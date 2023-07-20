مونديال السيدات: حضور جماهيري تاريخي في افتتاحية مباريات أستراليا

Caitlin Foord celebrates with team mates after scoring a goal during the second International friendly match between the Australia Matildas and Chile.

Caitlin Foord celebrates with team mates after scoring a goal Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تنطلق مساء اليوم بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا، وسيلتقي فريق أستراليا "الماتيلدا" مع الفريق الإيرلندي مباراتهما الأولى بحضور جمهور يقدر 80ألف مشجع. وسيشارك المغرب بفريقه في هذه المسابقة والآمال معقودة أن يثبت وجوده في هذه المنافسة الحامية. ويشارك في البطولة 32 منتخبًا لأول مرة، بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا. استمعوا لتحليل الصحفي الرياضي رافق العقابي، عن توقعاته في حظوظ منتخب فريق "الماتيلدا"، وتوقعاته للفرق المشاركة للوصول إلى النهائيات. هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك

اخترنا لك

08:00
Cash

ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

Marlinenew2.jpeg

'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tram

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

تعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحد

A woman withdrawing money from an ATM

دفعات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم: هل أنتم من مستحقي هذا الدعم؟

12:00
.

600 حاج فقط حصلوا على تأشيرات: ما الأسباب التي منعت الأستراليين من أداء فريضة الحج هذا العام؟

driver fined for driving slow

تغيير في شطب نقاط المخالفة للسائقين لتشجيع 'القيادة النظيفة' في نيو ساوث ويلز

MELBOURNE UNIVERSITY STOCK

ثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالم

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 20/07/2023

361897312_1494116864758607_2925564289312430948_n.jpg

المدرب هاني بيتو: الأفضل ابعاد أطفالنا عن الشاشات وزجهم في الرياضة

AI

"المهام المتكررة": ما هي الوظائف التي سيلغيها الذكاء الاصطناعي في استراليا؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 20/7/2023