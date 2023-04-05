تعلم الإنجليزية - الحلقة 34: اقتناء حيوان أليف

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

الحديث عن ملكية الحيوانات الأليفة ووصف سلوكها.





طرق للحديث عن اقتناء حيوان أليف



I’m thinking about getting a furry friend.

I’m a dog person.

I’m a cat person.

We’re still going back and forth on what to get.

There are pros and cons to each pet.

Cats are less demanding, but only affectionate up to a certain point.

Dogs are loyal and affectionate but need more attention and exercise.

That’s food for thought!

كيف تستفسر عن شراء حيوان أليف



I’d like to ask about the ad you posted about your new litter.

Are the pups still available?

He’s a cheeky little one but has a really good temperament.

طرق الحديث عن رعاية حيوان أليف



He’s a very pampered pup!

High maintenance, is he?

Has he been demanding?

He’s been quite clingy.

We’re glad we took the leap!

We’re trying to get him on a routine.

We’re toilet training.

مصطلحات:





Pros and cons



الأشياء الجيدة والسيئة





Demanding



يحتاج إلى الكثير من الاهتمام





Companion



شخص أو حيوان يمكنك قضاء الوقت معه





Leash



حبل للكلاب





On-leash



عندما يرتدي كلب حبلا يمسكه صاحبه





Off-leash



عندما لا يمسك صاحب الكلب كلبه بحبل ويتركه يركض بحرية





Breeder



الشخص الذي يساعد الحيوانات أو النباتات على التكاثر





Litter



مجموعة من الحيوانات الصغيرة ولدت في نفس الوقت لنفس الأم





Cheeky



شخص مرح أو مسلي





Temperament



طبيعة الشخص أو الحيوان





Pampered



يحصل على الكثير من الاهتمام





High maintenance



يتطلب الكثير من الاهتمام





Clingy



متعلق عاطفيا بشخص ما





Routine



سلسلة من الإجراءات المتبعة بانتظام





Rescue



حيوان أليف تم وضعه في منزل جديد بعد تعرضه لسوء المعاملة أو الإهمال أو التخلي عنه من قبل مالكه السابق





Forever home



المنزل الذي يذهب إليه الحيوان المتبنى ليعيش فيه لبقية حياته





تعبيرات عامية:





A furry friend



هو حيوان أليف له فراء عادة ما يكون كلبًا أو قطة





A cat person



هو الشخص الذي يفضل القطط على الكلاب





A dog person



هو الشخص الذي يفضل الكلاب على القطط





mull something over



أن تفكر في موضوع ما





food for thought



شيء يجعلك تفكر





To take the leap



يعني إجراء تغيير كبير أو اتخاذ قرار كبير لفعل شيء ما





معلومات ثقافية:





يعامل العديد من الأستراليين حيواناتهم الأليفة مثل أفراد الأسرة.





رغم أن الحيوانات الأليفة تجلب الكثير من السعادة لأصحابها إلا أنها تمثل أيضًا التزامًا كبيرًا.





إذا قررت الحصول على حيوان أليف فهناك طريقتان شائعتان لذلك: من خلال مربي مسجل أو من خلال التبني.





يمكن لوكالات التبني مثل RSPCA توصيل الأشخاص بالحيوانات الأليفة التي تحتاج إلى منازل جديدة ويمكنها في كثير من الأحيان توفير معلومات مفيدة حول الحيوانات الأليفة لأصحابها الجدد.





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .



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