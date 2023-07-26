تعلم الإنجليزية - الحلقة 42: كيفية التحدث عن التوفير والموضة

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

التحدث عن الموضة الموفرة والمستدامة





عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن التوفير:



Hey, how about we go thrifting today?

Bargain hunting is one of my favourite hobbies.

I save a lot of money by shopping around.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الملابس:



The clothes they have on sale are very eclectic. I love it!

I need a new outfit for a fancy dress party. Any tips on what to look for?

A statement piece like a funky jacket or vintage dress can make you stand out!

This stunning sequin blazer is a designer piece.

You could rock that blazer/jacket/dress/etc.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الأسعار:



It’s a steal!

It’s a bargain!

It’s a great deal!

It’s a rip-off!

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الموضة:



Fast fashion promotes a throwaway culture.

I prefer slow fashion because it focuses on ethical practises and reduces waste.

You should give slow fashion a try; it’s all about choosing clothes that are made to last.

I like circular fashion because it’s all about recycling and upcycling to give new life to old clothes.

تعبيرات عامية:

Bargain hunting



يعني قضاء الوقت في المتاجر للبحث عن أشياء يمكن شراءها بأقل سعر





shop around



القيام بزيارة عدد من المحلات التي تبيع سلعًا متشابهة من أجل مقارنة السعر



مصطلحات:

A blazer



هو نوع من السترة يشبه سترة البدلة في التصميم ولكنه عادة ما يكون أقل رسمية ويمكن ارتداؤه في المناسبات غير الرسمية. تمتلك العديد من المدارس أو الفرق الرياضية السترات الخاصة بها.





A designer piece



هي قطعة ملابس فاخرة باهظة الثمن صممها مصمم أزياء معروف





An op shop



هو اختصار لاسم "opportunity shop" وهو محل يمكن شراء الأشياء المستعملة منه بأسعار معقولة





Circular fashion



هو نهج لإنتاج الملابس واستخدامها يهدف إلى إنشاء دورة مستمرة لاستخدام وإعادة استخدام المواد





Eclectic



يعني أن تكون متنوعًا لذلك عندما نتحدث عن الموضة الانتقائية ، نتحدث عن الملابس التي تجمع بين مزيج من الأساليب والأنماط والخامات والألوان





Fast fashion



نوع من الموضة يشجعنا على شراء ملابس رخيصة الثمن وسريعة الصنع وتتبع أحدث الصيحات التي تتغير بسرعة كبيرة





An outfit



هي مجموعة من الملابس يتم ارتداؤها معًا خاصة لمناسبة أو غرض معين





Recycling



استخدام المواد مرة أخرى أو تغييرها إلى منتجات جديدة لإعادة استخدامها





A sequin



عبارة عن قرص صغير لامع يتم خياطته على الملابس لإضفاء البريق





Slow fashion



نوع من الموضة يروّج لشراء الملابس المصممة لتدوم طويلاً ، بدلاً من الملابس التي تصبح عتيقة الطراز بسرعة





A statement piece



هي قطعة من الملابس أو غيرها من عناصر الموضة التي تلفت انتباه الناس لأنها غالبًا ما تكون جريئة أو مميزة في التصميم أو اللون أو الملمس





A thrift store



هو متجر يبيع الملابس المستعملة والسلع الأخرى التي تبرع بها الناس لدعم مؤسسة خيرية





Thrifting



التسوق في متاجر التوفير





A throwaway culture



هو عندما نتخلص من الأشياء ونستبدلها بأشياء جديدة بدلاً من إعادة استخدامها أو إصلاحها





To rock



في سياق الموضة يعني هذا ارتداء شئ بثقة وأناقة





Upcycling



هو إعادة استخدام الأشياء القديمة بطرق تجعلها أفضل أو حتى أكثر فائدة





vintage



شئ قديم وعادة ما يكون فريدًا أو ممتعًا لأنه قديم





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





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