مبادرة "كتابي" تعود من جديد إلى أستراليا بحُلة جديدة

النقاط الرئيسية يسعى معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم إلى تعليم 1000 طالب أسترالي كيفية القراءة والكتابة باللغة العربية

أطلق المعهد مبادرةً جديدة للعام 2023 تهدف إلى تعليم الأطفال اللغة العربية

التسجيل للتحدي قد بدأ من 3 يناير/كانون الثاني وسيستمر حتى 15 مارس/آذار

أطلق معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم ومقره كانبرا مبادرةً جديدة للعام 2023 تهدف إلى تعليم الأطفال اللغة العربية التي تتعرض للإندثار في بلدان المهجر.



ويسعى المعهد من خلال هذه المبادرة إلى تعليم 1000 طالب أسترالي كيفية القراءة والكتابة باللغة العربية في شهر رمضان. وكان المعهد قد أطلق مبادرة سابقة في العام 2021.





وأسس معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم "أكاديمية كتابي" التي تعلم اللغة العربية بالطريقة الأسترالية عن طريق كتب سلسة ومبسطة وفيها نوع من التحفيز والتحدي للأطفال.





وقال الأستاذ مهند قصار مدير معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم "من خلال عملي بتعليم اللغة العربية للموظفين الحكوميين الأستراليين، قابلت الكثيرين من الشباب ممن هم من أصول عربية ولكن





يتعلمون اللغة العربية من الصفر. أو أنهم يتكلمون العربية بصعوبة لكن لا يستطيعون القراءة أو الكتابة بها. وكان العامل المشترك بين الجميع قولهم "لقد حاول أهلنا جاهدين تعليمنا العربية، ولكننا لم نرغب بالتعلم في





ذلك العمر، والآن ندفع ثمن ذلك."



LISTEN TO لماذا لا تعتمد اللغة العربية لغة ثانية في المدارس الأسترالية مع أنها ثالث لغة محكية في أستراليا؟ SBS Arabic24 18/11/2022 10:15 Play

وأضاف السيد مهند قصار، لبرنامج أستراليا اليوم، "جميعنا كأهل مهاجرين من بلدان عربية نود تعليم لغتنا لأولادنا، ولكن قليل منا من ينجح في تلك المهمة لكثير من العوامل أحدها الانشغالات الحياتية الكثيرة."





"ومن هنا، ومن معاناة شخصية مع أطفالي، قمت بتأسيس "أكاديمية كتابي"التي تعلم اللغة العربية بالطريقة الأسترالية. فقد حرصنا على أن تكون الكتب سلسةً مُبسطةً، وأن يستمتع الطفل بالدروس المرئية المُسجلة،





ففيها كم كبير من التحفيز وإشعار الطفل بإنجازه. كما وأن معظم برامجنا تعتمد على مكافأة الطالب خلال الرحلة الدراسية وعند إتمام كل مرحلة".





وتابع "الطبيعة البشرية جُبِلت على حب التقدير المعنوي والمادي. ولأن العربية لغة واسعة ولا يعرف الطالب مدى تحصيله العلمي، اعتمدنا مبدأ ربطات اليد الملونة، لنقول للطفل أنك بتحقيق الهدف "س" قد وصلت إلى ربطة اليد الصفراء، وللانتقال للبرتقالية عليك أن تحقق الهدف التالي، وهكذا. فبذلك يرى الطفل إنجازاته بعينه ويقدر ما وصل إليه".



"لأننا نعلم حقاً بأن أطفالنا جيلٌ ذكيٌ، يعاصر مرحلة متقدمة من التقنيات، فقد طرقنا هذا الباب. ففي تحدي تعليم العربية، يحصل كل طفل على حساب خاص له إلى دروس تفاعلية مسجلة فيها تسجيل لمدرس يقدم له الدرس باللغة الإنكليزية، وعلى الطفل التفاعل معه وحل التمارين على الكتاب الذي يصله خلال الدرس وعلى المنصة التعليمية. ولضمان استمرار حماس الطالب بحضور الدروس، خصصنا جوائز أسبوعية للأطفال المستمرين بالدراسة."



LISTEN TO اتحاد مدارس اللغة العربية في سيدني يفعّل نشاطاته لتعزيز مكانة اللغة العربية في استراليا SBS Arabic24 26/08/2022 10:57 Play

"ففي أيام الجمعة من الأيام الثلاثين للتحدي سنطلب من الأهل إرسال صور لكتاب الطالب حتى صفحة محددة. وكل شخص يرسل لنا الصور سيدخل اسم طفله في سحب يوم السبت التالي للحصول على بطاقتي هدايا بقيمة 50$ لكل واحدة. وفي نهاية الثلاثين يوم من التحدي، ومع إتمام الطفل للدورة، سنطلب من الأهل إرسال فيديو قصير للطفل يظهر ما تعلمه من الدورة للدخول إلى سحب ضخم على جوائز يحبها الأطفال (بلاي ستيشن 5، إكس بوكس، وساعتين ذكيتين)."





وذكر الأستاذ مهند قصار "في عام 2021، قمنا بنفس هذا التحدي، وشارك معنا أكثر من 320 طفلاً من جميع أنحاء أستراليا (ما عدا المقاطعة الشمالية للأسف). وكان حماس الأطفال قد فاجأ الأهل. ولا أنسى اتصالات الأهل لشكرنا على ما حققه أطفالهم خلال فترة تعد "قياسية" بالنسبة لهم. فمن تلك الاتصالات كان اتصال من أب لبناني قال لي "أنا أتكلم 4 لغات، ولم أستطع إقناع أطفالي بتعلم أي لغة. ولم أصدق عندما رأيتهم يسارعون لحضور دروس العربية والمشاركة بالمسابقات. أنتم فعلتم المستحيل!".





التسجيل للتحدي قد بدأ من 3 يناير/كانون الثاني وسيستمر حتى 15 مارس/آذار، وسيبدأ التحدي مع أول يوم من أيام رمضان (22 مارس/آذار) إن شاء الله. نقوم بإرسال الكُتب تباعاً، حيث يمكن لم سجل مبكراً البدء بالدراسة لرفع فرصه بالفوز بالجوائز. تكلفة التحدي 150$ فقط. وقد وسعنا نطاق المشاركة هذا العام لتشمل نيوزيلندا إضافة إلى أستراليا. طموحنا أن نصل إلى 1000 طفل هذا العام.





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



