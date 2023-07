تعلم الإنجليزية - الحلقة 41: كيف يمكنك أن تعتذر؟

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

كيف تعتذر بعد ارتكاب خطأ أو وجود خلاف في الأماكن الرسمية وغير الرسمية.





عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الاعتذار في أماكن غير رسمية:



I didn’t mean for things to escalate. I’m so sorry.

I’m sorry that we argued yesterday. I didn’t mean to upset you.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الاعتذار في المواقف الرسمية:



I may have got a little heated in our discussion yesterday. I do apologise and hope that it won’t affect our working relationship.

I want to apologise for getting heated yesterday. I shouldn’t have lost my cool. Can we forget it ever happened and move on?