تعلم الإنجليزية - الحلقة 34: اقتناء حيوان أليف

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس
الحديث عن ملكية الحيوانات الأليفة ووصف سلوكها.
طرق للحديث عن اقتناء حيوان أليف
- I’m thinking about getting a furry friend.
- I’m a dog person.
- I’m a cat person.
- We’re still going back and forth on what to get.
- There are pros and cons to each pet.
- Cats are less demanding, but only affectionate up to a certain point.
- Dogs are loyal and affectionate but need more attention and exercise.
- That’s food for thought!
كيف تستفسر عن شراء حيوان أليف
- I’d like to ask about the ad you posted about your new litter.
- Are the pups still available?
- He’s a cheeky little one but has a really good temperament.
طرق الحديث عن رعاية حيوان أليف
- He’s a very pampered pup!
- High maintenance, is he?
- Has he been demanding?
- He’s been quite clingy.
- We’re glad we took the leap!
- We’re trying to get him on a routine.
- We’re toilet training.
مصطلحات:
Pros and cons
الأشياء الجيدة والسيئة
Demanding
يحتاج إلى الكثير من الاهتمام
Companion
شخص أو حيوان يمكنك قضاء الوقت معه
Leash
حبل للكلاب
On-leash
عندما يرتدي كلب حبلا يمسكه صاحبه
Off-leash
عندما لا يمسك صاحب الكلب كلبه بحبل ويتركه يركض بحرية
Breeder
الشخص الذي يساعد الحيوانات أو النباتات على التكاثر
Litter
مجموعة من الحيوانات الصغيرة ولدت في نفس الوقت لنفس الأم
Cheeky
شخص مرح أو مسلي
Temperament
طبيعة الشخص أو الحيوان
Pampered
يحصل على الكثير من الاهتمام
High maintenance
يتطلب الكثير من الاهتمام
Clingy
متعلق عاطفيا بشخص ما
Routine
سلسلة من الإجراءات المتبعة بانتظام
Rescue
حيوان أليف تم وضعه في منزل جديد بعد تعرضه لسوء المعاملة أو الإهمال أو التخلي عنه من قبل مالكه السابق
Forever home
المنزل الذي يذهب إليه الحيوان المتبنى ليعيش فيه لبقية حياته
تعبيرات عامية:
A furry friend
هو حيوان أليف له فراء عادة ما يكون كلبًا أو قطة
A cat person
هو الشخص الذي يفضل القطط على الكلاب
A dog person
هو الشخص الذي يفضل الكلاب على القطط
mull something over
أن تفكر في موضوع ما
food for thought
شيء يجعلك تفكر
To take the leap
يعني إجراء تغيير كبير أو اتخاذ قرار كبير لفعل شيء ما
معلومات ثقافية:
يعامل العديد من الأستراليين حيواناتهم الأليفة مثل أفراد الأسرة.
رغم أن الحيوانات الأليفة تجلب الكثير من السعادة لأصحابها إلا أنها تمثل أيضًا التزامًا كبيرًا.
إذا قررت الحصول على حيوان أليف فهناك طريقتان شائعتان لذلك: من خلال مربي مسجل أو من خلال التبني.
يمكن لوكالات التبني مثل RSPCA توصيل الأشخاص بالحيوانات الأليفة التي تحتاج إلى منازل جديدة ويمكنها في كثير من الأحيان توفير معلومات مفيدة حول الحيوانات الأليفة لأصحابها الجدد.
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