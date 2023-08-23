المتاجر الكبرى في أستراليا تحقق أرباحا عالية رغم أزمة الغلاء

أتت نهاية السنة المالية بنتائج مبهرة وأرباح قياسية لأصحاب المتاجر الكبرى في أستراليا، ولكن، هل كان هذا على حساب المستهلك؟

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هل تغتني المتاجر الكبرى من جيوب الأستراليين؟ هذه أرباحها!

النقاط الرئيسية
  • أرباح المتاجر الكبرى تسجل ارتفاعا كبيرا بواقع 41.4 مليار دولار
  • متاجر كولز تحقق أرباحا بلغت 1.1 مليار دولار هذا العام
  • متاجر وولورث تسجل 1.62 مليار دولار أرباح مقارنة بالعام السابق
على الرغم من أزمة الغلاء التي تضرب البلاد، حقق متاجر كولز زيادة في الأرباح بنسبة 4.8%.

أعلنت الشركة أن إيرادات مبيعات السوبر ماركت للعام المالي الماضي نمت بنسبة 6.1% مع ارتفاع الأرباح النقدية إلى 1.1 مليار دولار من 1.05 مليار دولار في العام السابق.
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هذا وقد ارتفع هامش الربح الإجمالي لشركة Coles إلى 26.4% مقارنة بالعام الماضي.

فيما سجلت سلسلة متاجر وولورث أرباحًا تبلغ 1.62 مليار دولار ، بزيادة 4.6% عن العام السابق.

وزادت الإيرادات بنسبة 5.7% أي 64.3 مليار دولار للأسبوع الأخير في السنة المالية مقارنة مع السنة الماضية.

وتشير الاحصاءات إلى ارتفاع مبيعات المتاجر الكبرى في أستراليا بنسبة 4.7% بإجمالي 41.4 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 2.9% بإجمالي 5.1 مليار دولار.
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بدأ نمو أسعار المواد الغذائية في الاستقرار في النصف الثاني مع العام الحالي، بالتزامن مع انخفاض أسعار اللحوم والفواكه والخضروات.

وتتوقع متاجر وولورث أن تستمر الأسعار في الارتفاع في بعض المنتجات الجاهزة.

جدير بالذكر أن النصف الأول شهد نموا ملحوظا لشركة Big W، لكن المبيعات تراجعت في النصف الثاني - بما يتجاوز توقعات المديرين التنفيذيين - حيث قلص المستهلكون شراء المنتجات غير الضرورية.

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نشر في: 23/08/2023 11:43am
آخر تحديث: 23/08/2023 12:01pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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