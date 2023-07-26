"ست ساعات يومياً": معاناة مريضة مع غسيل الكلى تسلط الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء

Donate Life

Source: Pixabay

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تبرع بدقيقة - امنح شخصًا ما العمر، هذه هي رسالة أسبوع التبرع بالأعضاء الذي انطلق في 23 تموز يوليو ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

تظهر البيانات أن أوقات انتظار زراعة الأعضاء لا تزال طويلة بعد من جائحة كوفيد-19، حيث يلقي الخبراء باللوم على عدم اليقين وانعدام الثقة في النظام الصحي.

مثال هؤلاء لينغ لي والتي تعاني من مرض مزمن في الكلى بسبب أدوية كانت موصوفة لها كطفلة في مخيم لاجئين بعد هروبها مع عائلتها من كمبوديا.

تشعر لينغ بكثير من الامتنان لابنها رايموند الذي يبلغ من العمر 12 عاماً: "هو بالفعل ابن مذهل، ولكنني أشعر أحياناً أنه ما يحدث غير عادل له لأننا غير قادرون على القيام بكثير من الأنشطة. الاهتمام بي أمر شاق للغاية ومحبط. أنت لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث لك."
تقضي لينغ ست ساعات يوميًا في غسيل الكلى، وتعمل أثناء ذلك في وظيفة بدوام كامل وتحاول كذلك الاعتناء بأسرتها وقضاء حوائجها.
Donate Life - Organ Donor
Credit: Donate Life
اقرأ المزيد

"كنت نصف ميت": كيف أنقذت زراعة الأعضاء حياة جعفر بعد سنوات على قائمة الانتظار؟

تنتظر لينغ منذ ما يقرب من خمس سنوات لإجراء عملية زرع الكلى، وهي واحدة من بين أكثر من 1800 أسترالي على قائمة الانتظار، وواحدة من بين 14000 أسترالي يخضعون لغسيل الكلى.

الأسبوع الأخير من شهر تموز يوليو هو أسبوع التبرع بالأعضاء، ويُطلب فيه من الأستراليين التسجيل كمتبرعين بأعضاء وربما إنقاذ حياة.

ويقول د. ستيف تشادمان هو مدير طب الكلى في مستشفى الأمير ألفريد في سيدني: "من المهم جدًا للأشخاص أن يفهموا ما الذي ينطوي عليه التبرع والتفكير فيه والتسجيل ومناقشة هذا القرار مع أسرهم حتى يعرف الجميع ما يودون فعله."

يستغرق التسجيل أقل من دقيقة ويمكن إجراؤه من خلال موقع Donate Life

استمعوا إلى التقرير الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
اقرأ المزيد

ارتفاع عدد المتبرعين بالأعضاء في أستراليا

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

nab-fraud.jpg

عطلات فاخرة وحفلات فخمة: كيف استطاعت صديقتان أستراليتان اختلاس ملايين الدولارات من أحد البنوك؟

06:22
Chef Burak Ozdemir cooks for children in Sudan

كيف تعرض الشيف التركي الشهير بوراك للغدر من أقرب الناس إليه

A graphic showing two men, a map of Australia and a part of the Kimberley in Western Australia.

هذه المنطقة في أستراليا كادت أن تصبح 'دولة إسرائيل'

Police car

إعادة طفل صغير لعائلته بعد سرقة سيارة كان متروكاً فيها وحيداً

07:54
Jaf 4.JPG

'كنت نصف ميت': كيف أنقذت زراعة الأعضاء حياة جعفر بعد سنوات على قائمة الانتظار؟

06:55
Traveler at sunset in the mountains.

تعرفوا على الموقع الأسترالي الشهير الذي اختير كأجمل مكان في العالم لمشاهدة الغروب

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

Florence Pugh and Cillian Murphy walking down the street in a scene from the movie Oppenheimer

مشهد في فيلم عن مخترع القنبلة النووية يثير موجة غضب في الهند

Latest podcast episodes

Settlement Guide: Cross cultural friendships

كيف يساعدك تكوين صداقات عابرة للثقافات في رحلة الاستقرار في أستراليا؟

phone call.jpg

كيف استطاع رجل سرقة آلاف الدولارات من والده عن طريق الاتصالات البنكية؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 26/7/2023

Unemployment

البطالة في أدنى مستوياتها: هل نقول وداعاً لرفع أسعار الفائدة؟