SBS تعلم اللغة الإنجليزية

تعلم الإنجليزية - الحلقة 21: الخلاف في مكان العمل|اهتم بصحتك

SBS تعلم اللغة الإنجليزية

Rude female leader yelling at her coworkers through megaphone in the office.

Angry manager yelling at her team through megaphone in the office. Credit: skynesher/Getty Images

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نشر في: 7/11/2022 10:32pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Peter Theodosiou
المصدر: SBS
Available in other languages

تعلم العبارات التي يمكنك استخدامها لحل الخلافات في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك اكتشف أين يمكنك الوصول إلى محتوى مجاني يساعدك في تقليل التوتر اليومي في حياتك.

نشر في: 7/11/2022 10:32pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Peter Theodosiou
المصدر: SBS
Available in other languages
نقاط التعلم الرئيسية:
  • العبارات التي يجب استخدامها عند محاولة حل النزاع في مكان العمل
  • كيفية الوصول إلى وجهات نظر متنوعة حول الصحة والرفاهية مجانًا
هذه القصة جزء من مبادرة SBS للصحة والعافية Mind Your Health. انقر
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تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
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هدف الدرس:

فهم العبارات المستخدمة لحل الخلافات في مكان العمل
العبارات التي يمكن استخدامها عند محاولة حل الخلافات في مكان العمل
  • I’d like us to talk even though we might not solve everything at once. 
  • I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.  
  • I’m sure there will be some things we can agree on. 
  • Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.  
  • Help me understand where you’re coming from.  
  • I understand your point, but I see things a little differently.  
تعبيرات عامية:

someone steps on your turf
تعني أن شخصا ما يتدخل في عمل يخصك لكن ليس بالطريقة التي تعجبك

at each other's throats
تعني أن أولئك الأشخاص غاضبون ويتجادلون

something is getting out of hand
تعني أن شيئا ما أصبح من الصعب السيطرة عليه وأنك تمر بمشاعر سلبية

cool down a bit
تعني أن تصبح أقل غضبًا

مصطلحات:

Conflict
خلاف حاد أو مجادلة

Resolution
حل مشكلة

Upset
الشعور بالغضب أو الحزن أو خيبة الأمل أو القلق

Perspective
وجهة نظر أو طريقة معينة للنظر إلى شيء ما

Lack of communication
طرق قليلة جدًا أو سيئة جدًا للتواصل

Lack of collaboration
غياب العمل الجماعي والجهد المشترك

Compromise
اتفاق أو تسوية خلاف في الرأي يقدم فيه كل طرف تنازلات

Toxic environment
مكان أو سلوك يضر بصحتك أو سعادتك أو عافيتك

Bullying
سلوك منتظم يؤذي أو يخيف الناس نفسيا أو جسديا

Discrimination
معاملة الناس بشكل مختلف لأنهم مختلفون خاصة بسبب عرقهم أو سنهم أو جنسهم أو إعاقتهم

Harassment
الضغط العنيف أو التخويف

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
الرابط
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معلومات ثقافية:

يلتزم أرباب العمل الأستراليون قانونًا بضمان أن الموظفين يمكنهم العمل بشكل مريح في بيئة آمنة خالية من التنمر والتمييز والمضايقات. إذا كنت تعاني من التمييز بسبب إعاقتك أو جنسك أو عمرك أو عرقك فيمكنك تقديم شكوى مجانًا إلى
مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية
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مبادرة
Mind Your Health
هي مبادرة أطلقتها SBS يوم 10 أكتوبر يوم الصحة العقلية. سيساعدك الموقع في تحسين صحتك وعافيتك باللغة الإنجليزية وبعدة لغات. سنوفر أيضًا معلومات حول الأماكن التي يمكن للأشخاص الذهاب إليها للحصول على دعم الصحة العقلية.
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