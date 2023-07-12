تعلم الإنجليزية - الحلقة 41: كيف يمكنك أن تعتذر؟

man with 'I'm sorry' sign

To eat humble pie means to admit your mistake or that you are wrong and apologise sincerely. Credit: JGI/Jamie Grill/Getty Images/Tetra images RF

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تعرف على كيفية الاعتذار في المواقف الرسمية وغير الرسمية. اكتشف أيضًا كيف تنظر الثقافات المختلفة إلى الاعتذار.

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.

هدف الدرس:

كيف تعتذر بعد ارتكاب خطأ أو وجود خلاف في الأماكن الرسمية وغير الرسمية.

عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الاعتذار في أماكن غير رسمية:
  • Oops, my bad. I apologise.
  • I messed up, sorry.
  • I’m sorry that we argued yesterday. I didn’t mean to upset you.
  • I didn’t mean for things to escalate. I’m so sorry.
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الاعتذار في المواقف الرسمية:
  • I may have got a little heated in our discussion yesterday. I do apologise and hope that it won’t affect our working relationship.
  • I want to apologise for getting heated yesterday. I shouldn’t have lost my cool. Can we forget it ever happened and move on?
  • Please accept my apologies. I didn't mean our discussion to cause any tension between us.

تعبيرات عامية:

To eat humble pie
يعني أن تعترف بخطئك وأن تعتذر بصدق

you don’t mean for things to escalate
لا تخطط أو تريد أن يصبح الموقف أكثر خطورة أو تعقيدا

A fresh start
بداية جديدة أو فرصة للبدء من جديد بطريقة إيجابية

مصطلحات:

To apologise
يعني أن تقول آسف على شيء ما

Common ground
تعني الآراء والأفكار التي يتشارك فيها الناس حتى لو اختلفوا حول أشياء أخرى

A confrontation
هو صراع أو مواجهة مباشرة ومتوترة في كثير من الأحيان بين شخصين أو أكثر

A conflict
هو خلاف أو صراع أو صدام بين أفراد أو مجموعات لديهم آراء أو أهداف مختلفة

A disagreement
يحدث عندما يعبر شخصان أو أكثر عن اختلاف في الرأي

If a conversation is getting heated
هذا يعني أن العواطف والتوترات أصبحت أكثر حدة

To mess up
هي طريقة غير رسمية للقول بأن شخصًا ما قد ارتكب خطأ

To regret
هو أن تشعر بالأسف حيال شيء حدث أو شيء قمت به

upset
حزين أو غاضب أو محبط

A minor slip up
غلطة صغيرة

Tension
هو الضغط الناتج عن النزاعات أو الشكوك أو القضايا التي لم يتم حلها

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
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