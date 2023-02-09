تعلم الإنجليزية - الحلقة 30: التعبير عن الحب |عيد الحب

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

كيفية التعبير عن المشاعر الرومانسية





طرق مختلفة لقول "أحبك":



I can’t stop thinking about you.

I feel like I’ve found my soulmate.

I’m crazy about you.

I’m falling for you.

I love you from the bottom of my heart.

You rock my world.

You are the best thing that’s ever happened to me.

You make my world go round.

You make my heart skip a beat.

تعبيرات عامية:



hopeless romantic



الرومانسي اليائس هو الشخص الذي يستمر في الإيمان بالحب الرومانسي حتى وإن لم يكن ناجحًا في الماضي.





مصطلحات:





date



تشير إلى موعد اجتماعي أو غرامي



مثال: Let’s go on a date



وقد تشير إلى الشخص الذي لديك موعد غرامي معه



مثال: My date is running late





Infatuation



شغف قوي ولكن قصير العمر تجاه شخص ما





To have a crush on someone



تعبير عامي يعني وجود شعور بالافتتان بشخص ما





معلومات ثقافية:



في الرابع عشر من فبراير كل عام وهو اليوم المعروف باسم عيد القديس فالنتين، يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بالرومانسية والحب والصداقة عن طريق إرسال البطاقات أو الزهور أو الشوكولاتة إلى أحبائهم.





لا أحد يعرف كيف بدأ هذا التقليد ولكن وفقًا لإحدى الأساطير كان الإمبراطور الروماني كلوديوس الثاني يعتقد أن رجاله سيكونون جنودًا أفضل إذا لم يكونوا متزوجين لذلك حظر الزواج. لكن القديس الكاثوليكي فالنتين لم يتبع هذه القاعدة وأجرى مراسم زواج الجنود الرومان سراً.





في أحد الأيام تم اكتشافه ووضع في السجن حيث كتب رسائل إلى محبوبته ووقع عليها "From your Valentine" ولهذا السبب ربما نطلق اليوم على أحبائنا اسم "valentines".





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .







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