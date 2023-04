تعلم الإنجليزية - الحلقة 35: كيفية الترويج لنفسك في العمل l نصائح لبناء علاقات مهنية

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

كيف تروج لنفسك في مكان العمل





الترويج للذات هو إبراز مهاراتنا أو إنجازاتنا لمنح الناس انطباعًا إيجابيًا عن أنفسنا.





عبارات مختلفة يمكنك استخدامها للترويج لنفسك:



بعض الأمثلة التي قد تساعدك:



I'm really proud of the way I handled a problem with a customer last week.

I’ve been working on a software application, and I've been able to improve its functionality and add new features that I think will be beneficial for our users.

I've received some great feedback from my patient’s brother. He thanked me for going above and beyond to make their loved one feel comfortable. It's experiences like these that make me proud to be a nurse.

I’d love to share my experience rolling out a new sales strategy that I've been implementing for our team. I've been able to increase our conversion rates by 15% and have received positive feedback from clients.

I think we had a great team that really pulled together and kept pushing to meet our goals.

I'm pretty detail-oriented and organised, so that helped us stay on track and hit all our targets.

I've been feeling pretty good about my own work lately too.