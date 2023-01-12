SBS تعلم اللغة الإنجليزية

تعلم الإنجليزية - الحلقة 28: كيف تحدد أهدافك في العام الجديد؟

SBS تعلم اللغة الإنجليزية

This year i will text on a vintage typewriter

New year concept Source: Moment RF / Nora Carol Photography/Getty Images

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نشر في: 12/01/2023 2:42pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Ramy Aly
المصدر: SBS
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تعرف على كيفية التحدث عن الأهداف وقرارات العام الجديد. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف كيف يمكن لتقنية "Three As" أن تساعدك في تحقيق أهدافك في تعلم اللغة.

نشر في: 12/01/2023 2:42pm
By Josipa Kosanovic
تقديم: Josipa Kosanovic, Ramy Aly
المصدر: SBS
Available in other languages
SBS Learn English 
تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
الرابط.


هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.

هدف الدرس:

كيف تتحدث عن الأهداف وقرارات السنة الجديدة

طرق مختلفة للحديث عن الأهداف والخطط المستقبلية:

  • I’m planning to shed a few pounds 
  • I’m going to work out more and get in better shape this year. 
  • I hope to travel more. 
  • I would like to manage my time better.  

العبارات المستخدمة للتعبير عن تمني التوفيق للآخرين في خططهم المستقبلية:

  • You’ll do great! 
  • Fingers crossed! 
  • Go for it! 
  • Hang in there! 
  • Best of luck! 
  • You’ve got this.  

تعبيرات عامية:

Bring it on

تعبير مستخدم لإظهار الحماس نحو القيام بأمر ما.

kicking a habit

مصطلح للتعبير عن محاولة الإقلاع عن عادة سيئة.

sticking to a budget

مصطلح مستخدم للتعبير عن الالتزام بميزانية محددة وعدم الانفاق أكثر من مبلغ معين لزيادة المدخرات.

معلومات ثقافية:

مصطلح "قرارات العام الجديد" يعتبر شائع جدا في العالم الغربي، ويشير إلى قرار الشخص في بداية شهر يناير إجراء نوع من التغيير في سلوكه، أو تحقيق نوع من الأهداف الشخصية، أو تحسين سلوكه بطريقة أخرى في المستقبل.

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا
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