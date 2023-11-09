صرخة أم أسترالية خرجت من أتون الحرب في غزة وعادت إلى أستراليا

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عائلة أم رامي تستقبلها في مطار ملبورن بعد خروجها من قطاع غزة.

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ذهبت للاطمئنان عن والدتها في غزة فعلقت في أتون الحرب. السيدة هناء المبيض تحكي قصتها منذ لحظة بدء القصف الاسرائيلي ولغاية عودتها إلى أستراليا. ماذا شاهدت، كيف نجت، كيف عبرت المعبر، وكيف كانت معاملة المسؤولين الاستراليين لها؟

Israel Palestinians
Palestinians cross to the Egyptian side of the border crossing with the Gaza Strip Wednesday, Nov. 1, 2023. in Rafah Wednesday, Nov. 1, 2023. (AP Photo/Hatem Ali) Source: AP / Hatem Ali/AP

استمعوا إلى اللقاء مع السيدة أم رامي كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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