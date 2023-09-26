نعم، لا أو لا أعرف.. كيف يرى المهاجرون استفتاء "الصوت"؟

قام فريق أخبار أس بي أس عربي باستطلاع رأي في أحد شوارع غرب سيدني، وسألت مجموعة من الأشخاص من خلفيات مختلفة عن آرائهم بشأن استفتاء "صوت" السكان الأصليين إلى البرلمان.





جاءت الردود متنوعة، فأكد البعض أنهم سيصوتون بـ "نعم"، أما البعض الآخر فجوابهم كان "لا"، لكن الأغلبية كانوا غير متأكدين أو مترددين.





وأجاب أحد الأشخاص عندما سُئل عما إذا كان سيصوّت، وهو يتحدث باللغة العربية، "نعم، لماذا لا؟"، لكنه لم يكن متأكداً عن موعد يوم الاستفتاء.





وتابع ليقول: "عندما يحين وقت ذلك، سأذهب وأدلي بصوتي"، قبل أن يسأل: "ماذا يريد السكان الأصليون؟" ليتفاجأ ويطلب المزيد من المعلومات عن الموضوع.



وورد في التقرير أن البعض ظنوا أن السؤال عن البرنامج التلفزيوني الفني The Voice، والبعض الآخر كان قد اتخذ قراره بالتصويت بنعم أو لا.





الجدير بالذكر أن المجتمعات الأسترالية المتنوعة ثقافياً ولغوياً (CALD) لها صوت حاسم في الاستفتاء المقبل. حيث وُلد حوالي 28% من الأستراليين في الخارج، وحوالي النصف وُلد أحد الوالدين خارج أستراليا، وفقاً للتعداد السكاني لعام 2021.



هذا ويتعين على جميع المواطنين الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق التسجيل والتصويت في الاستفتاء، بما في ذلك الأستراليون الجدد.





قامت مفوضية الانتخابات الأسترالية بترجمة معلومات التصويت إلى 34 لغة، ويمكنها كذلك تقديم خدمات الترجمة الفورية للأشخاص الراغبين.





