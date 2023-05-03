تصاعد ازمة العرض والطلب في سوق العقارات: انخفاض عدد المنازل المعروضة للبيع والايجار في كل استراليا

النقاط الرئيسية عن انخفاض عمليات الإدراج الوطنية او National listings بنسبة 9 في المائة مقارنة بشهر مارس

شهد شهر مارس أكبر انخفاض سنوي لسيدني في عدد قوائم الإيجارات بانخفاض 18.2 في المائة.

هناك جانب إيجابي في البيانات ، حيث انخفض عدد العقارات المباعة في ظل ظروف مالية صعبة

كشفت البيانات التي جمعتها شركة SQM Research لشهر أبريل عن انخفاض عمليات الإدراج الوطنية او National listings بنسبة 9 في المائة مقارنة بشهر مارس ، مع انخفاض الإدراجات الجديدة بنسبة 20.2 في المائة.





ويتزامن البحث مع تقرير تأجير PropTrack لشهر مارس 2023 ، والذي كشف عن ثاني أكبر انخفاض سنوي لسيدني في عدد قوائم الإيجارات على موقع realestate.com.au ، بانخفاض 18.2 في المائة.



قال لويس كريستوفر ، مدير شركة إس كيو إم للأبحاث ، إنه على الرغم من أن شهر أبريل عادةً ما يكون شهرًا أكثر هدوءًا بسبب العطلات المدرسية ، إلا أن الانخفاضات المسجلة في البيانات تبدو أكبر من المعتاد.





ويشير الوكيل العقاري تشاد عربيد الى هناك جانب إيجابي في البيانات ، حيث انخفض عدد العقارات المباعة في ظل ظروف مالية صعبة او under destressing financial circumstances في جميع أنحاء أستراليا بنسبة 6.9 في المائة اعتبارًا من مارس 2023.



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فعلى سبيل المثال، في نيو ساوث ويلز ، كان هناك انخفاض بنسبة 4 في المائة في عدد الإدراجات المتعثرة مع 843 في السوق. ويقول عربيد أن هذا يجب أن يطمئن المشترين الذين يخشون من امكانية انهيار سوق العقارات في المستقبل القريب "هذا رقم طبيعي ويحدث دون وجود المشاكل التي يعيشها السوق اليوم"





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