نباح كلبة يتسبب في إنقاذ صاحبتها من تحت الأنقاض. فكيف حدث ذلك؟

Rescued dog.png

Credit: Twitter

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نجحت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي التركية في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعة على بقائها تحت أنقاض مبنى منهار بعد سماع نباح كلبتها.

وسمع فريق
الإنقاذ
الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع "أتاتورك" صوت نباح بين الأنقاض ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 



شارك

الأكثر متابعة

'بالدليل القاطع': أحد رؤساء أستراليا السابقين ينضم لخطة لمحاكمة وسجن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعوات لضبط إعلانات كريمات 'تسمير البشرة' بعد تسجيل معدلات عالية للسرطان في أستراليا.

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

04:53

هل تركز الجالية العربية في استراليا على الناحية الرومانسية أو المادية في عيد الحب؟

مدينة جبلة غربي سوريا بقيت بمنأى عن الحرب لكن لم تنج من الزلزال

09:40

ورشة الأفكار الكبيرة: الخطوة الأولى لتحقيق حلم اللاجئ والمهاجر ببدء مصلحته التجارية

منظمة الصحة العالمية: حوالي 26 مليون متضرّر جراء الزلزال في تركيا وسوريا

11:30

'عندما لا أعمل أمرض': ما الذي يدفع سيدة عربية للعمل 20 ساعة يوميا؟

Latest podcast episodes

Five school friends posing for candid photo in playground

تعلم الإنجليزية - الحلقة 29: العودة إلى المدرسة | التطوع في المدرسة

This year i will text on a vintage typewriter

تعلم الإنجليزية - الحلقة 28: كيف تحدد أهدافك في العام الجديد؟

Janine and Josipa make a heart

تعلم الإنجليزية - الحلقة 27: أفضل حلقات عام 2022

Cheerful young female friends hanging out on stairs in city

تعلم الإنجليزية - الحلقة 26: سؤال شخص عن دينه | الدين في أستراليا