"نهاية الاحتجاز": كيف ستوازي استراليا بين إنسانيّة هذا القرار التاريخي والمخاوف الأمنية؟

Detention ban

High Court of Australia put an end of Australia’s use of indefinite detention, and the result of significant work to reach this point. Source: SBS

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عقب قرار المحكمة العليا التاريخي، أعلن وزير الهجرة أندرو جايلز أن الحكومة قد أطلقت سراح 80 شخصًا كانوا قيد الاحتجاز لفترة غير محددة، إثر إلغاء المحكمة العليا قرارًا دام عقدين من الزمن، يقضي باحتجاز طالب اللجوء لفترة غير محددة بسبب عدم وجود بلد تستقبله. وقد اعتبرت المحكمة الأربعاء الماضي، أن احتجاز أي طالب لجوء لفترة غير محددة هو أمر غير قانوني، ما يعطي الأمل لكثير من المحتجزين الذين لا يمكنهم العودة إلى أوطانهم. ما المخاوف الأمنية لقرار المحكمة العليا انهاء الاحتجاز لفترة غير محددة؟

 
Call for end of offshore detention
Sydney and Melbourne protesters calling the Government to end the offshore detention. AAP Source: AAP
الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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