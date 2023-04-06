لماذا يطفو هذا الثدي العملاق القابل للنفخ على نهر يارا في ملبورن؟

النقاط الرئيسية: تم صنع الثدي القابل للنفخ بناءً على تصميم «واقعي» للفنانة كريستين يحيى المقيمة في سيدني والمعروفة أيضًا باسم Pink Bits

قالت السيدة دي وينتر إن نالا تلقت حظرًا إعلانيًا مدى الحياة على TikTok

في كانون الثاني (يناير)، أصدر مجلس الإشراف على Facebook وشركة Meta الأم لـ Instagram تعليمات لكلتا المنصتين لإعادة فحص سياساتهما المتعلقة بظهور حلمة الصدر

إذا كنت تعتقد أنك رأيت ثديًا عملاقًا قابل للنفخ يطفو على نهر يارا في ملبورن صباح يوم الثلاثاء، فأنت لا تتخيل ذلك.





تم إرسال بارجة تحمل الثدي الذي يبلغ طوله 10 أمتار إلى الممر المائي الشهير للمدينة كجزء من حملة قامت بها العلامة التجارية الأسترالية للملابس الداخلية المستدامة، نالا، لتحدي «المعايير المزدوجة» حول الرقابة التي تفرضها بعض الهيئات على الإنترنت.





قالت كلوي دي وينتر، إحدى مؤسسي نالا، لشبكة SBS News: «كنساء، سئمنا من إخبارنا بما يمكننا وما لا يمكننا إظهاره عندما يتعلق الأمر بأجسادنا».





«كعلامة تجارية، نحاول حقًا القيام بعمل جيد. نحن نحاول أن نجعل النساء يشعرن بالرضا عن أنفسهن ونجعل النساء يشعرن بالتمثيل من خلال علامتنا التجارية ورسائلنا».



منذ إطلاقها قبل خمسة أشهر، قالت السيدة دي وينتر إن نالا تلقت حظرًا إعلانيًا مدى الحياة على TikTok وتم «حظرها في الظل» على Instagram. كما استغرقت العلامة التجارية أربعة أشهر حتى تتم الموافقة عليها للإعلان على Google.





وقالت: «يرجع الكثير من هذا إلى الطريقة التي نحاول بها تسويق أنفسنا بشكل منفتح وشامل حقًا».





«لدينا منتجات شبكية، لذلك عندما نحاول تسويقها، بسبب الخامة الشفافة لبعض المنتجات، يمكنك رؤية الحلمات، والتكنولوجيا تقول لا لذلك.»





قالت السيدة دي وينتر إنها تدرك الحاجة إلى وجود لوائح، إلا أن ذلك يزيد من العار الذي يشعر به العديد من النساء والأشخاص المتنوعين جنسيا بالفعل بشأن أجسادهم.





وقالت: «نواجه مشكلة تلو الأخرى... كما هو الحال أسبوعيًا تقريبًا، يتم حظر مقاطع الفيديو الخاصة بنا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي».





«هذا يجعل الأمر صعبًا حقًا كنشاط تجاري، ولكن أيضًا عندما تحاول إحداث تغيير إيجابي داخل صناعة كانت تقليديًا غير شاملة تمامًا من حيث حجم الجسم وشكله.»



Chloe de Winter (right) is co-founder of Australian sustainable underwear brand Nala. من هذا الإحباط جاءت فكرة القيام بحركة تجذب الانتباه.





قالت السيدة دي وينتر: «تتمتع شركات التكنولوجيا الكبيرة بالكثير من القوة وهو أمر غير عادل حقًا، ولذا فكرنا في طريقة أفضل لإيصال هذه الرسالة من خلال ثدي عملاق قابل للنفخ».





«إنها تجعل الناس يتحدثون وهذا ما أردناه.»





تم صنع الثدي القابل للنفخ بناءً على تصميم «واقعي» للفنانة كريستين يحيى المقيمة في سيدني والمعروفة أيضًا باسم Pink Bits.





قالت السيدة دي وينتر: «كنا نعلم أنه سيكون من المضحك رؤية ثدي يطفو على نهر يارا، لكنني أعتقد أن رسالتنا حول سبب قيامنا بذلك قد لاقت صدى حقيقيًا لدى الكثير من الناس».





«يبدو أننا نتحدث نوعًا ما نيابة عن المجتمع.»



قالت أماندا سبري، محاضرة التسويق بجامعة RMIT، إن نشاط العلامة التجارية مثل نالا «يمكن أن يؤثر فعليًا على التغيير» في المجتمع، لكن الأصالة «أمر بالغ الأهمية».





«يمكننا أيضًا أن ننظر إلى ما تفعله هذه الشركة للدعوة إلى تغييرات في معايير الإعلان، بحيث لا يكون ذلك مفيدًا لهم فحسب، بل مفيدًا للمجتمع بأسره."





قالت السيدة دي وينتر إنها ستكذب إذا ادعت أن نية نالا الوحيدة من الحملة هي محاربة الرقابة.





وقالت: «أنا المؤسس المشارك لعلامة تجارية للملابس الداخلية... لكنني أعتقد أنه يمكنك أن تكون كلا الأمرين».





«الحقيقة هي أن نالا ليست الشركة الوحيدة التي تواجه هذه المشكلات، سيكون هناك الآلاف من الشركات الأخرى.»



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في كانون الثاني (يناير)، أصدر مجلس الإشراف على Facebook وشركة Meta الأم لـ Instagram تعليمات لكلتا المنصتين لإعادة فحص سياساتهما المتعلقة بظهور حلمة الصدر.





قالت السيدة دي وينتر: «لم نر أي تغيير، لكنني آمل أن يستمر الضغط المجتمعي حول هذه القضايا.





اتصلت SBS News بميتا وتيك توك للتعليق.





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