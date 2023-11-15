"نهاية الاحتجاز": كيف ستوازي استراليا بين إنسانيّة هذا القرار التاريخي والمخاوف الأمنية؟

الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.
Sydney and Melbourne protesters calling the Government to end the offshore detention. AAP Source: AAP
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