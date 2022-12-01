SBS تعلم اللغة الإنجليزية

تحدث الإنجليزية - الحلقة 25: التحدث عن خيبة الأمل| تسمية Mt Disappointment

SBS تعلم اللغة الإنجليزية

Rainy weather in forest

Man with raincoat under heavy rain Credit: Vladimir Vladimirov/Getty Images

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نشر في: 1/12/2022 4:53pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Wolfgang Múller
المصدر: SBS
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تعلم عبارات للتعبير عن خيبة الأمل. بالإضافة إلى ذلك اكتشف كيف تمت تسمية Mt Disappointment.

نشر في: 1/12/2022 4:53pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Wolfgang Múller
المصدر: SBS
Available in other languages
SBS Learn English 
تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس
التعبير عن خيبة الأمل
عبارات مختلفة للتعبير عن خيبة الأمل:
  • This didn’t live up to expectations, did it? 
  • It promised much more than it delivered.  
  • This really wasn’t all it’s cracked up to be.  
  • This was such a waste of money.  
  • What a let-down!  
  • What a bummer! 
  • It wasn’t at all what we had been led to expect. 
  • It wasn’t as good as I thought it would be.  
تعبيرات عامية:

something or someone leaves a bad taste in your mouth
هذا يعني أنهم كانوا غير لطفاء ولذلك تشعر بخيبة أمل وتشعر بعدم الارتياح

something was a waste of your money and/or a waste of your time
هذا يعني أنك شاركت في نشاط غير مفيد

If something happens once in a blue moon
هذا يعني أنه نادر الحدوث

مصطلحات:

disappointed
عندما تشعر بالحزن لأن شيئًا ما لم يحدث بالطريقة التي تريدها

disillusioned
عندما تكتشف أن شخصًا ما أو شيئًا ما ليس جيدًا تمامًا كما كنت تعتقد

discontented
عندما لا تكون سعيدًا بموقف ما لفترة طويلة

disheartened
عندما يفقدك شيء ما الأمل أو الشجاعة أو الثقة

dissatisfied
عندما تكون غير راض عن شيء ما

synonym
هي كلمة لها نفس معنى كلمة أخرى أو لها نفس المعنى تقريبًا

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
الرابط
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معلومات ثقافية:

Mt Disappointment هو جبل يبلغ ارتفاعه 800 متر يقع على الأرض التقليدية لأمة كولين من السكان الأصليين الأستراليين ، في الطرف الجنوبي من سلسلة جبال Great Dividing Range في فيكتوريا.

إنها واحدة من أكثر مناطق الغابات التي يمكن الوصول إليها في ملبورن ولديها العديد من مسارات المشي ومناطق التنزه ومواقع التخييم والزهور البرية الجميلة والحياة البرية المذهلة. كما أن بها بقايا معسكر أسرى الحرب العالمية الثانية.

تم تسميته من قبل المستكشفين هيوم وهوفيل في عام 1824 اللذان تسلقا الجبل على أمل رؤية خليج بورت فيليب البعيد ولكن بسبب الأشجار الكثيفة لم يتمكنوا من رؤيته.

وزيادة في خيبة أملهم عانى هيوم من إصابة مؤلمة للغاية في منطقة الفخذ (منطقة الأعضاء التناسلية) لذلك اضطر الفريق بأكمله إلى إيقاف مهمتهم لمدة خمسة أيام.


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