يزعم حزب العمال أنها ستخفض تكاليف الطاقة لنحو 60 ألف منزل.





هذا وتقدر الحكومة أن تطوير تصنيف كفاءة الطاقة في المنزل من نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم يمكن أن يقلل الفواتير بنحو الثلث.



Australians face higher mortgage costs with another rate hike all but certain Source: Getty / Getty Images



خدمات العنف الأسري والجنسي





ومن أبرز الرابحين في الميزانية الجديدة هم الشركات العاملة في مجال دعم ضحايا العنف الأسري والجنسي، حيث ستحصل تلك الشركات على 159 مليون دولار إضافية على مدى عامين، عبر شراكة وطنية مع الولايات والأقاليم المختلفة.





سيتم تمديد دفعة تجريبية للنساء الهاربات من العنف الأسري حتى أوائل عام 2025 ، مع توزيع أموال أخرى عبر نظام محاكم الأسرة ، وخدمات الإقامة في حالات الطوارئ.





هذا وقد تم الإعلان عن أنه سيبدأ العمل على قاعدة بيانات وطنية لمرتكبي تلك الجرائم.





كما سيتم تخصيص 6.5 مليون دولار على مدى أربع سنوات لمراجعة كيفية تعامل النظام القانوني مع قضايا العنف الجنسي في أستراليا.



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أثرياء أستراليا





لا يزال أغنياء أستراليا من أبرز الرابحين في الموازنة الجديدة، وذلك بعد أن قام حزب العمال بتطبيق المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية كما هي دون تعديل، والتي من المقرر أن تكلف أكثر من 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات.





كانت التخفيضات الضريبية التي أدخلتها حكومة الائتلاف السابقة وبدعم من حزب العمال، نقطة خلاف مع الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ضغوط تكاليف المعيشة.





ولكن لا يوجد ذكر لها في نص خطاب يوم الثلاثاء، ويقول تشالمرز إنها لم تكن نقطة رئيسية في المناقشة التي أدت إلى الميزانية.





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