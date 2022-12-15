تعلم الإنجليزية - الحلقة 26: سؤال شخص عن دينه | الدين في أستراليا

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس:
سؤال شخص ما عن معتقداته الدينية
أسئلة مختلفة لاستخدامها عند السؤال بأدب عن معتقدات شخص ما
- What’s your religion if you don’t mind my asking?
- Would it be alright if I asked you a question about your faith?
- Would you mind if we talked about religion?
- Is religion important in your culture?
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الدين.
- I really enjoy going to church. I come out feeling quietly happy.
- I just love coming together with my community and praying together. And I like the signing, too.
- She loves worshipping at the temple. She finds the religious rituals very soothing.
- I was brought up Sikh, and though I’m not very observant, I do enjoy going to the temple.
تعبيرات عامية:
Counting your blessings
تعني أن تكون ممتنا لما تملكه
has been through a lot
مر بوقت عصيب
Come what may
تعني بغض النظر عما يحدث
someone is testing you
يجعل الأمور صعبة عليك عن عمد لمعرفة رد فعلك
مصطلحات:
Religion
الإيمان بقوة أو قوى أكبر منك وعبادتها عادة إله أو آلهة - هناك العديد من الأديان في العالم مثل البوذية والهندوسية والإسلام واليهودية.
Beliefs
هي الأشياء التي تؤمن بها وتقبلها على أنها صحيحة بدون دليل. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يتبعون ديانات مختلفة معتقدات مختلفة.
Ideology
هي مجموعة من المعتقدات التي تتبناها جماعة اجتماعية أو سياسية أو فرد
Faith
هو إيمان قوي بشيء أو بشخص ما خاصةً شيء لا يوجد دليل قوي عليه. غالبًا ما يستخدم للحديث عن إيماننا بالدين. مثال: إيماني أقوى كل يوم.
Deity
إله أو إلهة
Worship
العبادة وهي تقديم الاحترام لإله غالبًا في الاحتفالات الدينية. مثال: كثير من الناس يتعبدون في هذا المعبد.
Doctrine
هو المعتقد أو مجموعة المعتقدات التي تعتنقها وتدرسها الكنيسة أو حزب سياسي أو مجموعات أخرى. مثال: لقد ولدت مسيحياً لكني أريد معرفة المزيد عن العقيدة البوذية.
An atheist
شخص لا يؤمن بوجود إله أو آلهة
A mutual friend
صديق مشترك يعرفه شخصان
يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا .
معلومات ثقافية:
في أستراليا ، يتمتع الناس بحرية اختيار معتقداتهم الدينية والتعبير عنها وممارستها بشكل مختلف بما في ذلك الحق في عدم الإيمان أو ممارسة أي دين.
وفقًا لتعداد عام 2021 ، أفاد ما يقرب من 10 ملايين أسترالي بأنهم لا دين لهم. في عام 1911 كان هذا يمثل 0.2٪ فقط من السكان ولكنه زاد الآن حتى وصل إلى 38.9٪. على الرغم من انخفاض النسبة منذ تعداد 2016 لا تزال المسيحية هي الممارسة الدينية الأكثر شيوعًا.
ينتمي إلى الديانة اليزيدية 4000 شخص فقط في أستراليا ولكنها تتمتع بأسرع نمو بسبب البرنامج الإنساني الأسترالي الذي ركز بشكل خاص على إعادة توطين النساء والأطفال والعائلات اليزيدية من العراق وسوريا.
بينما كان في نيو ساوث ويلز أكبر عدد من أتباع الإسلام والهندوسية في جميع الولايات والأقاليم في عام 2021 ، نمت هذه الديانات بأسرع نمو في تسمانيا منذ تعداد 2016.
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