تعلم الإنجليزية - الحلقة 31: التحدث عن الأفلام

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس:
تعلم كيف تتحدث عن الأفلام والذهاب إلى السينما
العبارات التي يمكن استخدامها عند الحديث عن الذهاب إلى السينما:
- Do you want to catch a flick tonight?
- Have you seen that new release everyone is talking about?
- Everyone’s been waiting for the premiere. It is the most hotly anticipated event this year.
- There’s a lot of buzz about it.
- A couple of new releases have hit the cinema.
- I’m in, but unfortunately, I can’t make it tonight. Do you know how long it’s running for?
العبارات التي يمكن استخدامها عند الحديث عن الأفلام:
- The movie was:
- outstanding
- تعني أن الفيلم كان ممتازا
- really absorbing
- تعني أن الفيلم كان ممتعا
- dreary
- تعني أن الفيلم كان مملا
- a big box office hit
- تعني الفيلم حقق إيرادات مرتفعة
- second rate and predictable
- تعني أن الفيلم لم يكن جيدًا وكان من السهل تخمين القصة
- The cast was stellar
- The star really carried the movie
- The opening scene was intriguing
- The trailer was riveting – means very exciting
- That movie was unbelievably good.
- It was outstanding.
- It has a stellar cast.
- The main actor really carried the movie.
- I didn’t like it; it was dreary.
- The opening scene was so intriguing.
- I loved the cast.
- This movie is a big box office hit.
- Some movies are second-rate and predictable.
- I wasn't fan of this movie.
مصطلحات:
A release
فيلم أو منتج آخر تمت إتاحته للجمهور.
A general release
فيلم جديد متاح للجمهور على نطاق واسع.
A premiere
المرة الأولى التي يتم فيها عرض فيلم أو برنامج أو مسلسل تلفزيوني أمام الجمهور.
The cast
الممثلون في فيلم أو مسلسل تلفزيوني أو مسرحية
Iconic
مشهور جدا
Opening scene
أول جزء في فيلم
Movie trailer
مقطع من الفيلم مدته 2-3 دقائق يستخدم للإعلان عنه للجمهور
تعبيرات عامية:
Let’s catch a flick
هي طريقة غير رسمية لدعوة شخص ما للذهاب إلى السينما أو لمشاهدة فيلم.
A movie hits the cinema
تعني أن الفيلم أصبح متاحا للجمهور في السينما
a lot of buzz
تعني أن هناك الكثير من الحماس والحديث عن موضوع ما
I'm in or count me in
تعني أنك تريد أن تكون ضمن نشاط يقترحه شخص ما
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