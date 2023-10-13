40% من طلاب HSC يعانون من القلق: كيف يخلق الأهل في الجالية العربية بيئة هادئة للدراسة؟

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بدأ أكثر من 75 ألف طالب في نيو ساوث ويلز اختبارات HSC في 11 أكتوبر 2023 مع الشق الكتابي وكان الاختبار الأول في مادة اللغة الانجليزية.

تمتد فترة الامتحانات الكتابية لهذا العام في نيو ساوث ويلز على مدار 18 يومًا لأكثر من 75 ألف طالب يقدمون اختبارات لأكثر من 124 مسار في 785 مركز حول الولاية.

قال بول مارتن، الرئيس التنفيذي لهيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز (NESA)، إن التخطيط للجدول الزمني لامتحانات HSC كان "مهمة بالغة الأهمية لضمان حصول كل طالب على فرصة لإظهار ما يعرفه".

هذا وتوصلت دراسة أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز أن 40٪ من طلاب HSC يعانون من أعراض الاكتئاب أو التوتر الشديد أو القلق، ما يستدعي من الأهل محاولة خلق بيئة هادئة في المنزل من شأنها أن تساعد في تقليل القلق.

تحدثنا مع السيدة حلا الشاشاتي والتي تخوض ابنتها كلوي الاختبارات لهذا العام. سألناها عن السبل التي تتبعها لدعم ابنتها نفسيا في هذا الاستحقاق الأكاديمي المصيري.

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