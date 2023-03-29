طبيب لبناني ينصح مرضاه بالبكاء. فلماذا؟

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Credit: Christian Erfurt/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة للطبيب اللبناني يوسف زيتون، وفيها نصيحة لمريض بالبكاء.

أشار زيتون في فيديو لجريدة "النهار" الى معاناة نظام الرعاية الطبية في لبنان مما يدفعه أحياناً الى استخدام الكوميديا للتعبير عن هذا الواقع. هذا بالإضافة إلى أزمة نقص الأدوية التي تؤدي الى كارثة إنسانية في البلاد.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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