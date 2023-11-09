صرخة أم أسترالية خرجت من أتون الحرب في غزة وعادت إلى أستراليا

Palestinians cross to the Egyptian side of the border crossing with the Gaza Strip Wednesday, Nov. 1, 2023. in Rafah Wednesday, Nov. 1, 2023. (AP Photo/Hatem Ali) Source: AP / Hatem Ali/AP

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