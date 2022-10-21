2.8 مليون دولار تنفق كل ساعة على المقامرة: كيف يكسر أكثر من نصف البالغين في نيو ساوث ويلز هذه الدوامة؟

النقاط الرئيسية: تقدم GambleAware دعمًا متخصصّا سريًا ومجانيًا طيلة أيام الأسبوع لكل شخص يواجه ادمان المقامرة من خلال مستشارين نفسيين وماليين

استقبلت عيادات منظمة GambleAware ما بين 14000-15000 عميل على مدار 23 عامًا الممولة حكوميًا من ولاية نيو ساوث وايلز

تم إنفاق 24.8 مليار دولار على المقامرة عام 2019 في أستراليا، أي ما يعادل 67.9 مليون دولار يوميًا على مدار العام و2.8 مليون دولار للساعة، كل ساعة من كل يوم

انطلق أسبوع GambleAware في 17 تشرين الأول أكتوبر 2022 كمبادرة اجتماعية وتوعوية لتقديم الدعم والعلاج لمكافحة ادمان المقامرة التي باتت تعتبر "نشاطًا استراليًا".





عرفت المستشارة المالية في منظمة GambleAware جيمي بربر بعمل المنظمة الممول من ولاية نيو ساوث وايلز بهدف تقديم الدعم المجاني لكل من وقع بشباك الإدمان بالإضافة الى افراد العائلة التي تتأثرّ مسلبًا من هذا الواقع اذ تقول:





" نحن مجموعة من علماء النّفس والمرشدين الماليّين نقدم المشورة المجانية والسرية للمدمن ومحيطه المباشر الذي يعاني معه".





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بحسب تقرير بحثي شمل احصائيات واستطلاع رأي من قبل منظمة GambleAware و NSW Gambling للعام 2019 بتكليف من NSW Responsible Gaming Fund.، الواقع الادماني في استراليا مقلق للغاية مع اكثر من نصف البالغين في دوامة المقامرة، وفي هذا الاطار توقفت بربر عند العلامات المبكرة التي يجب التنبه لها لاستدراك مبكر لمسار ادماني اذ تقول:





" من يلعب القمار يلجأ للدَين وطلب النقود رغم انتاجيته وعمله وغالبًا ما يتسم بمشاعر الغضب والقلق"





أشارت بربر ايضًا الى العلاقة بين مظاهر العنف الأسري والمقامرة، اذ تؤدي المقامرة إلى مواجهة مجموعة من الأضرار المختلفة التي تنجم جميعها عن الخسائر المالية التي قد تصل الى خسارة المنزل العائلي قائلة:



يجب ان يعي الشخص أن المقامرة هي خسارة تلوى الأخرى، والربح هو مجرد مصيدة





للمقامرة اذًا آثار سلبية على العلاقات الأسرية والعمل والدراسة ونوعية الحياة، اذ يمكن أن تسبب ضغوطًا نفسية ومالية على المقامر بسبب الخسائر التي تكبدها وكذلك على الأسرة، وشرحت قائلة:





" يعيش المقامر قلقًا بشأن كيفية الحفاظ على سلوكه والقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته، بما في ذلك أي بطاقات ائتمان أو قروض ويشعر بالذنب لأنه يخفي هذا الواقع"





وتابعت قائلة:



الإحصاءات تشير الى أن المقامر غالبًا ما يطلب المساعدة بعد عشر سنوات

وختمت متوجهة برسالة أمل للمستمعين قائلة:



خدمتنا المجانية والسرية يمكن ان تغير واقعًا ادمانيًا مؤلمًا والاتصال بنا متاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع





لطلب المشورة والدعم بشكل مجاني وسري ، يمكنكم التواصل مع منظمة GambleAware على الرقم1800858858 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو 1800482482 خمسة أيام في الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً. تقدم منظمة GambleAware خدماتها بلغات متعددة.





يمنكم الاستماع الى المقابلة مع الاستشارية المالية دجيمي بربر، على الرابط الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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