"فتيات على الطبل": أول فرقة ترفيه نسائية في ملبورن تنطلق نحو العالمية

يُعد منسق الأغاني أو ما يُعرف بالـ disc jockey عنصراً أساسياً في نجاح أي حفل، فالـ DJ القادر على التقاط روح الحدث واختيار الأغاني المناسبة يُسهم بشكل أساسي في تزيين فرحة العروسين وتزويدهم بمقاطع بهيجة تبقى محفورة في الذاكرة لسنوات.





DJ Abier كما يحلو لها أن نسميها، أسّست فرقة للترفيه تضم فتيات يعزفن على الطبل في مدينة ملبورن في عام 2009. لاحظت عبير أنه هناك حاجة في السوق: "لدي هواية بالموسيقى فقلت لنفسي لمَ لا أقوم بعمل شيء مختلف لحفلات النساء؟ 90% من حفلاتنا للنساء فقط."





بالطبع لم يكن طريق عبير وفرقتها مفروشاً بالورود في البداية اذا تلقت سهام الانتقادات ممن يعتقدون أن هذا النوع من العمل لا يُناسب الفتيات: "كان صعباً جداً في البدايات ولكن لا نتيجة بدون تعب. أعمل مع 5 فتيات اليوم وأنا فخورة بهن جداً وهم بالفعل أساس هذه الفرقة."



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كسرنا صورة نمطية وتعبنا لنصل لهذا النجاح. كان يجب علينا بداية إقناع الجالية بأهمية عملنا

كيف بدأ شغف عبير بالموسيقى؟ تقول مؤسسة المجموعة التي تحظى بأكثر من 100 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي ان مشروعها بدأت ملامحه بالتشكل في أحداث عائلية: "في صغري، كانت الموسيقى دائماً حاضرة. بدأ أقاربي يطلبون مني تنسيق الأغاني في حفلاتهم. شيئاً فشيئاً تحولت هوايتي إلى عمل."





كنت دائماً أستمع إلى أحدث الإصدارات الغنائية لنجوى كرم وعاصي الحلاني ووائل كفوري وأهم النجوم والنجمات العرب رغم وجودي هنا في أستراليا.



لا يقتصر نشاط Arabian Nights على الحفلات النسائية، بل يمتد أيضاَ ليشمل حفلات مختلطة وأحداث رياضية.

الانتقادات في البداية طالت عبير أيضاً لأنها ترتدي الحجاب: "كانوا يقولون لي أنت محجبة وماذا تفعلين هنا برفقة الفتيات. مكانكن ليس هنا. لم نستمع لهذا الكلام وآمنا بأنفسنا وأكملنا الطريق."



لدي عندي قيم عليا وخطوط حمراء. أنا افتخر بحجابي ولكن لا أحدد نفسي.

تحقيق التوازن بين التزامات العمل والاهتمام بالعائلة كان أيضاً من التحديات التي لم يكن ليتاح لهن تجاوزها دون دعم العائلة: "لدي زوج داعم ومحب. انا أعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع وهذا ليس بالأمر السهل. عندما بدأت العمل كان عمر ابني لا يتجاوز 9 أشهر وهو اليوم شاب بعمر 15 عاماً."





استمعوا إلى قصة DJ Abier في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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