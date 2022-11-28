تعرفوا على الولايات التي شهدت أكبر زيادات في الرواتب

النقاط الرئيسية: ارتفع مؤشر الأجور، الذي يقيس التغيرات في دخول العمالة في أستراليا، بنسبة 3.1 في المائة على مدار العام

اعترف كبير الاقتصاديين في SEEK مات كوجيل بأن أرقام الرواتب المعلنة لـدى SEEK كانت أعلى قليلاً من أرقام الأجور الحقيقية

بيانات البحث تظهر أن أكثر مصطلح يتم البحث عنه هو «العمل من المنزل»

كشفت الأرقام الصادرة عن كل من مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) وموقع التوظيف SEEK عن التغييرات الأخيرة في القوى العاملة في البلاد وما يتقاضاه الناس.





بينما يُظهر مؤشر الرواتب المعلن عنه لـ SEEK لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 4 في المائة في أجور الأدوار المعلن عنها على الموقع، تكشف بيانات ABS عمن يتقاضى أجرًا أعلى.





اعترف كبير الاقتصاديين في SEEK مات كوجيل بأن أرقام الرواتب المعلنة لـدى SEEK كانت أعلى قليلاً من أرقام الأجور الحقيقية لمكت الإحصاء.



Employees were advertising higher salaries over the past year. ارتفع مؤشر الأجور، الذي يقيس التغيرات في دخول العمالة في أستراليا، بنسبة 3.1 في المائة على مدار العام حتى سبتمبر.





وقال: «يقيس ABS التغيير في الأجور والرواتب لجميع الوظائف، بينما نقيس فقط التغيير في الرواتب المعلن عنها للوظائف الموجودة في السوق».





«إنه نوع مختلف من المقاييس التي من المرجح أن تكون أكثر استجابة للتغيرات في الاقتصاد وتتحرك بشكل أكبر وأسرع عندما تتغير الظروف في الاقتصاد، ومقياسنا مفيد كمؤشر رئيسي لما قد يحدث.»





هل ترتفع الرواتب وأين؟





قال الاقتصادي المستقل كونراد ليفيرس إن السبب الرئيسي لارتفاع الأجور يرجع إلى نقص المهارات العامة في جميع أنحاء البلاد.





وقال: «يجد الناس صعوبة في الحصول على عمالة في الوقت الحالي، لذلك من المهم حقًا أن تستخدم الشركات الأدوات التي تمتلكها، والوسيلة الأساسية التي تمتلكها الشركة لضمان حصولها على عدد كافٍ من الموظفين هي الأجور».



Tasmania leads the nation in terms of advertised salary growth over the past year. Source: Getty / Leisa Tyler/LightRocket تتصدر تسمانيا الولايات والأقاليم الأخرى حيث تم الإعلان عن زيادة الرواتب بنسبة 6.2 في المائة على مدار العام.





قال كوجيل إن الزيادة المرتفعة ترجع إلى المنافسة على المواهب في الولاية الجزيرة.





وقال: «في تسمانيا، كان سوق العمل حارًا جدًا، ومعدل البطالة، على الرغم من أنه ليس الأدنى في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه بالتأكيد أحد أدنى المعدلات التي شهدتها تسمانيا منذ عقود، لذا فإن النمو القوي في الرواتب المعلن عنها يعكس فقط حقيقة أنها سوق عمل ضيقة للغاية».



Advertised salaries in Tasmania grew the most out of all Australian states and territories. وقال السيد ليفيرس إن ارتفاع الأجور المعلن عنها بنسبة 4 في المائة مفيد للاقتصاد، لكنه تأثر بالتضخم.





وقال: «عندما يصبح الأمر أكثر تعقيدًا هو عندما يتعلق الأمر بالأجور الحقيقية».





«الأجور الحقيقية» هو المصطلح المستخدم لوصف الأجور مع أخذ التضخم في الاعتبار.



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وصلت نسبة التضخم إلى 7.3 في المائة في الربع الأول من شهر أيلول/سبتمبر أي بمعدل نمو أسرع من الأجور.





قال كوجيل إن نيو ساوث ويلز وفيكتوريا لا تزالان تقعان في المنتصف بين بقية الولايات الأخرى من حيث نمو الرواتب.





وقال: «إنها ولايات كبيرة ذات اقتصادات أكثر تنوعًا، وتميل إلى أن تكون أكثر استقرارًا بمرور الوقت، لذا فهي تتحرك بشكل أقل قليلاً».





