تعلم الإنجليزية - الحلقة 29: العودة إلى المدرسة | التطوع في المدرسة

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

كيف تتحدث عن أنواع مختلفة من المدارس وتصبح والدة أو والدا متطوعًا.





طرق الحديث عن أنواع مختلفة من المدارس:



We’ve enrolled our daughter in a private, all-girls school.

She met the girls in her house during orientation and they really hit it off.

My husband and I had to really brainstorm on schools for our son because he needs extra support.

We found a great government school in our area.

Her school focuses on the well-being of the kids, not just on grades.

The facilities are great!

For us, proximity is important.

عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تصبح والدا متطوعًا:



Do you have canteen duty today?

I’m rostered on today!

I just need to get my Working with Children Check and then I can start.

A perk is that you can get free lunch for you and your son.

You’ll be able to keep an eye on your son even when he thinks you’re not around.

Hope you can help me learn the ropes!

تعبيرات عامية:





hit it off



تعني أن تتفق بشكل جيد مع شخص ما





keep an eye onsomeone



تعني أنك تراقبه عن كثب أو تتأكد من أنك تعرف ما يفعله





learn the ropes



تعني تعلم كيفية القيام بعمل أو مهمة معينة





مصطلحات:





Enrol



التسجيل رسميًا في المدرسة كطالب





Private school



مدرسة تدار من قبل منظمة خاصة أو أفراد. في أستراليا قد تكون هذه مستقلة أو تديرها منظمة دينية





Single sex school



مدرسة لا تقبل سوى البنات أو الأولاد





Co-ed



اختصار لمدرسة "مختلطة" - مدرسة تقبل الأولاد والبنات





House



غالبًا ما يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات تسمى "Houses" عندما يذهبون إلى المدرسة. تضم تلك المجموعات طلاب من مختلف الأعوام الدراسية ويمكن أن تتنافس مع بعضها البعض في الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى





Orientation



حدث حيث يتم دعوة الطلاب الجدد لرؤية مدرستهم الجديدة وتعريفهم بثقافتها وطلابها وبرامجها





Brainstorm



مناقشة جماعية لإنتاج الأفكار وطرق حل المشكلات





Impairment



انخفاض أو فقدان الوظيفة أو القدرة





Government school



تُعرف أيضًا باسم مدرسة عامة ويتم تمويلها من قبل الحكومة. الحضور مجاني ولكن غالبًا ما يكون هناك رسوم رمزية لدفع ثمن المعدات أو المواد.





Well-being



حالة السعادة والصحة و/ أو الراحة





Facilities



مرافق وهي الأماكن أو المعدات التي يمكن للناس استخدامها مثل الملاعب في المدرسة





Proximity



مكان قريب





Canteen duty



نوع من العمل التطوعي يساعد فيه الآباء والأمهات في مقصف المدرسة





be rostered



أن يكون لك عمل في وقت محدد





Working with Children Check



فحص للتحقق ما إذا كان مسموح للأشخاص بالعمل مع الأطفال أو رعايتهم





Perk



استفادة أو ميزة





معلومات ثقافية:





في أستراليا يمكنكك اختيار إرسال طفلك إلى مدرسة تمولها الحكومة (غالبًا ما تسمى مدرسة حكومية أو عامة) أو مدرسة غير حكومية أو مدرسة خاصة والتي قد تديرها منظمة خاصة أو دينية.





في حين أن معظم المدارس تدرس منهجًا متشابهًا إلا أن هناك أيضًا مدارس حكومية خاصة تلبي احتياجات الأطفال الذين يعانون من ظروف تتطلب اهتمامًا خاصًا وكذلك بعض المدارس التي تلبي احتياجات الأطفال ذوي القدرات الفكرية العالية.





يمكن للوالدين أيضًا اختيار المشاركة في مدارس أطفالهم من خلال الاشتراك في التطوع في مقصف المدرسة وأثناء الرحلات والفعاليات المدرسية وفي اللجان والمجموعات الثقافية.





بالنسبة لأطفال المدارس الذين وصلوا حديثًا إلى أستراليا والذين يحتاجون إلى دعم إضافي في اللغة الإنجليزية تتوفر برامج اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.





لمزيد من المعلومات حول المدارس ، قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التعليم .



