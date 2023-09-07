تعلم الإنجليزية - الحلقة 45: كيف تتعامل مع زبون غير راضٍ

Female small business owner turning open sign in her store

Handling a dissatisfied customer is addressing and resolving the concerns or complaints raised by a customer who is unhappy with a product, service, or overall experience provided by a business. Credit: MoMo Productions/Getty Images

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تعرف على كيفية الرد على شكاوى العمل وعلى طرق المساعدة والموارد المتاحة لأصحاب الأعمال الصغيرة.

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.

هدف الدرس

كيفية الرد على شكوى في العمل

عبارات مختلفة يمكن استخدامها لمعرفة المزيد عن مشكلة العميل:
  • Can you please give me some more details about [issue] so that I can help? 
  • Could you give me some specifics about… ?  
عبارات مختلفة يجب استخدامها عند تحمل مسؤولية المشكلة:
  • It looks like there’s been an oversight on our part. 
  • There seems to be some sort of mix-up. 
  • It looks like we might have made a mistake. 
عبارات مختلفة تستخدم عند تقديم حل للمشكلة:
  • Would you like me to send you a replacement? 
  • Can I offer you a refund? 
عبارات مختلفة لاستخدامها عندما لا نكون قادرين على مساعدة العميل:
  • I’m sorry. I wish I could help you, but this is outside of our control. 
  • I’d like to help, but there’s nothing much I can do. 
تعبيرات عامية:

Handling a dissatisfied customer
تعني معالجة الشكاوى التي يقدمها عميل غير راضٍ عن المنتج أو الخدمة أو التجربة الشاملة التي تقدمها الشركة

Turning things around
هو تغيير اتجاه الوضع من سلبي إلى إيجابي

To stand your ground
يعني التمسك بموقفك

مصطلحات:

damaged
تم كسره بطريقة ما

handle something
تعني إدارته أو التعامل معه أو الاعتناء به بشكل فعال

A mix-up
خطأ أو حادثة

oversight
هو عندما يتم تفويت شيء مهم عن طريق الخطأ أو عدم ملاحظته، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل

A refund
هو عندما يسترد شخص ما أمواله بعد أن دفع ثمن منتج أو خدمة إذا لم يعد يريدها أو لم تكن مرضية

A replacement
هو شيء يحل محل شيء آخر

معلومات ثقافية:

في أستراليا، يجب على الشركات تلبية مجموعة من الحقوق الأساسية عند بيع المنتجات أو الخدمات.

يتمتع العملاء بحقوق بموجب القانون، وباعتبارك شركة تجارية، يتعين عليك توخي الحذر عند إخبار العملاء إذا ما كان من الممكن إرجاع البضائع أو استبدالها ومتى يمكنهم ذلك.

لمعرفة المزيد قم بزيارة المواقع الحكومية مثل موقع
دعم المصالح التجارية في أستراليا
و
مفوض المصالح التجارية الصغيرة في نيو ساوث ويلز
.

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا
الرابط
.

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