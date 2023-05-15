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«أسوأ كابوس»: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حريق في نيوزيلندا

يُعتقد أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم بعد حريق في نزل مكون من 92 غرفة في نيوزيلندا.

hostel fire

Fire and Emergency New Zealand said "a number of people" were unaccounted for but is yet to confirm any deaths. Source: Supplied / Wellington City Council

النقاط الرئيسية:
  • قالت هيئة الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية إن «عددًا من الأشخاص» في عداد المفقودين لكنها لم تؤكد بعد أي وفيات
  • لكن في السر يستعد المسؤولون لعشرات الوفيات
  • تم إخراج حوالي 52 شخصًا من المبنى بعد إخطارهم بالحريق في الساعة 12.25 صباحًا
يُعتقد أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم بعد حريق اندلع في نزل يضم 92 غرفة في ويلينغتون بنيوزيلندا خلال الليل.

اشتعلت النيران في نزل Loafers Lodge في نيوتاون، في جنوب ويلينغتون، خلال الليل، مما أدى إلى الإخلاء.

وقالت هيئة الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية إن «عددًا من الأشخاص» في عداد المفقودين لكنها لم تؤكد بعد أي وفيات.

ولكن في السر يستعد المسؤولون لعشرات الوفيات.

«هذا حدث مأساوي لجميع المعنيين. قال مدير منطقة FENZ، نك بيات، يوم الثلاثاء، أقدم تعازيّ القلبية لأحباء أولئك الذين فقدوا حياتهم.

«لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ من هذا.

«هذا حريق يحدث مرة واحدة في كل عقد في ويلينغتون. إنه أسوأ كابوس بالنسبة لنا».
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تم إخراج حوالي 52 شخصًا من المبنى بعد إخطارهم بالحريق في الساعة 12.25 صباحًا.

استجابت أكثر من 10 سيارات إطفاء لحالة الطوارئ طوال الصباح وتم إخماد الحريق بعد الساعة 6 صباحًا.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز للتلفزيون المحلي «إنه تطور مثير للقلق حقًا ومن الواضح أن قلوبنا ستكون مع جميع رجال الإطفاء المعنيين وجميع ضحايا المأساة الرهيبة التي تتكشف».

لم تكن هناك وظائف شاغرة في النزل باستثناء عدد من الغرف التي كان يتم علاجها من بق الفراش، حسبما أفاد راديو نيوزيلندا.

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نشر في: 16/05/2023 7:40am
آخر تحديث: 16/05/2023 9:18am
المصدر: AAP
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