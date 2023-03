تعلم الإنجليزية - الحلقة 33: تنسيق موعد للعب الأطفال

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

ترتيب مواعيد للعب الأطفال





كيف تطلب موعدا للعب الأطفال



What about we set up a playdate for the kids this Saturday?

They can hang out at ours.

Perhaps you are available to join us?

What about we pencil in 2 pm?

My son is having a sleepover this weekend.

We’ll be checking in on them.

Would he like to come?

طرق لقبول دعوة لموعد للعب الأطفال



I can drop him off at 1 pm.

I’ll pick him up at 3 pm.

I can drive him to yours.

Appreciate it!

What time should we meet up?

See you then!

طرق لرفض دعوة لموعد للعب الأطفال



Thank you for the invite, but we can’t make it. Sorry!

Weekdays have been hectic, so we are trying to keep weekends for family time.

Thank you though!

Maybe next time!

مصطلحات:





Settle into



تبدأ بالشعور بالراحة





Non-stop



طوال الوقت





Set up something



يرتب وقتا محددا لشيء ما/ يحدد موعدا





Playdate



وقت محدد للأطفال للعب معا





Hang out



قضاء وقت مع شخص ما





Drop off



توصيل شخص أو شيء لمكان معين عادة بالسيارة





Pick up



الذهاب لمكان ما لاصطحاب شخص عادة بالسيارة





Let’s go to yours



فلنذهب إلى منزلك





Let’s go to ours



فلنذهب إلى منزلنا





Acquaintance



شخص تعرفه معرفة سطحية





Skateboarding



رياضة محبوبة يركب فيها الشخص لوحًا بأربع عجلات





Sleepover



ليلة يقضيها الأطفال في منزل أحد الأصدقاء





Movie night



ليلة يشاهد فيها الأصدقاء فيلما معا





To check in with someone



الاتصال بشخص ما للتأكد أنه بخير





To decline



طريقة رسمة في الرفض أو قول لا





Hectic



مشغول





Family time



وقت يقضى مع العائلة





To socialise



مخالطة أناس آخرين





تعبيرات عامية:





How ya goin’?



هو تعبير يستخدم لسؤال شخص ما عن حاله. غالبًا ما يتم استخدامه بشكل غير رسمي بدلاً من الترحيب.





To pencil in



يعني وضع شخص ما أو شيء ما في جدول للموافقة على القيام بشيء ما.





see you



هي طريقة لتوديع شخص ما. يمكن استخدامها سواء كنت ستلتقي به قريبًا أم لا.





in the same boat



يعني أن تكون في نفس الموقف الصعب مثل الآخرين.





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





مواعيد اللعب هي أوقات يجتمع فيها الأطفال ويلعبون. عادة ما يتم تنظيمها من قبل الوالدين. عادة ما يكون أحد الوالدين على الأقل موجودا.





يختلف نوع مواعيد اللعب التي يرتبها الأهل. يمكن أن تكون مواعيد اللعب في المنزل أو في حديقة أو في أماكن أخرى حيث يمكن للأطفال ممارسة الأنشطة وقضاء الوقت معًا.





قضاء ليلة في بيت صديق هو نوع من أنواع مواعيد اللعب حيث يقضي الأطفال الليل في منزل أصدقائهم.





مواعيد اللعب جيدة للأطفال لأنها تساعدهم على تطوير اللغة والمهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات. كما أنها تساعد في بناء صداقات وهي بالطبع ممتعة للغاية!





