SBS تعلم اللغة الإنجليزية

تعلم الإنجليزية - الحلقة 23: الحمل والولادة | الفرق بين المستشفى العام والخاص

SBS تعلم اللغة الإنجليزية

Expectant couple

Expectant couple Credit: monkeybusinessimages/Getty Images

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نشر في: 8/11/2022 1:34pm, آخر تحديث: 8/11/2022 1:36pm
By Nikki Alfonso-Gregorio
تقديم: Nikki Alfonso-Gregorio, Sunita Pokharel
المصدر: SBS
Available in other languages

تعلم بعض العبارات التي يمكنك استخدامها عند الحديث عن الحمل. بالإضافة إلى ذلك اكتشف الفرق بين الذهاب إلى المستشفى العام والخاص.

نشر في: 8/11/2022 1:34pm, آخر تحديث: 8/11/2022 1:36pm
By Nikki Alfonso-Gregorio
تقديم: Nikki Alfonso-Gregorio, Sunita Pokharel
المصدر: SBS
Available in other languages
SBS Learn English 
تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
الرابط.


هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس:
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عبارات لاستخدامها عند الحديث عن الحمل
عبارات مختلفة يمكنك استخدامها عند الحديث عن الحمل:
  • We’re expecting!
  • How far along are you?
  • When’s your due date?
  • I’m in my first/second/third trimester.
  • The morning sickness has eased off.
  • I’m throwing you a baby shower!
مصطلحات مختلفة فيما يتعلق بالمساعدة المهنية والطبية:
  • Antenatal class - “She is looking into antenatal classes and yoga.”
  • Catchment area - “This hospital provides the service in a catchment area of two million people.”
  • Midwife - “The midwife weighed my baby.”
مصطلحات مختلفة بخصوص خطط الولادة:
  • Natural birth – “A lot of mothers are opting for a natural birth for their babies."
  • Epidural – “My wife got an epidural when she was giving birth.”
  • Laughing gas – “Did they offer you laughing gas during labour?”
  • Emergency Caesar – “My son was born by emergency Caesarean section.”
  • Elective Caesar - “I went with elective Caesar.”
تعبيرات عامية:

When someone is expecting
يعني هذا أنها حامل

How far along are you?
يعني هذا "في أي أسبوع أو شهر من الحمل أنت؟"

مصطلحات:

Due date
التاريخ التقريبي لميلاد الطفل

Trimester
ثلاثة شهور من الحمل

Morning sickness
غثيان الصباح هو الغثيان والقيء الذي تعاني منه النساء في كثير من الأحيان أثناء الحمل وعادة ما يكون ذلك في الثلث الأول إلى الثاني من الحمل. هذا الشعور لا يحدث فقط في الصباح.

Baby shower
احتفال ينظمه الناس للأم الحامل و/أو الأب قبل ولادة الطفل

Antenatal class
فصل يمكن للمرأة الحامل (وشريكها في كثير من الأحيان) حضوره للتحضير لولادة طفلها والأبوة

Catchment area
تسمى أيضًا منطقة الخدمة الصحية. المنطقة الجغرافية التي يخدمها مستشفى أو خدمة صحية معينة

Elective Caesar
الولادة القيصرية الاختيارية وهي عملية جراحية مخطط لها مسبقا لولادة طفل

Midwife
أخصائية في مجال الصحة تهتم بالأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة خلال الولادة وبعد الولادة مباشرة

Natural birth
يشير إلى ولادة تحدث بالطريقة التقليدية من خلال مهبل المرأة

Birth plan
ملخص مكتوب لما تود المرأة أن يحدث أثناء المخاض والولادة

Epidural
حقنة في الظهر لتسكين الألم تعطى عادة أثناء الولادة

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
الرابط.

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معلومات ثقافية:

في أستراليا يمكن للطبيب العام (GP) تأكيد الحمل والتحقق من صحتك العامة وإعطائك خيارات رعاية الحمل وإحالتك إلى المهنيين الصحيين الذين سيهتمون بك حتى الولادة.

بشكل عام ستختار المرأة الحامل الولادة في مستشفى عام أو خاص.

إذا اختارت امرأة الذهاب إلى مستشفى عام فإن التكاليف تغطيها ميديكير وعادة ما تعتني بها القابلات طوال فترة الحمل ولن تكون تحت رعاية طبيب واحد

إذا قررت امرأة أن تقوم بمتابعة الحمل مع طبيب خاص فستدفع هي و/أو تأمينها الخاص غالبية التكاليف. يمكنها في هذه الحالة أن تختار أن تكون تحت رعاية طبيب توليد معين (طبيب متخصص في صحة المرأة والولادة).

لمزيد من المعلومات حول رعاية الأمومة في أستراليا ، قم بزيارة
وزارة الصحة
ورعاية المسنين و
دليل الاستقرار
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