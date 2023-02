تعلم الإنجليزية - الحلقة 31: التحدث عن الأفلام

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

تعلم كيف تتحدث عن الأفلام والذهاب إلى السينما





العبارات التي يمكن استخدامها عند الحديث عن الذهاب إلى السينما:



Do you want to catch a flick tonight?

Have you seen that new release everyone is talking about?

Everyone’s been waiting for the premiere. It is the most hotly anticipated event this year.

There’s a lot of buzz about it.

A couple of new releases have hit the cinema.