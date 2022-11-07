تعلم الإنجليزية - الحلقة 21: الخلاف في مكان العمل|اهتم بصحتك

نقاط التعلم الرئيسية: العبارات التي يجب استخدامها عند محاولة حل النزاع في مكان العمل

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



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هدف الدرس:

فهم العبارات المستخدمة لحل الخلافات في مكان العمل



العبارات التي يمكن استخدامها عند محاولة حل الخلافات في مكان العمل

I’d like us to talk even though we might not solve everything at once.

I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.

I’m sure there will be some things we can agree on.

Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.

Help me understand where you’re coming from.

I understand your point, but I see things a little differently.

تعبيرات عامية:





someone steps on your turf



تعني أن شخصا ما يتدخل في عمل يخصك لكن ليس بالطريقة التي تعجبك





at each other's throats



تعني أن أولئك الأشخاص غاضبون ويتجادلون





something is getting out of hand



تعني أن شيئا ما أصبح من الصعب السيطرة عليه وأنك تمر بمشاعر سلبية





cool down a bit



تعني أن تصبح أقل غضبًا





مصطلحات:





Conflict



خلاف حاد أو مجادلة





Resolution



حل مشكلة





Upset



الشعور بالغضب أو الحزن أو خيبة الأمل أو القلق





Perspective



وجهة نظر أو طريقة معينة للنظر إلى شيء ما





Lack of communication



طرق قليلة جدًا أو سيئة جدًا للتواصل





Lack of collaboration



غياب العمل الجماعي والجهد المشترك





Compromise



اتفاق أو تسوية خلاف في الرأي يقدم فيه كل طرف تنازلات





Toxic environment



مكان أو سلوك يضر بصحتك أو سعادتك أو عافيتك





Bullying



سلوك منتظم يؤذي أو يخيف الناس نفسيا أو جسديا





Discrimination



معاملة الناس بشكل مختلف لأنهم مختلفون خاصة بسبب عرقهم أو سنهم أو جنسهم أو إعاقتهم





Harassment



الضغط العنيف أو التخويف





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





يلتزم أرباب العمل الأستراليون قانونًا بضمان أن الموظفين يمكنهم العمل بشكل مريح في بيئة آمنة خالية من التنمر والتمييز والمضايقات. إذا كنت تعاني من التمييز بسبب إعاقتك أو جنسك أو عمرك أو عرقك فيمكنك تقديم شكوى مجانًا إلى مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية .





مبادرة Mind Your Health هي مبادرة أطلقتها SBS يوم 10 أكتوبر يوم الصحة العقلية. سيساعدك الموقع في تحسين صحتك وعافيتك باللغة الإنجليزية وبعدة لغات. سنوفر أيضًا معلومات حول الأماكن التي يمكن للأشخاص الذهاب إليها للحصول على دعم الصحة العقلية.



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