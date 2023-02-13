نباح كلبة يتسبب في إنقاذ صاحبتها من تحت الأنقاض. فكيف حدث ذلك؟

نجحت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي التركية في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعة على بقائها تحت أنقاض مبنى منهار بعد سماع نباح كلبتها.





وسمع فريق الإنقاذ الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع "أتاتورك" صوت نباح بين الأنقاض ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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