لماذا تعتبر الحساسية الموسمية تحديا حقيقيًا الآن في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: يعاني حوالي واحد من كل خمسة أستراليين من الحساسية الموسمية

على غير المعتاد بدأ موسم الحساسية الموسمية متأخرا هذا العام بسبب الأمطار المستمرة

على وجه الخصوص تشهد فيكتوريا أعدادًا عالية إلى شديدة من حبوب اللقاح

يستمتع الكثير من الناس في أستراليا أخيرًا بالطقس الدافئ حيث يبدأ المطر في التراجع - ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الأيام المشمسة أكثر صعوبة.





يعاني حوالي واحد من كل خمسة أستراليين من الحساسية الموسمية وتحذرهم السلطات الصحية من الاستعداد لمستويات حبوب اللقاح المرتفعة بشكل خاص خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب الشتاء الأكثر رطوبة من المعتاد بسبب ظاهرة لا نينيا.



ما هي أعراض الحساسية الموسمية؟

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الاسم الرسمي للحساسية الموسمية هو التهاب الأنف التحسسي. يقول موقع Healthdirect التابع للحكومة الأسترالية إنه مصطلح «يصف رد الفعل الذي يحدث عندما يلامس أنفك أو عينيك مسببات الحساسية» ويتسبب في الأعراض الشائعة التالية:



حكة أو سيلان أو انسداد الأنف أو

حكة أو عيون دامعة

العطس بشكل متكرر

الحاجة إلى التنفس من الفم

الحاجة الدائمة لتنظيف الحلق

شعور دائم كأن هناك التهاب في الأنف أو الحلق

الشخير أثناء النوم

ما الذي يمكن أن يتوقعه المصابون بالحساسية الموسمية في الأسابيع المقبلة؟

على غير المعتاد بدأ موسم الحساسية الموسمية متأخرا هذا العام بسبب الأمطار المستمرة ولكن يتم تحذير الأستراليين الآن من ارتفاع مستويات حبوب اللقاح من العشب وكذلك الأشجار المزهرة ومصادر أخرى مع شروق الشمس.





تتوقع Melbourne Pollen المسؤولة عن التنبؤ بمستويات حبوب اللقاح، والتي تديرها جامعة ملبورن، أن تكون أعداد حبوب اللقاح مرتفعة إلى شديدة في جميع أنحاء فيكتوريا هذا الأسبوع، بينما حثت الجمعية الطبية الأسترالية (NSW) السكان على توخي الحذر عند إصدار تحذيرات من الربو الرعدي في جميع أنحاء الولاية.



وقال مسؤول الأرصاد الجوية جوناثان هاو إن الموجات الأولى من الطقس الدافئ هذا الربيع، بعد فصل الشتاء الرطب بشكل خاص في الأجزاء الشرقية من أستراليا، تعني أن الكثير من الزهور والعشب والأشجار بدأت في الازدهار. كانت الرياح تدفع أيضًا بعض حبوب اللقاح نحو المناطق المأهولة بالسكان مثل ملبورن وكانبيرا.





وقال: «لقد شهدنا ارتفاعا كبيرًا في مستوى حبوب اللقاح».





على وجه الخصوص تشهد فيكتوريا أعدادًا عالية إلى شديدة من حبوب اللقاح، كما تتزايد مستويات حبوب اللقاح في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية.



هل أستراليا بشكل خاص مكان سيء للمصابين بالحساسية الموسمية؟

يُعتقد أن أستراليا لديها واحدة من أعلى معدلات الحساسية الموسمية في العالم واحتلت المرتبة السابعة لالتهاب الأنف التحسسي في دراسة دولية عن الربو والحساسية في الطفولة (ISAAC) في عام 2006.





عانى حوالي 19 في المائة من الأستراليين من الحساسية الموسمية في 2017/18، وفقًا لـ المعهد الأسترالي للصحة والرعاية (AIHW) .



يبدو أن أكثر الأشخاص تضررًا هم أولئك الذين يعيشون في العاصمة الأسترالية، حيث يعاني حوالي 29 في المائة من الأشخاص في إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) من هذه الحالة، مقارنة بـ 14 في المائة فقط في الإقليم الشمالي.



لماذا تختلف هذه السنة عن غيرها؟

قالت الأستاذة جانيت ديفيز، رئيسة مجموعة أبحاث الحساسية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، إن مستويات حبوب اللقاح العشبية بلغت ذروتها بشكل عام في ملبورن بين أكتوبر وأوائل ديسمبر.





يبدأ الموسم لاحقًا كلما ذهبت إلى الشمال، لذلك يعاني سكان سيدني وكانبيرا عمومًا من ذلك في الربيع ولكن أيضًا يعانون من مستوى مرتفع في الصيف.



ازدهرت أشجار الجاكاراندا في سيدني في وقت متأخر عن المعتاد هذا العام، وهي علامة أخرى على البداية المتأخرة للطقس الدافئ. Source: AAP / Bianca De Marchi قالت البروفيسور جانيت إنه في جنوب شرق كوينزلاند، بما في ذلك بريسبان، لم تكن ذروة موسم حبوب اللقاح تبدأ حتى أواخر الصيف وتمتد حتى أغسطس.





لكن الطقس الرطب هذا العام شهد أحدث بداية لموسم حبوب اللقاح في ملبورن منذ عام 2009، وفقًا للدكتور إدوين لامبوجناني، وهو جزء من فريق Melbourne Pollen.





وقال لشبكة Network 10: «إنها بداية متأخرة للموسم؛ كان لدينا أول يوم مرتفع في 31 أكتوبر ويوم الذروة الثاني كان [السبت] وهذا أمر غير معتاد».





