سمكة قرش تقتل سائحا روسيا على شاطيء مدينة الغردقة المصرية

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

لا تزال قضية السائح الروسي الذي قتل في هجوم سمكة قرش في الغردقة تشغل الرأي العام المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الأنشطة السياحية المائية إلى مدينة الغردقة المصرية صباح الأحد بعد إيقافها إثر الهجوم يوم الخميس الماضي.

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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