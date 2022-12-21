طرق السلامة من الحرائق المنزلية: كيفية تقليل احتمال نشوب حريق في المنزل

النقاط الرئيسية: ترتبط أجهزة التدفئة والتدخين بمخاطر الحريق، ولكن يمكن أن يبدأ حريق في المنزل من أي مصدر حرارة

يعد اتخاذ الاحتياطات بشأن المواد القابلة للاشتعال المحفوظة في المنزل أمراً أساسياً لمنع نشوب حريق

يجب تعليم الأطفال حول السلامة من الحرائق في المنزل والوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ

الوقوع ضحية حريق في منزل ليس شيئاً يخطر ببال معظم الناس، على الرغم من أن معظم الحرائق يمكن منعها، إلا أنه بمجرد خروجها عن السيطرة، يمكن أن تكون عواقبها مأساوية ولا رجعة فيها.





ومعرفة المخاطر وتدابير الوقاية المطلوبة لتجنب شرارة واحدة يمكن أن تعني الفرق بين الحياة والموت.





تشير دراسة مشتركة أجرتها مؤسسة Natural Hazards Research Australia و Fire Rescue Victoria لعام 2019 إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص يُقتلون في الحرائق السكنية كل عام، أكثر من المخاطر الطبيعية الأخرى، مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، مجتمعة.





يقول أندرو جيسينج، المؤلف المشارك للدراسة والمدير التنفيذي لأبحاث المخاطر الطبيعية بأستراليا: "بين عامي 2003 و 2017 ، توفي 900 شخص في حرائق سكنية كان يمكن الوقاية منها".



Residential fires can happen any time of the year. Contributing factors leading to preventable fires include an individual’s behaviour and their surrounding environment. Getty Images/Robert Niedring Credit: Robert Niedring/Getty Images/Cavan Images RF/Getty Images "النقطة الأساسية هي أن البحث يظهر بالتأكيد أنه لا يوجد عامل خطر مهيمن واحد فقط".





"عندما ننظر إلى الضحايا المأساويين للحرائق السكنية التي يمكن الوقاية منها، غالباً ما كان هناك تواجد مشترك لمجموعة من العوامل المختلفة التي أحاطت بهؤلاء الأفراد وسلوكياتهم وبيئتهم السكنية"





ومع ذلك، يضيف أن الحرائق السكنية التي يمكن الوقاية منها عادة ما تكون ناجمة عن "السجائر والأعطال الكهربائية والسخانات والنيران المكشوفة".



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وتشمل ممارسات السلامة من الحرائق المنزلية الأساسية وجود أجهزة إنذار دخان تعمل، وخطة للهروب من الحرائق وعدم ترك غاز الطهي دون رقابة.





ولكن الوقاية تبدأ من معرفة المخاطر المرتبطة بمصادر الحرارة والاستجابة وفقاً لذلك، كما يقول مارك هالفرسون، المدير التنفيذي للسلامة من الحرائق في خدمات الطوارئ والحرائق في كوينزلاند (QFES).



All Australian states and territories have their own specific smoke alarm requirements. Authorities urge everyone to replace smoke alarm batteries annually. Getty Images/sturti. Credit: sturti/Getty Images "لكي يبدأ حريق، يجب أن يكون هناك مصدر حرارة يكفي لبدء مادة قابلة للاحتراق لتشتعل فيها النيران".





"يمكن أن يكون مصدر الحرارة هذا أي شيء من أجهزة التدفئة وأجهزة الطهي لدينا ومن البطاريات التي يتم شحنها بشكل غير صحيح"



Smoke coming out from oven Credit: Henrik Sorensen/Getty Images

منع الحرائق

تظهر الأبحاث أن معظم الحرائق السكنية المميتة تحدث خلال الأشهر الباردة، بسبب الاستخدام غير الآمن لأجهزة أو طرق التدفئة.





ويقول جيسينج: "تحدث الوفيات الناجمة عن الحرائق السكنية التي يمكن الوقاية منها بشكل أكثر شيوعاً خلال فصل الشتاء ... بسبب المدافئ أو طرق التدفئة".





تحث سلطات مكافحة الحرائق الناس على استخدام أجهزة التدفئة الخاصة بهم وفقًا للممارسات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة.





وهذا يعني تجنب استخدام معدات التدفئة الخارجية في الداخل، بما في ذلك تلك التي تستخدم الغاز المسال (LPG) كمصدر للوقود.





يقول أندرو إن معدات التدفئة المصممة للاستخدام في الهواء الطلق ليست مناسبة في الداخل، حيث يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تراكم أول أكسيد الكربون الذي يمكن أن يصبح مميتاً.



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وفي السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع كبير في الحرائق السكنية في أستراليا بسبب الأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم أيون.





يوضح هالفرسون: "نظراً لأن بطارية السكوتر الإلكتروني تحتوي على قدر كبير جداً من الطاقة، في حالة حدوث حريق، فهناك المزيد من الطاقة وهناك فرصة أكبر بكثير لانتشار النار بسرعة".





وفقاً لبيانات إدارة الإطفاء، تم ربط أكثر من 450 حريقاً ببطاريات الليثيوم أيون في الأشهر الـ 18 الماضية.





