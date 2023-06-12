سمكة قرش تقتل سائحا روسيا على شاطيء مدينة الغردقة المصرية

لا تزال قضية السائح الروسي الذي قتل في هجوم سمكة قرش في الغردقة تشغل الرأي العام المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وتعود الأنشطة السياحية المائية إلى مدينة الغردقة المصرية صباح الأحد بعد إيقافها إثر الهجوم يوم الخميس الماضي.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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