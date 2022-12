تحدث الإنجليزية - الحلقة 25: التحدث عن خيبة الأمل| تسمية Mt Disappointment

Available in other languages

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

التعبير عن خيبة الأمل



عبارات مختلفة للتعبير عن خيبة الأمل:

This didn’t live up to expectations, did it?

It promised much more than it delivered.

This really wasn’t all it’s cracked up to be.

This was such a waste of money.

What a let-down!

What a bummer!

It wasn’t at all what we had been led to expect.

It wasn’t as good as I thought it would be.

تعبيرات عامية:





something or someone leaves a bad taste in your mouth



هذا يعني أنهم كانوا غير لطفاء ولذلك تشعر بخيبة أمل وتشعر بعدم الارتياح





something was a waste of your money and/or a waste of your time



هذا يعني أنك شاركت في نشاط غير مفيد





If something happens once in a blue moon



هذا يعني أنه نادر الحدوث





مصطلحات:





disappointed



عندما تشعر بالحزن لأن شيئًا ما لم يحدث بالطريقة التي تريدها





disillusioned



عندما تكتشف أن شخصًا ما أو شيئًا ما ليس جيدًا تمامًا كما كنت تعتقد





discontented



عندما لا تكون سعيدًا بموقف ما لفترة طويلة





disheartened



عندما يفقدك شيء ما الأمل أو الشجاعة أو الثقة





dissatisfied



عندما تكون غير راض عن شيء ما





synonym



هي كلمة لها نفس معنى كلمة أخرى أو لها نفس المعنى تقريبًا





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





Mt Disappointment هو جبل يبلغ ارتفاعه 800 متر يقع على الأرض التقليدية لأمة كولين من السكان الأصليين الأستراليين ، في الطرف الجنوبي من سلسلة جبال Great Dividing Range في فيكتوريا.





إنها واحدة من أكثر مناطق الغابات التي يمكن الوصول إليها في ملبورن ولديها العديد من مسارات المشي ومناطق التنزه ومواقع التخييم والزهور البرية الجميلة والحياة البرية المذهلة. كما أن بها بقايا معسكر أسرى الحرب العالمية الثانية.





تم تسميته من قبل المستكشفين هيوم وهوفيل في عام 1824 اللذان تسلقا الجبل على أمل رؤية خليج بورت فيليب البعيد ولكن بسبب الأشجار الكثيفة لم يتمكنوا من رؤيته.





وزيادة في خيبة أملهم عانى هيوم من إصابة مؤلمة للغاية في منطقة الفخذ (منطقة الأعضاء التناسلية) لذلك اضطر الفريق بأكمله إلى إيقاف مهمتهم لمدة خمسة أيام.