قال الدكتور لامبوجناني إنه من الممكن أن يمتد الموسم أكثر حتى العام المقبل، على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك في هذه المرحلة.





«سنحتاج إلى معرفة كيف يكون الطقس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.»



ما هو تأثير لا نينيا؟

قالت البروفيسور جانيت إن التقديرات تشير إلى أن ما بين 45 في المائة و 67 في المائة من الأشخاص الذين يصابون بالحساسية الموسمية لديهم حساسية من الأعشاب.





وجدت أبحاثها، الموثقة على موقع AusPollen Brisbane، أن مستويات حبوب اللقاح العشبية كانت أعلى بأربع مرات ونصف تقريبًا في العام الماضي - والذي كان أيضًا عام لا نينيا - عن متوسط السنوات الخمس السابقة.





في حين أن هناك العديد من العوامل المعقدة التي تلعب دورًا، قالت البروفيسور جانيت إن البحث الذي أجري على مدى أربع سنوات وعبر أربع مناطق في أستراليا أشار إلى زيادة كميات حبوب اللقاح خلال مواسم حبوب اللقاح عندما كان هناك هطول للأمطار إما قبل أو أثناء الموسم بالقرب من محطات مراقبة حبوب اللقاح.



يجلب نمط مناخ La Niña ظروفًا أكثر رطوبة من الظروف العادية وهذا يشجع نمو العشب. Source: AAP يُعتقد أن هطول الأمطار الغزيرة يشجع نمو العشب، الذي يطلق بعد ذلك حبوب اللقاح في الهواء بمجرد توقف المطر. يمكن أن تؤثر درجة الحرارة وساعات النهار والرياح وعوامل أخرى أيضًا على إنتاج حبوب اللقاح.





ولكن ليس كل شخص يعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح، واعتمادًا على محفزها، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الأعراض أثناء الطقس الرطب.





يوفر المطر عمومًا الراحة لمن يعانون من الحساسية الموسمية لأنه يعمل على تنظيف الهواء من حبوب اللقاح ولكن يمكن للمطر أيضًا إطلاق أنواع معينة من الفطريات في الهواء، مما قد يؤدي إلى تفاعلات لدى أولئك الذين يعانون من الحساسية للفطريات.



ما الذي يمكن أن يفعله الناس للتخفيف من أعراض الحساسية الموسمية؟

قالت البروفيسور جانيت إن العديد من المصابين بالحساسية الموسمية سيلجأون إلى أقراص الدواء أو بخاخات الأنف لتخفيف أعراضهم، لكن هذا لن ينجح إلا إلى حد ما إذا كانوا يعانون من أعراض مزعجة أو مستمرة.





وقالت: «من الأفضل بكثير السيطرة على الالتهاب الكامن».





وقالت إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام الكورتيكوستيرويدات داخل الأنف - المعروفة أيضًا باسم بخاخات الأنف الستيرويدية - وتوصي بالتحدث مع الصيدلي.



Australians with hay fever are being warned about extreme pollen levels. Source: Getty / Guido Mieth قالت البروفيسور جانيت إن البخاخات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وإنها تعمل بشكل أكثر فعالية إذا تم استخدامها قبل أن تصبح الحساسية لدى شخص ما سيئة للغاية.





وقالت: «إن علاج الالتهاب الأساسي والسيطرة عليه باستخدام وسيلة وقائية أفضل من مجرد محاولة تخفيف الأعراض».





يمكن للأشخاص أيضًا البقاء في منازلهم لتجنب التعرض لحبوب اللقاح في الأيام السيئة أو ارتداء قناع عالي الجودة أثناء الخروج.





تتوفر أيضًا معلومات على المواقع التي تتعقب مستويات حبوب اللقاح في ملبورن وسيدني و بريسبان .



ماذا عن الربو الرعدي؟

قالت البروفيسور جانيت إنه إذا عانى الأشخاص في أي وقت من الأوقات من ضيق في الصدر أو سعال مرتبط بالحساسية الموسمية فيجب عليهم مراجعة الطبيب لأنهم قد يواجهون خطرًا كامنًا أو حالة تشبه الربو.





وقالت: «أنت حقا بحاجة إلى السيطرة على ذلك».





يمكن أن تساعد رؤية أخصائي المناعة الأشخاص أيضًا في تحديد ما يثير التحسس لديهم. يمكن أن تشمل المواد المسببة للحساسية الأخرى غبار المنزل أو وبر القطط أو الجراثيم الفطرية.





هذا مهم أيضًا لفهم ما إذا كان الناس عرضة للربو الرعدي وهي حالة يحتمل أن تكون خطيرة أدت إلى مقتل 10 أشخاص في ملبورن في عام 2016.



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تنجم أحداث الربو الرعدي عن ارتفاع مستويات حبوب اللقاح العشبية التي يمكن أن تنفجر وتطلق جزيئات صغيرة خلال نوع معين من العواصف الرعدية. تؤثر تلك الأحداث على فيكتوريا وكانبيرا والمناطق المحيطة بها، وكذلك المناطق الوسطى من نيو ساوث ويلز بما في ذلك واجا واجا ودوبو وفي أقصى الشمال حتى تامورث.





وجدت الدراسات التي أجريت بعد حدث 2016 أن العديد من الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بالربو ولكنهم كانوا حساسين لحبوب اللقاح عانوا من أعراض تنفسية. لم يكن الكثيرون على دراية بحساسيتهم وكان 39 في المائة من المرضى في المستشفيات من أصول هندية وسريلانكية وجنوب شرق آسيوية.





يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حول الحساسية الموسمية الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للجمعية الأسترالية للمناعة السريرية والحساسية ، بالإضافة إلى الربو الأسترالي للحصول على نصائح حول التعامل مع الأعراض.





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