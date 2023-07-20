مونديال السيدات: حضور جماهيري تاريخي في افتتاحية مباريات أستراليا
Caitlin Foord celebrates with team mates after scoring a goal Source: AAP
تنطلق مساء اليوم بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا، وسيلتقي فريق أستراليا "الماتيلدا" مع الفريق الإيرلندي مباراتهما الأولى بحضور جمهور يقدر 80ألف مشجع. وسيشارك المغرب بفريقه في هذه المسابقة والآمال معقودة أن يثبت وجوده في هذه المنافسة الحامية. ويشارك في البطولة 32 منتخبًا لأول مرة، بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا. استمعوا لتحليل الصحفي الرياضي رافق العقابي، عن توقعاته في حظوظ منتخب فريق "الماتيلدا"، وتوقعاته للفرق المشاركة للوصول إلى النهائيات. هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
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