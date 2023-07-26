تعلم الإنجليزية - الحلقة 42: كيفية التحدث عن التوفير والموضة

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.
هدف الدرس:
التحدث عن الموضة الموفرة والمستدامة
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن التوفير:
- Hey, how about we go thrifting today?
- Bargain hunting is one of my favourite hobbies.
- I save a lot of money by shopping around.
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الملابس:
- The clothes they have on sale are very eclectic. I love it!
- I need a new outfit for a fancy dress party. Any tips on what to look for?
- A statement piece like a funky jacket or vintage dress can make you stand out!
- This stunning sequin blazer is a designer piece.
- You could rock that blazer/jacket/dress/etc.
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الأسعار:
- It’s a steal!
- It’s a bargain!
- It’s a great deal!
- It’s a rip-off!
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الموضة:
- Fast fashion promotes a throwaway culture.
- I prefer slow fashion because it focuses on ethical practises and reduces waste.
- You should give slow fashion a try; it’s all about choosing clothes that are made to last.
- I like circular fashion because it’s all about recycling and upcycling to give new life to old clothes.
تعبيرات عامية:
Bargain hunting
يعني قضاء الوقت في المتاجر للبحث عن أشياء يمكن شراءها بأقل سعر
shop around
القيام بزيارة عدد من المحلات التي تبيع سلعًا متشابهة من أجل مقارنة السعر
مصطلحات:
A blazer
هو نوع من السترة يشبه سترة البدلة في التصميم ولكنه عادة ما يكون أقل رسمية ويمكن ارتداؤه في المناسبات غير الرسمية. تمتلك العديد من المدارس أو الفرق الرياضية السترات الخاصة بها.
A designer piece
هي قطعة ملابس فاخرة باهظة الثمن صممها مصمم أزياء معروف
An op shop
هو اختصار لاسم "opportunity shop" وهو محل يمكن شراء الأشياء المستعملة منه بأسعار معقولة
Circular fashion
هو نهج لإنتاج الملابس واستخدامها يهدف إلى إنشاء دورة مستمرة لاستخدام وإعادة استخدام المواد
Eclectic
يعني أن تكون متنوعًا لذلك عندما نتحدث عن الموضة الانتقائية ، نتحدث عن الملابس التي تجمع بين مزيج من الأساليب والأنماط والخامات والألوان
Fast fashion
نوع من الموضة يشجعنا على شراء ملابس رخيصة الثمن وسريعة الصنع وتتبع أحدث الصيحات التي تتغير بسرعة كبيرة
An outfit
هي مجموعة من الملابس يتم ارتداؤها معًا خاصة لمناسبة أو غرض معين
Recycling
استخدام المواد مرة أخرى أو تغييرها إلى منتجات جديدة لإعادة استخدامها
A sequin
عبارة عن قرص صغير لامع يتم خياطته على الملابس لإضفاء البريق
Slow fashion
نوع من الموضة يروّج لشراء الملابس المصممة لتدوم طويلاً ، بدلاً من الملابس التي تصبح عتيقة الطراز بسرعة
A statement piece
هي قطعة من الملابس أو غيرها من عناصر الموضة التي تلفت انتباه الناس لأنها غالبًا ما تكون جريئة أو مميزة في التصميم أو اللون أو الملمس
A thrift store
هو متجر يبيع الملابس المستعملة والسلع الأخرى التي تبرع بها الناس لدعم مؤسسة خيرية
Thrifting
التسوق في متاجر التوفير
A throwaway culture
هو عندما نتخلص من الأشياء ونستبدلها بأشياء جديدة بدلاً من إعادة استخدامها أو إصلاحها
To rock
في سياق الموضة يعني هذا ارتداء شئ بثقة وأناقة
Upcycling
هو إعادة استخدام الأشياء القديمة بطرق تجعلها أفضل أو حتى أكثر فائدة
vintage
شئ قديم وعادة ما يكون فريدًا أو ممتعًا لأنه قديم
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