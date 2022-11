تعلم الإنجليزية - الحلقة 21: الخلاف في مكان العمل|اهتم بصحتك

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

فهم العبارات المستخدمة لحل الخلافات في مكان العمل



العبارات التي يمكن استخدامها عند محاولة حل الخلافات في مكان العمل

I’d like us to talk even though we might not solve everything at once.

I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.

I’m sure there will be some things we can agree on.

Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.

Help me understand where you’re coming from.