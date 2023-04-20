تعلم الإنجليزية - الحلقة 35: كيفية الترويج لنفسك في العمل l نصائح لبناء علاقات مهنية

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

كيف تروج لنفسك في مكان العمل





الترويج للذات هو إبراز مهاراتنا أو إنجازاتنا لمنح الناس انطباعًا إيجابيًا عن أنفسنا.





عبارات مختلفة يمكنك استخدامها للترويج لنفسك:



I’m really proud of…

I’ve been working on…

I've received some great feedback on…

بعض الأمثلة التي قد تساعدك:



I'm really proud of the way I handled a problem with a customer last week.

I’ve been working on a software application, and I've been able to improve its functionality and add new features that I think will be beneficial for our users.

I've received some great feedback from my patient’s brother. He thanked me for going above and beyond to make their loved one feel comfortable. It's experiences like these that make me proud to be a nurse.

I’d love to share my experience rolling out a new sales strategy that I've been implementing for our team. I've been able to increase our conversion rates by 15% and have received positive feedback from clients.

I think we had a great team that really pulled together and kept pushing to meet our goals.

I'm pretty detail-oriented and organised, so that helped us stay on track and hit all our targets.

I've been feeling pretty good about my own work lately too.

A client gave us some great feedback recently and said that they were really impressed with our service.

عبارات مختلفة يمكنك استخدامها للتعبير عن نجاح الآخرين:



That's awesome news.

Wow, that's fantastic!

You've been putting in so much effort.

Keep up the good work.

مصطلحات:





Achievements



هي الأشياء التي قمت بها وتشعرك بالفخر أو التي أتممتها بنجاح





Acknowledgment



يعني الاعتراف وإظهار التقدير لأعمال أو مساهمات أو إنجازات شخص ما





Boastful



يعني الحديث عن نفسك أو عن إنجازاتك بفخر بطريقة تبدو مفرطة ومتعجرفة





Bragging



يعني الحديث عن الإنجازات غالبًا بهدف جعل الشخص نفسه يبدو أفضل من الآخرين





call-to-action



هو نوع من المساهمة في حوار ما تدعو الشخص الآخر لفعل شيء





Cohesiveness



تعني الوحدة أو العمل الجماعي بين مجموعة من الناس





Competitive



يعني وجود رغبة قوية في الفوز أو القيام بعمل أفضل من الآخرين في نشاط أو موقف معين





constructive



مفيد أو إيجابي بطريقة ما





Detail-oriented



يعني الاهتمام بالأشياء الصغيرة وأن تكون دقيقًا جدًا في عملك أو أفعالك





Expertise



هو وجود مستوى عالٍ من المعرفة أو المهارة أو الخبرة في مجال أو موضوع معين





Feedback



هي معلومات أو تعليقات حول شيء قاله أو فعله شخص ما يمكن استخدامها لتقييم ما تم إنجازه أو تحسينه أو تعديله





Reputation



الرأي الذي يحمله الكثير من الناس عن شخص ما أو شيء ما ، بناءً على سلوكه أو أفعاله أو صفاته





تعبيرات عامية:





blow your own trumpet



يعني أن تتباهى بنفسك بإنجازاتك أو مهاراتك بطريقة تبدو مفرطة أو تروج لنفسك بشكل مفرط





pull together



تعني الالتقاء كمجموعة والعمل نحو هدف مشترك ، خاصة في الظروف الصعبة





stay on track



يعني الاستمرار في التركيز واتباع خطة تساعد على تحقيق هدف معين





hitting all your targets



أن تحقق جميع الأهداف التي تم تحديدها لك أو لفريقك





go above and beyond



أن تفعل أكثر مما هو متوقع أو مطلوب في العادة





معلومات ثقافية:





عند حضور حدث للتواصل الإجتماعي من المهم أن يكون لديك إستراتيجية للترويج لنفسك.





أولاً حدد هدفًا واستعد للحدث. فكر فيما تريد تحقيقه وتدرب على الطريقة التي ستتحدث بها عن نفسك.





أن تكون استباقيًا هي الخطوة الثانية المهمة.





لا تنتظر حتى يقترب منك الآخرون خذ زمام المبادرة لتقديم نفسك ومشاركة إنجازاتك لعرض مهاراتك. اغتنم الفرصة لتضع نفسك كمورد قيم في مجال عملك.





أخيرًا أنهِ محادثتك بعبارة تشجع الآخرين على التحرك مثل "إذا كنت تعرف أي مشاريع قادمة يمكنني المساهمة فيها فيرجى إبلاغي بذلك".





لا تنسَ البقاء على اتصال مع الأشخاص الذين قابلتهم بعد الحدث. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم أو التواصل معهم على LinkedIn. اذكر شيئًا تحدثت عنه أثناء محادثتك لإظهار اهتمامك.





يمكن أن يساعدك اتباع هذه الخطوات في تحقيق أقصى استفادة من أحداث التواصل الإجتماعي وبناء علاقات قيّمة في مجال عملك.





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .



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