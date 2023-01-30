تعلم الإنجليزية - الحلقة 29: العودة إلى المدرسة | التطوع في المدرسة

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس:
كيف تتحدث عن أنواع مختلفة من المدارس وتصبح والدة أو والدا متطوعًا.
طرق الحديث عن أنواع مختلفة من المدارس:
- We’ve enrolled our daughter in a private, all-girls school.
- She met the girls in her house during orientation and they really hit it off.
- My husband and I had to really brainstorm on schools for our son because he needs extra support.
- We found a great government school in our area.
- Her school focuses on the well-being of the kids, not just on grades.
- The facilities are great!
- For us, proximity is important.
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما تصبح والدا متطوعًا:
- Do you have canteen duty today?
- I’m rostered on today!
- I just need to get my Working with Children Check and then I can start.
- A perk is that you can get free lunch for you and your son.
- You’ll be able to keep an eye on your son even when he thinks you’re not around.
- Hope you can help me learn the ropes!
تعبيرات عامية:
hit it off
تعني أن تتفق بشكل جيد مع شخص ما
keep an eye onsomeone
تعني أنك تراقبه عن كثب أو تتأكد من أنك تعرف ما يفعله
learn the ropes
تعني تعلم كيفية القيام بعمل أو مهمة معينة
مصطلحات:
Enrol
التسجيل رسميًا في المدرسة كطالب
Private school
مدرسة تدار من قبل منظمة خاصة أو أفراد. في أستراليا قد تكون هذه مستقلة أو تديرها منظمة دينية
Single sex school
مدرسة لا تقبل سوى البنات أو الأولاد
Co-ed
اختصار لمدرسة "مختلطة" - مدرسة تقبل الأولاد والبنات
House
غالبًا ما يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات تسمى "Houses" عندما يذهبون إلى المدرسة. تضم تلك المجموعات طلاب من مختلف الأعوام الدراسية ويمكن أن تتنافس مع بعضها البعض في الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى
Orientation
حدث حيث يتم دعوة الطلاب الجدد لرؤية مدرستهم الجديدة وتعريفهم بثقافتها وطلابها وبرامجها
Brainstorm
مناقشة جماعية لإنتاج الأفكار وطرق حل المشكلات
Impairment
انخفاض أو فقدان الوظيفة أو القدرة
Government school
تُعرف أيضًا باسم مدرسة عامة ويتم تمويلها من قبل الحكومة. الحضور مجاني ولكن غالبًا ما يكون هناك رسوم رمزية لدفع ثمن المعدات أو المواد.
Well-being
حالة السعادة والصحة و/ أو الراحة
Facilities
مرافق وهي الأماكن أو المعدات التي يمكن للناس استخدامها مثل الملاعب في المدرسة
Proximity
مكان قريب
Canteen duty
نوع من العمل التطوعي يساعد فيه الآباء والأمهات في مقصف المدرسة
be rostered
أن يكون لك عمل في وقت محدد
Working with Children Check
فحص للتحقق ما إذا كان مسموح للأشخاص بالعمل مع الأطفال أو رعايتهم
Perk
استفادة أو ميزة
معلومات ثقافية:
في أستراليا يمكنكك اختيار إرسال طفلك إلى مدرسة تمولها الحكومة (غالبًا ما تسمى مدرسة حكومية أو عامة) أو مدرسة غير حكومية أو مدرسة خاصة والتي قد تديرها منظمة خاصة أو دينية.
في حين أن معظم المدارس تدرس منهجًا متشابهًا إلا أن هناك أيضًا مدارس حكومية خاصة تلبي احتياجات الأطفال الذين يعانون من ظروف تتطلب اهتمامًا خاصًا وكذلك بعض المدارس التي تلبي احتياجات الأطفال ذوي القدرات الفكرية العالية.
يمكن للوالدين أيضًا اختيار المشاركة في مدارس أطفالهم من خلال الاشتراك في التطوع في مقصف المدرسة وأثناء الرحلات والفعاليات المدرسية وفي اللجان والمجموعات الثقافية.
بالنسبة لأطفال المدارس الذين وصلوا حديثًا إلى أستراليا والذين يحتاجون إلى دعم إضافي في اللغة الإنجليزية تتوفر برامج اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
لمزيد من المعلومات حول المدارس ، قم بزيارة الموقع الرسمي ل.
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