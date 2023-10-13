40% من طلاب HSC يعانون من القلق: كيف يخلق الأهل في الجالية العربية بيئة هادئة للدراسة؟

تمتد فترة الامتحانات الكتابية لهذا العام في نيو ساوث ويلز على مدار 18 يومًا لأكثر من 75 ألف طالب يقدمون اختبارات لأكثر من 124 مسار في 785 مركز حول الولاية.





قال بول مارتن، الرئيس التنفيذي لهيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز (NESA)، إن التخطيط للجدول الزمني لامتحانات HSC كان "مهمة بالغة الأهمية لضمان حصول كل طالب على فرصة لإظهار ما يعرفه".





هذا وتوصلت دراسة أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز أن 40٪ من طلاب HSC يعانون من أعراض الاكتئاب أو التوتر الشديد أو القلق، ما يستدعي من الأهل محاولة خلق بيئة هادئة في المنزل من شأنها أن تساعد في تقليل القلق.





تحدثنا مع السيدة حلا الشاشاتي والتي تخوض ابنتها كلوي الاختبارات لهذا العام. سألناها عن السبل التي تتبعها لدعم ابنتها نفسيا في هذا الاستحقاق الأكاديمي المصيري.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



