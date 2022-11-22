أس بي أس عربي۲٤

إصدار جديد لكاميليا نعيم : "الكتابة هي متنّفس لي وهي المرآة التي تعكس النّفس"

أس بي أس عربي۲٤

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الكاتبة الوجدانية كاميليا نعيم Source: Supplied

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نشر في: 22/11/2022 1:06pm, آخر تحديث: 22/11/2022 1:56pm
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

تستعد الشاعرة الوجدانية كاميليا نعيم لإطلاق كتابها الثاني" شيء يشبهني" بحفل في سدني يشارك فيه العديد من الأدباء والشّعراء الأستراليين العرب.

نشر في: 22/11/2022 1:06pm, آخر تحديث: 22/11/2022 1:56pm
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • "شيءٌ يشبهني" كتاب جديد تستعدّ الشّاعرة الوجدانية ولبنانيّة الأصل كاميليا نعيم لإطلاقه
  • وصفت كاميليا نعيم الكتابة بالمرآة التي تعكس النّفس بكل الظّروف
  • أكّدت كاميليا على وجود الوطن في كلّ كتبها: "الوطن دائما يسكنني و أرى من خلاله جمالياتي وجماليات الاخر."
بمناسبة إطلاقها لكتابها الثّاني "شيء يشبهني"، أوضحت الشاعرة الوجدانية ولبنانية الأصل كاميليا نعيم، بحوار مع اس بي اس عربي 24، أن الشّيء الذي تتحدّث عنه في هذا الكتاب والذي يشبهها هو "الأنا": "كل واحد منا له بصمة تختلف عن الشّخص الاخر."

ووصفت كاميليا نعيم الكتابة "بالمرآة التي تعكس النّفس بكل الظّروف"، وكانت كمتنفّس لها في حياتها ووسيلة للتّعبير عن أفكارها ومشاعرها.
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بالإضافة الى ذلك، عبّرت الشّاعرة عن فرحها بالموافقة على عرض كتابها الجديد في معرض الشّارقة الدّولي وذلك بعد طرحه على اللّجان المختصّة.

إستعانت كاميليا نعيم بمقولة للشّاعر الكبيرنزار قباني، فقالت أنه "لا يمكننا الكتمان عن العشق ما لم نقع في الحب." فقد مرّت بالعديد من التّجارب والظّروف التي أوصلتها لما هي عليه اليوم، ولكن جذورها التي تعود الى بلدتها اللّبنانيّة الجنوبية لم تتغيّر.
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Source: Supplied
تطرّقت الكاتبة إلى الظّروف الصّعبة التي أجبرتها على ترك وطنها لبنان، وزواجها من رجل أسترالي بقرار من أهلها:

"أنا لم أحلم بالهجرة، ولم أحلم بفستان الزّفاف ولا بالعريس الذي يأتي على حصان أبيض". وأضافت أنه وبالرّغم من ظروف البلاد وكل مآسيه كانت تفضل البقاء فيه: "هذا الانتقال شتّت شيء بداخلي وبقيت أعيش هذا الحنين كل حياتي!"
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أمّا بما يخص ذكر الوطن في كتابها الجديد، فأكّدت كاميليا على وجود الوطن في كلّ كتبها: "الوطن دائماً يسكنني و أرى من خلاله جماليّاتي وجماليّات الآخر."

وفي ختام حديثها، ذكرت الشّاعرة تاريخ توقيع الكتاب بمركز "Lakemba Senior Citizens" بحضور نخبة من الأدباء والشعراء العرب في سيدني.

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