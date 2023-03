تعلم الإنجليزية - الحلقة 32: التفاوض حول الراتب| الاستشارة القانونية المجانية في أستراليا

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

كيف تطلب المزيد من المال من صاحب العمل





أسئلة مختلفة يمكنك استخدامها للتفاوض حول راتبك



Maybe we could find a creative way to get to that number?

Is that salary up for discussion because…?

Is there any room for negotiation?

Can you move at all on that figure?

عبارات مختلفة لإبداء الثقة أثناء عملية التفاوض:



I'm excited about the prospect of working here, and I know I will bring a lot of value.

I appreciate your offer, but based on the going rate for someone with my skills and experience, I’m looking for something in the upper end of that salary range.

I'd feel more comfortable if we could settle on a higher base salary because I really feel that my experience and skills are worth that money.