يحذر هالفرسون: "المشكلة الأولى هي أن الناس يستخدمون شاحناً غير صحيح لأجهزتهم المحددة".



مجرد أن شاحن بطارية يمكن وصله بجهاز ما، لا يعني بالضرورة أن هذا هو الشاحن الصحيح للاستخدام. Mark Halverson, Executive Manager for Fire Safety at the Queensland Fire and Emergency Services (QFES)

From mobile phones and toothbrushes to larger items, such as vacuum cleaners and laptops, many household rechargeable devices run on lithium-ion batteries. Getty Images/Chonticha Vatpongpee / EyeEm Credit: Chonticha Vatpongpee / EyeEm/Getty Images وتوجد أيضاً المواد المواد القابلة للاحتراق في الساحات الخلفية لمعظم المنازل.





وتشمل هذه الحطب الجاف، والأخشاب المخزنة، والملابس القديمة، والمعدات المعرضة للحريق، ومعظم المنتجات والمواد الكيميائية التي يتم الاحتفاظ بها.





ويقول هالفرسون إن الأشخاص الذين يحتاجون إلى تخزين أي نوع من الوقود (مثل جزازة العشب أو وقود السيارة) يجب أن يتذكروا الاحتفاظ به في مكان مناسب، بعيداً عن الأجهزة الأخرى، ومحمياً من الحرارة الزائدة أو أشعة الشمس المباشرة.





"أحد العوامل الرئيسية للسلامة في المنزل هو التأكد من أن جميع هذه الأنواع المختلفة من المواد يجب أن تبقى منفصلة وفي حاويات مناسبة."



Careless use or storage of flammable products at home can easily start a fire. Getty Images/NoDerog Credit: NoDerog/Getty Images إن أجهزة إنذار الدخان التي تعمل هي أيضاً مفتاح للسلامة من الحرائق في المنزل.





وعلى الرغم من أنها لا تمنع حدوث حريق، ، إلا أنها تعطي الناس إنذاراً مبكراً ضرورياً وفي بعض الأحيان، فرصة لإطفاء حريق في بدايته.





لكن السيد مارك يحذر من محاولة إطفاء حريق إذا لم تكن مستعداً لذلك.





"إذا لم يكن الناس واثقين من أنفسهم أو لم يكن لديهم المعدات المناسبة لمهاجمة تلك النيران بأنفسهم، فإن أهم شيء يمكنهم فعله هو نقل أنفسهم وعائلاتهم وأي شخص آخر في المنزل خارج المنزل فوراً ثم الاتصال بالرقم صفر صفر صفر لطلب استجابة خدمة الإطفاء المحلية ".



It is not advisable to extinguish a fire on your own, unless the fire is localised, and you know how to use the right equipment. Getty Images/Michael Blann Credit: Michael Blann/Getty Images

الوقاية من الحرائق والاطفال

وفقاً للدراسة، فإن الفئة العمرية من السكان الأكثر عرضة لوفيات الحرائق السكنية أو الأصابة تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أو أقل من خمس سنوات.





تقول سيمون سوليفان، مديرة وحدة تعزيز صحة الأطفال في شبكة مستشفيات سيدني للأطفال، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحروق، حتى عند تعرضهم لحريق صغير يسهل إخماده.





"تميل بشرتهم إلى أن تكون أرق من البالغين ... تحترق بشرتهم بشكل أعمق وأسرع عند درجة حرارة منخفضة"



Children are naturally quite curious, so heat-related accidents can happen in seconds if a child is left unattended in the kitchen. Getty Images/tolgart Credit: tolgart/Getty Images ويتجاوز تعليم الأطفال حول السلامة من الحرائق المنزلية مجرد ضمان معرفتهم بكيفية الاتصال بالطوارئ، وينبغي أن يشمل تدريبات عملية.





تقول سيمون : "أول شيء يجب إعداد خطة للهرب من حريق المنزل والتدرب عليها مع العائلة".





"اجعلها بسيطة حقاً، واجعلها ممتعة، وحاول تنفيذ أنشطة عملية"





تقترح السيدة سيمون أيضاً تعليم الأطفال ما يجب القيام به من خلال عبارات وكلمات بسيطة لا تُنسى.





إذا اشتعلت النيران في ملابسهم، فعلمهم أن 'يتوقفوا ويسقطوا ويتدحرجوا'"





السقوط على الأرض يمنع ألسنة اللهب من الارتفاع إلى الوجه، وتغطية الوجه بيديك سيساعد على تجنب الإصابات.



Ensure that every occupant of the house knows what they need to do in case of fire. Getty Images/Imgorthand Source: AAP وفي نهاية المطاف، تقول السيدة سيمون، إن التحدث إلى طفلك حول الوقاية من الحرائق يأتي إلى إخراج الخوف من المحادثة.







اشرح الغرض من جهاز إنذار الدخان، وكيف يعمل، ومكانه، وكيف يبدو، وما هو الصوت الذي سيصدره أثناء الحريق، وكذلك عندما تكون البطارية منخفضة.





"لذلك ، في حالة نشوب حريق، لا يبدأون في الذعر لأنهم على دراية بما هو الصوت وهم على دراية بما يتعين عليهم القيام به"



نصائح السلامة من الحرائق المنزلية للآباء ومقدمي الرعاية





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