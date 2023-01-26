صبي في التاسعة يتعرض لصاعقة على الشاطئ في "يوم أستراليا" وحالته حرجة

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A bolt of lightning strikes during a storm in Mexico City, Saturday, July 18, 2020. (AP Photo/Marco Ugarte) Source: AP / Marco Ugarte/AP

النقاط الرئيسية
  • صبي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بعد أن توقف قلبه عندما أصيب بصاعقة على شاطئ بالقرب من ولونجونج في يوم أستراليا
  • قال تيري مورو كبير مفتشي سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز إنه يعتقد أن الصبي كان في الماء وقت الحادث
  • عانى الصبي من حروق في صدره جراء الحادث
قال تيري مورو كبير مفتشي سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز إنه يعتقد أن الصبي كان في الماء وقت الحادث، مما تسبب في إصابة قلبه بالسكتة القلبية وتوقف تنفسه.

كما عانى الصبي من حروق في صدره جراء الحادث، حسبما قال مورو لبرنامج Seven's Sunrise يوم الجمعة.
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وبدأ المنقذون الذين كانوا يقومون بدوريات في مكان مجاور عملية الإنعاش القلبي الرئوي للطفل البالغ من العمر تسع سنوات بمساعدة طبيب كان على الشاطئ مع أسرته في ذلك الوقت.

واستجابت طواقم الإسعاف والشرطة بعد فترة وجيزة وتولى المسعفون جهود الإنعاش.
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وتمكنوا من إعادة ضبط نبضات قلب الصبي وتنفسه، قبل أن يتم نقله براً إلى مستشفى ويستميد للأطفال، حيث لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة.

وتم إرسال مروحية من ألبيون بارك تضم طبيباً ومسعفاً في العناية المركزة ساعدا في استقرار حالة الصبي.

وأضاف مورو أنه لم يكن بالإمكان نقل الصبي إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بسبب العاصفة الكهربائية التي لم تكن قد توقفت.

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نشر في: 27/01/2023 9:40am, آخر تحديث: 27/01/2023 9:50am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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