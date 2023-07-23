مونديال السيدات: في أول مشاركة عربية من نوعها نساء الأطلسي يتجهزن لمواجهة المانشافت غداً

يواصل المنتخب المغربي النسوي تحضيراته للمباراة التي تجمعه غدًا الاثنين، بنظيره الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزلندا.

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النقاط الرئيسية:
  • تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى المونديال، بعد الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
  • يقع الفريق المغربي ضمن مجموعة صعبة تضم ألمانيا المُتوجة باللقب مرتين وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
  • ستقام المباراة يوم الإثنين في مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية.
يشارك المنتخب المغربي للسيدات لأول مرة في هذه المسابقة، فيما يقع الفريق المغربي ضمن مجموعة صعبة تضم ألمانيا المتوجة باللقب مرتين وكولومبيا وكوريا الجنوبية، تسعى نساء الأطلس لتحقيق نتائج ملموسة، في محاولة لتكرار الإنجاز التاريخي لمنتخب الرجال الذي بلغ دور النصف النهائي في مونديال قطر.

وتأهل المنتخب المغربي النسوي إلى كأس العالم للسيدات في أول مشاركة عربية من نوعها، بعد الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، تحت قيادة المدرب الفرنسي، رينالد بيدروس، الذي نهض بأداء المنتخب المغربي منذ توليه منصبه في نوفمبر 2020.
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ويسعى أعضاء الفريق المغربي، لكرة القدم للسيدات لتقديم أفضل ما لديهن للظهور بأفضل صورة، ليعكسن تقدم الكرة النسائية المغربية.

وانطلقت منافسات النسخة التاسعة لمونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، الخميس الماضي، تستمر فعالياتها حتى 20 أغسطس، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1991.

ويحضر المنتخب المغرب للسيدات لمباراته أمام الماكينات الألمانية الطامحات للقبهن الثالث، في ضاحية وريبي في مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، بعد أن أجرى ثلاث مباريات ودية، قبل السفر إلى ملبورن، خسر فيها أمام منتخب جامايكا بهدف لصفر، وتعادل أمام كل من إيطاليا وسويسرا.

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نشر في: 23/07/2023 11:17am
آخر تحديث: 23/07/2023 11:36am
المصدر: SBS

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