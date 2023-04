تعلم الإنجليزية - الحلقة 34: اقتناء حيوان أليف

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

الحديث عن ملكية الحيوانات الأليفة ووصف سلوكها.





طرق للحديث عن اقتناء حيوان أليف



I’m thinking about getting a furry friend.

I’m a dog person.

I’m a cat person.

We’re still going back and forth on what to get.

There are pros and cons to each pet.

Cats are less demanding, but only affectionate up to a certain point.

Dogs are loyal and affectionate but need more attention and exercise.