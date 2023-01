تعلم الإنجليزية - الحلقة 29: العودة إلى المدرسة | التطوع في المدرسة

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

كيف تتحدث عن أنواع مختلفة من المدارس وتصبح والدة أو والدا متطوعًا.





طرق الحديث عن أنواع مختلفة من المدارس:



For us, proximity is important.

Her school focuses on the well-being of the kids, not just on grades.

We found a great government school in our area.

My husband and I had to really brainstorm on schools for our son because he needs extra support.

She met the girls in her house during orientation and they really hit it off.

عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تصبح والدا متطوعًا:



Do you have canteen duty today?

I’m rostered on today!

I just need to get my Working with Children Check and then I can start.

A perk is that you can get free lunch for you and your son.

You’ll be able to keep an eye on your son even when he thinks you’re not around.