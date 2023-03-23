تعلم الإنجليزية - الحلقة 33: تنسيق موعد للعب الأطفال

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس
ترتيب مواعيد للعب الأطفال
كيف تطلب موعدا للعب الأطفال
- What about we set up a playdate for the kids this Saturday?
- They can hang out at ours.
- Perhaps you are available to join us?
- What about we pencil in 2 pm?
- My son is having a sleepover this weekend.
- We’ll be checking in on them.
- Would he like to come?
طرق لقبول دعوة لموعد للعب الأطفال
- I can drop him off at 1 pm.
- I’ll pick him up at 3 pm.
- I can drive him to yours.
- Appreciate it!
- What time should we meet up?
- See you then!
طرق لرفض دعوة لموعد للعب الأطفال
- Thank you for the invite, but we can’t make it. Sorry!
- Weekdays have been hectic, so we are trying to keep weekends for family time.
- Thank you though!
- Maybe next time!
مصطلحات:
Settle into
تبدأ بالشعور بالراحة
Non-stop
طوال الوقت
Set up something
يرتب وقتا محددا لشيء ما/ يحدد موعدا
Playdate
وقت محدد للأطفال للعب معا
Hang out
قضاء وقت مع شخص ما
Drop off
توصيل شخص أو شيء لمكان معين عادة بالسيارة
Pick up
الذهاب لمكان ما لاصطحاب شخص عادة بالسيارة
Let’s go to yours
فلنذهب إلى منزلك
Let’s go to ours
فلنذهب إلى منزلنا
Acquaintance
شخص تعرفه معرفة سطحية
Skateboarding
رياضة محبوبة يركب فيها الشخص لوحًا بأربع عجلات
Sleepover
ليلة يقضيها الأطفال في منزل أحد الأصدقاء
Movie night
ليلة يشاهد فيها الأصدقاء فيلما معا
To check in with someone
الاتصال بشخص ما للتأكد أنه بخير
To decline
طريقة رسمة في الرفض أو قول لا
Hectic
مشغول
Family time
وقت يقضى مع العائلة
To socialise
مخالطة أناس آخرين
تعبيرات عامية:
How ya goin’?
هو تعبير يستخدم لسؤال شخص ما عن حاله. غالبًا ما يتم استخدامه بشكل غير رسمي بدلاً من الترحيب.
To pencil in
يعني وضع شخص ما أو شيء ما في جدول للموافقة على القيام بشيء ما.
see you
هي طريقة لتوديع شخص ما. يمكن استخدامها سواء كنت ستلتقي به قريبًا أم لا.
in the same boat
يعني أن تكون في نفس الموقف الصعب مثل الآخرين.
يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا .
معلومات ثقافية:
مواعيد اللعب هي أوقات يجتمع فيها الأطفال ويلعبون. عادة ما يتم تنظيمها من قبل الوالدين. عادة ما يكون أحد الوالدين على الأقل موجودا.
يختلف نوع مواعيد اللعب التي يرتبها الأهل. يمكن أن تكون مواعيد اللعب في المنزل أو في حديقة أو في أماكن أخرى حيث يمكن للأطفال ممارسة الأنشطة وقضاء الوقت معًا.
قضاء ليلة في بيت صديق هو نوع من أنواع مواعيد اللعب حيث يقضي الأطفال الليل في منزل أصدقائهم.
مواعيد اللعب جيدة للأطفال لأنها تساعدهم على تطوير اللغة والمهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات. كما أنها تساعد في بناء صداقات وهي بالطبع ممتعة للغاية!
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