تعلم الإنجليزية - الحلقة 45: كيف تتعامل مع زبون غير راضٍ

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.



هدف الدرس

كيفية الرد على شكوى في العمل





عبارات مختلفة يمكن استخدامها لمعرفة المزيد عن مشكلة العميل:



Can you please give me some more details about [issue] so that I can help?

Could you give me some specifics about… ?

عبارات مختلفة يجب استخدامها عند تحمل مسؤولية المشكلة:



It looks like there’s been an oversight on our part.

There seems to be some sort of mix-up.

It looks like we might have made a mistake.

عبارات مختلفة تستخدم عند تقديم حل للمشكلة:



Would you like me to send you a replacement?

Can I offer you a refund?

عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا نكون قادرين على مساعدة العميل:



I’m sorry. I wish I could help you, but this is outside of our control.

I’d like to help, but there’s nothing much I can do.

تعبيرات عامية:





Handling a dissatisfied customer



تعني معالجة الشكاوى التي يقدمها عميل غير راضٍ عن المنتج أو الخدمة أو التجربة الشاملة التي تقدمها الشركة





Turning things around



هو تغيير اتجاه الوضع من سلبي إلى إيجابي





To stand your ground



يعني التمسك بموقفك





مصطلحات:





damaged



تم كسره بطريقة ما





handle something



تعني إدارته أو التعامل معه أو الاعتناء به بشكل فعال





A mix-up



خطأ أو حادثة





oversight



هو عندما يتم تفويت شيء مهم عن طريق الخطأ أو عدم ملاحظته، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل





A refund



هو عندما يسترد شخص ما أمواله بعد أن دفع ثمن منتج أو خدمة إذا لم يعد يريدها أو لم تكن مرضية





A replacement



هو شيء يحل محل شيء آخر





معلومات ثقافية:





في أستراليا، يجب على الشركات تلبية مجموعة من الحقوق الأساسية عند بيع المنتجات أو الخدمات.





يتمتع العملاء بحقوق بموجب القانون، وباعتبارك شركة تجارية، يتعين عليك توخي الحذر عند إخبار العملاء إذا ما كان من الممكن إرجاع البضائع أو استبدالها ومتى يمكنهم ذلك.





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .



