تعلم الإنجليزية - الحلقة 21: الخلاف في مكان العمل|اهتم بصحتك

نقاط التعلم الرئيسية:
- العبارات التي يجب استخدامها عند محاولة حل النزاع في مكان العمل
- كيفية الوصول إلى وجهات نظر متنوعة حول الصحة والرفاهية مجانًا
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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
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هدف الدرس:
فهم العبارات المستخدمة لحل الخلافات في مكان العمل
العبارات التي يمكن استخدامها عند محاولة حل الخلافات في مكان العمل
- I’d like us to talk even though we might not solve everything at once.
- I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.
- I’m sure there will be some things we can agree on.
- Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.
- Help me understand where you’re coming from.
- I understand your point, but I see things a little differently.
تعبيرات عامية:
someone steps on your turf
تعني أن شخصا ما يتدخل في عمل يخصك لكن ليس بالطريقة التي تعجبك
at each other's throats
تعني أن أولئك الأشخاص غاضبون ويتجادلون
something is getting out of hand
تعني أن شيئا ما أصبح من الصعب السيطرة عليه وأنك تمر بمشاعر سلبية
cool down a bit
تعني أن تصبح أقل غضبًا
مصطلحات:
Conflict
خلاف حاد أو مجادلة
Resolution
حل مشكلة
Upset
الشعور بالغضب أو الحزن أو خيبة الأمل أو القلق
Perspective
وجهة نظر أو طريقة معينة للنظر إلى شيء ما
Lack of communication
طرق قليلة جدًا أو سيئة جدًا للتواصل
Lack of collaboration
غياب العمل الجماعي والجهد المشترك
Compromise
اتفاق أو تسوية خلاف في الرأي يقدم فيه كل طرف تنازلات
Toxic environment
مكان أو سلوك يضر بصحتك أو سعادتك أو عافيتك
Bullying
سلوك منتظم يؤذي أو يخيف الناس نفسيا أو جسديا
Discrimination
معاملة الناس بشكل مختلف لأنهم مختلفون خاصة بسبب عرقهم أو سنهم أو جنسهم أو إعاقتهم
Harassment
الضغط العنيف أو التخويف
يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا .
معلومات ثقافية:
يلتزم أرباب العمل الأستراليون قانونًا بضمان أن الموظفين يمكنهم العمل بشكل مريح في بيئة آمنة خالية من التنمر والتمييز والمضايقات. إذا كنت تعاني من التمييز بسبب إعاقتك أو جنسك أو عمرك أو عرقك فيمكنك تقديم شكوى مجانًا إلى .
مبادرة هي مبادرة أطلقتها SBS يوم 10 أكتوبر يوم الصحة العقلية. سيساعدك الموقع في تحسين صحتك وعافيتك باللغة الإنجليزية وبعدة لغات. سنوفر أيضًا معلومات حول الأماكن التي يمكن للأشخاص الذهاب إليها للحصول على دعم الصحة العقلية.
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