تعلم الإنجليزية - الحلقة 26: سؤال شخص عن دينه | الدين في أستراليا

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.





هدف الدرس:





سؤال شخص ما عن معتقداته الدينية





أسئلة مختلفة لاستخدامها عند السؤال بأدب عن معتقدات شخص ما



Is religion important in your culture?

Would you mind if we talked about religion?

Would it be alright if I asked you a question about your faith?

What’s your religion if you don’t mind my asking?

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الدين.



I really enjoy going to church. I come out feeling quietly happy.

I just love coming together with my community and praying together. And I like the signing, too.

She loves worshipping at the temple. She finds the religious rituals very soothing.