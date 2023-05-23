ارتفاع أعداد الأستراليين الذين يعيشون في العراء والنساء الأكثر تضرراَ

النقاط الرئيسية وجد تقرير Mission Australia زيادة بنسبة 26 في المائة في الطلب على خدمات الدعم للمشردين على مدى السنوات الثلاث الماضية

الجمعية تدعو الحكومة للتحرك وسط أزمة الإسكان الحادة

ارتفع عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء سواء في الخيام أو المنازل المؤقتة بنسبة 103 في المائة بين عامي 2020 و2022

أظهر تقرير عن التشرد حول أستراليا ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أماكن إقامة الطوارئ أو يعيشون في الشوارع أو في السيارات.





وصدر اليوم الثلاثاء تقرير البعثة الأسترالية للتشرد للعام 2023، وأشار إلى زيادة بنسبة 26 في المائة في الطلب على خدمات التشرد على مدى السنوات الثلاث الماضية.





أدى ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن الميسورة التكلفة وتباطؤ قطاع البناء إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على المساعدة للعثور على مكان للعيش.



واستخدم التقرير المعلومات التي تم جمعها من 63 خدمة للتشرد ودعم السكن تابعة للمؤسسة الخيرية على مدى ثلاث سنوات.





وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية Mission Australia، شارون كاليستر، إن هناك قفزة بنسبة 50 في المائة في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة بعد أن أصبحوا بلا مأوى.





وتدعو المؤسسة الخيرية الحكومات على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي إلى التحرك لمواجهة أسوأ أزمة إسكان تشهدها البلاد.



وقالت كاليستر: "بدون تعزيز كبير للإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، لا يمكن القضاء على التشرد".





"تدعو Mission Australia الحكومات إلى زيادة الاستثمار لبناء مليون منزل حكومي جديد وبأسعار معقولة على مدار العشرين عامًا القادمة لضمان حصول كل من يطلب المساعدة على مكان آمن للعيش".





وكانت هناك زيادة بنسبة 103 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء أو في الخيام أو في المنازل المؤقتة بين عامي 2020 و2022.



في المتوسط، تم رفض 300 طلب مساعدة كل يوم.





قالت كاليستر إن موظفي الخطوط الأمامية كانوا يبلغون عن "تدفق" للطلبات، وأن الحلول الجزئية لن تنهي الأزمة.





"إنهم يخبروننا أن وضع الإسكان هو الأسوأ الذي رأوه على الإطلاق. أستراليا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة وإنهاء التشرد في بلدنا."



وسلّط التقرير الضوء على تزايد وتيرة النوم في العراء كواحد من أكبر مخاوف المؤسسة الخيرية، حيث قضى أكثر من 20 في المائة ممن حصلوا على خدمات Mission Australia أكثر من عام خارج منزل مستقر.





الجدير بالذكر أن أكبر عدد من المتضررين من التشرد هم من النساء، بنسبة 57 في المائة، يلهيم السكان الأصليون وجزر مضيق توريس بنسبة 27 في المائة.





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