هذا وقد شهدت التجارة والخدمات أسرع نمو سنوي في الرواتب المعلن عنها بنسبة 6.2 في المائة.



The salaries of those working in trades and services increased the most of all industries in the past year. Credit: Ken Macleod قال كوجيل إن رواتب الوظائف ذات الأجور المنخفضة نسبيًا، والتي اعتبرها الكثيرون «وظائف خدمية»، كانت تنمو بشكل أسرع في الآونة الأخيرة.





وقال: «على مدار العام المنتهي في أكتوبر، ارتفعت الأجور الأقل مقابل متوسط الرواتب المعلن عنها بنسبة 4.8 في المائة في النهاية حيث كانت 4 في المائة بشكل عام».





«هذا في صناعات مثل الضيافة، على سبيل المثال، ذات الأجور المنخفضة نسبيًا وشهدت ارتفاعًا كبيرًا حقًا.»





وفي حين شهدت الأدوار الإعلانية والفنية والإعلامية زيادة بنسبة 0.3 في المائة فقط في أجور الإعلانات، فإن الرواتب المعلنة للوظائف الحكومية انخفضت بالفعل طوال العام الماضي بنسبة 1.5 في المائة.





كان التباطؤ في القطاع العام واضحًا أيضًا في الرواتب المعلن عنها في إقليم العاصمة الأسترالية والتي نمت بنسبة 1.3 في المائة فقط على مدار العام حتى أكتوبر.



Seek senior economist Matt Cowgill says there has been an increase in the wages being advertised on the job site. Source: Supplied / Guy Evans ما هي الوظائف الأعلى أجراً؟





ربما ليس من المفاجئ للكثيرين أن يتصدر الجراحون قائمة المهن الأعلى أجرًا في أستراليا.





تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء أن الجراحين في المتوسط يكسبون حوالي 406,000 دولار سنويًا.





وتشكل الوظائف في مجالات الصحة والطب والقانون والمال والتعدين المراكز العشرة الأولى من حيث الدخل وفقًا للأرقام، حيث يكسب كل منهم في المتوسط أكثر من 155 ألف دولار سنويًا.



يكسب أولئك الذين ينتمون إلى أعلى 10 فئات وظيفية أجراً، في المتوسط، ما بين 106,000 دولار و 406,000 دولار سنويًا. Credit: Ken Macleod الطلب على أدوار العمل من المنزل





يبحث المزيد من الباحثين عن عمل عن الوظائف حسب طريقة العمل أكثر من أي وقت مضى وفقًا لـ SEEK.





قال كوجيل إن بيانات البحث تظهر أن أكثر مصطلح يتم البحث عنه هو «العمل من المنزل».





قال كوجيل إن أصحاب العمل يستجيبون لهذا الطلب.





وقال: «إن عدد إعلانات الوظائف التي ذكرت القدرة على العمل من المنزل أعلى بنحو 11 مرة هذا العام مما كان عليه في عام 2019».



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قالت الأستاذة جودي أوكمان، رئيسة مركز بيئة العمل والعوامل البشرية في جامعة لا تروب، إن الناس قد تذوقوا الآن طعم العمل من المنزل خلال ذروة قيود COVID-19، ووجد الكثيرون أنه يناسبهم.





وقالت: «لقد مر الناس بتجربة العمل من المنزل وكيفية تكييف أسلوب حياتهم وفقًا لذلك».





«أعتقد أننا نرى الناس يتخذون خيارات بشأن نمط الحياة بدلاً من تطلعاتهم المهنية.»





قالت البروفيسور أوكمان إن العديد من الأشخاص استمتعوا بالمرونة الإضافية التي يوفرها العمل من المنزل لأسلوب حياتهم ومسؤوليات الرعاية.





وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية لا يشعرون بالأمان عند العودة إلى المكتب، لذلك كانوا يبحثون عن خيارات من شأنها أن تقلل من تعرضهم للآخرين.





قالت السيدة أوكمان إن سوق الموظفين في الوقت الحالي هو سوق للموظفين، لذا إذا لم يقدم أصحاب العمل للأشخاص القدرة على العمل من المنزل وهذا ما يفضلونه، فسيبحثون ببساطة في مكان آخر ولن يواجهوا الكثير من المتاعب في العثور على وظيفة أخرى يناسبهم.





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