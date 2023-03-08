تعلم الإنجليزية - الحلقة 32: التفاوض حول الراتب| الاستشارة القانونية المجانية في أستراليا

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

كيف تطلب المزيد من المال من صاحب العمل





أسئلة مختلفة يمكنك استخدامها للتفاوض حول راتبك



Can you move at all on that figure?

Is there any room for negotiation?

Is that salary up for discussion because…?

Maybe we could find a creative way to get to that number?

عبارات مختلفة لإبداء الثقة أثناء عملية التفاوض:



I'm excited about the prospect of working here, and I know I will bring a lot of value.

I appreciate your offer, but based on the going rate for someone with my skills and experience, I’m looking for something in the upper end of that salary range.

I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary because I really feel that my experience and skills are worth that money.

My salary expectations are in line with my experience and qualifications.

مصطلحات:





S alary



المال الذي تحصل عليه مقابل عملك





wage



مدفوعات منتظمة ثابتة مكتسبة من العمل أو تقديم الخدمات وعادة ما يتم دفعها على أساس يومي أو أسبوعي





الراتب هو أيضًا مدفوعات منتظمة ثابتة ولكنها عادة ما يتم دفعها على أساس شهري وغالبًا ما يتم الحديث عنها كمبلغ سنوي يقوم صاحب العمل بدفعه للموظف





negotiate



المناقشة والتوصل إلى اتفاق بشأن شيء ما





Market value



مقدار ما يستحقه شيء في السوق المفتوح





salary range



هو الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ الذي سيدفعه صاحب العمل





A counteroffer



هو عرض يتم تقديمه كرد على عرض آخر





تعبيرات عامية:





Bringing home the bacon



هي طريقة أخرى لقول كسب لقمة العيش





being paid peanuts



الحصول على راتب صغير





Getting the short end of the stick



يعني أن تكون محروماً بطريقة أو بأخرى أو أن تجد نفسك في موقف أو بنتيجة ليست جيدة كما ينبغي





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:



في أستراليا يمكنك الحصول المساعدة القانونية المجانية والسرية من خلال العديد من المنظمات.





يمكن أن تساعدك الخدمة القانونية لحقوق التوظيف في نيو ساوث ويلز إذا كنت تحصل على راتب منخفض أو تعامل بشكل غير عادل من قبل رئيسك في العمل.





توفر Job Watch المساعدة القانونية للعاملين في فيكتوريا وتسمانيا وكوينزلاند. يمكن أن تمنحك ساعة العمل معلومات هاتفية مجانية وسرية وإحالات حول حقوق العمل.





في كل ولاية وإقليم ، تقدم المراكز القانونية للمجتمع المساعدة القانونية المجانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها أكثر وخاصة الأشخاص الذين يعانون من المصاعب المالية والحرمان والتمييز والعنف العائلي. ابحث عن المركز الأقرب إليك من خلال هذا الرابط .





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