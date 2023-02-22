تعلم الإنجليزية - الحلقة 31: التحدث عن الأفلام

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

تعلم كيف تتحدث عن الأفلام والذهاب إلى السينما





العبارات التي يمكن استخدامها عند الحديث عن الذهاب إلى السينما:



Do you want to catch a flick tonight?

Have you seen that new release everyone is talking about?

Everyone’s been waiting for the premiere. It is the most hotly anticipated event this year.

There’s a lot of buzz about it.

A couple of new releases have hit the cinema.

I’m in, but unfortunately, I can’t make it tonight. Do you know how long it’s running for?

العبارات التي يمكن استخدامها عند الحديث عن الأفلام:



The movie was:

- outstanding

تعني أن الفيلم كان ممتازا

- really absorbing

تعني أن الفيلم كان ممتعا

- dreary

تعني أن الفيلم كان مملا

- a big box office hit

تعني الفيلم حقق إيرادات مرتفعة

- second rate and predictable

تعني أن الفيلم لم يكن جيدًا وكان من السهل تخمين القصة

The cast was stellar

The star really carried the movie

The opening scene was intriguing

The trailer was riveting – means very exciting

That movie was unbelievably good.

It was outstanding.

It has a stellar cast.

The main actor really carried the movie.

I didn’t like it; it was dreary.

The opening scene was so intriguing.

I loved the cast.

This movie is a big box office hit.

Some movies are second-rate and predictable.

I wasn't fan of this movie.

مصطلحات:





A release



فيلم أو منتج آخر تمت إتاحته للجمهور.





A general release



فيلم جديد متاح للجمهور على نطاق واسع.





A premiere



المرة الأولى التي يتم فيها عرض فيلم أو برنامج أو مسلسل تلفزيوني أمام الجمهور.





The cast



الممثلون في فيلم أو مسلسل تلفزيوني أو مسرحية





Iconic



مشهور جدا





Opening scene



أول جزء في فيلم





Movie trailer



مقطع من الفيلم مدته 2-3 دقائق يستخدم للإعلان عنه للجمهور





تعبيرات عامية:





Let’s catch a flick



هي طريقة غير رسمية لدعوة شخص ما للذهاب إلى السينما أو لمشاهدة فيلم.





A movie hits the cinema



تعني أن الفيلم أصبح متاحا للجمهور في السينما





a lot of buzz



تعني أن هناك الكثير من الحماس والحديث عن موضوع ما





I'm in or count me in



تعني أنك تريد أن تكون ضمن نشاط يقترحه شخص ما





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