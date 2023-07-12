تعلم الإنجليزية - الحلقة 41: كيف يمكنك أن تعتذر؟

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

كيف تعتذر بعد ارتكاب خطأ أو وجود خلاف في الأماكن الرسمية وغير الرسمية.





عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الاعتذار في أماكن غير رسمية:



Oops, my bad. I apologise.

I messed up, sorry.

I’m sorry that we argued yesterday. I didn’t mean to upset you.

I didn’t mean for things to escalate. I’m so sorry.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الاعتذار في المواقف الرسمية:



I may have got a little heated in our discussion yesterday. I do apologise and hope that it won’t affect our working relationship.

I want to apologise for getting heated yesterday. I shouldn’t have lost my cool. Can we forget it ever happened and move on?

Please accept my apologies. I didn't mean our discussion to cause any tension between us.

تعبيرات عامية:

To eat humble pie



يعني أن تعترف بخطئك وأن تعتذر بصدق





you don’t mean for things to escalate



لا تخطط أو تريد أن يصبح الموقف أكثر خطورة أو تعقيدا





A fresh start



بداية جديدة أو فرصة للبدء من جديد بطريقة إيجابية



مصطلحات:

To apologise



يعني أن تقول آسف على شيء ما





Common ground



تعني الآراء والأفكار التي يتشارك فيها الناس حتى لو اختلفوا حول أشياء أخرى





A confrontation



هو صراع أو مواجهة مباشرة ومتوترة في كثير من الأحيان بين شخصين أو أكثر





A conflict



هو خلاف أو صراع أو صدام بين أفراد أو مجموعات لديهم آراء أو أهداف مختلفة





A disagreement



يحدث عندما يعبر شخصان أو أكثر عن اختلاف في الرأي





If a conversation is getting heated



هذا يعني أن العواطف والتوترات أصبحت أكثر حدة





To mess up



هي طريقة غير رسمية للقول بأن شخصًا ما قد ارتكب خطأ





To regret



هو أن تشعر بالأسف حيال شيء حدث أو شيء قمت به





upset



حزين أو غاضب أو محبط





A minor slip up



غلطة صغيرة





Tension



هو الضغط الناتج عن النزاعات أو الشكوك أو القضايا التي لم يتم حلها





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .



