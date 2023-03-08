تعلم الإنجليزية - الحلقة 32: التفاوض حول الراتب| الاستشارة القانونية المجانية في أستراليا

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس
كيف تطلب المزيد من المال من صاحب العمل
أسئلة مختلفة يمكنك استخدامها للتفاوض حول راتبك
- Can you move at all on that figure?
- Is there any room for negotiation?
- Is that salary up for discussion because…?
- Maybe we could find a creative way to get to that number?
عبارات مختلفة لإبداء الثقة أثناء عملية التفاوض:
- I'm excited about the prospect of working here, and I know I will bring a lot of value.
- I appreciate your offer, but based on the going rate for someone with my skills and experience, I’m looking for something in the upper end of that salary range.
- I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary because I really feel that my experience and skills are worth that money.
- My salary expectations are in line with my experience and qualifications.
مصطلحات:
Salary
المال الذي تحصل عليه مقابل عملك
wage
مدفوعات منتظمة ثابتة مكتسبة من العمل أو تقديم الخدمات وعادة ما يتم دفعها على أساس يومي أو أسبوعي
الراتب هو أيضًا مدفوعات منتظمة ثابتة ولكنها عادة ما يتم دفعها على أساس شهري وغالبًا ما يتم الحديث عنها كمبلغ سنوي يقوم صاحب العمل بدفعه للموظف
negotiate
المناقشة والتوصل إلى اتفاق بشأن شيء ما
Market value
مقدار ما يستحقه شيء في السوق المفتوح
salary range
هو الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ الذي سيدفعه صاحب العمل
A counteroffer
هو عرض يتم تقديمه كرد على عرض آخر
تعبيرات عامية:
Bringing home the bacon
هي طريقة أخرى لقول كسب لقمة العيش
being paid peanuts
الحصول على راتب صغير
Getting the short end of the stick
يعني أن تكون محروماً بطريقة أو بأخرى أو أن تجد نفسك في موقف أو بنتيجة ليست جيدة كما ينبغي
يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا .
معلومات ثقافية:
في أستراليا يمكنك الحصول المساعدة القانونية المجانية والسرية من خلال العديد من المنظمات.
يمكن أن تساعدك إذا كنت تحصل على راتب منخفض أو تعامل بشكل غير عادل من قبل رئيسك في العمل.
توفر المساعدة القانونية للعاملين في فيكتوريا وتسمانيا وكوينزلاند. يمكن أن تمنحك ساعة العمل معلومات هاتفية مجانية وسرية وإحالات حول حقوق العمل.
في كل ولاية وإقليم ، تقدم المراكز القانونية للمجتمع المساعدة القانونية المجانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها أكثر وخاصة الأشخاص الذين يعانون من المصاعب المالية والحرمان والتمييز والعنف العائلي. ابحث عن المركز الأقرب إليك من خلال هذا .
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