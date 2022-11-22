إصدار جديد لكاميليا نعيم : "الكتابة هي متنّفس لي وهي المرآة التي تعكس النّفس"

النقاط الرئيسية "شيءٌ يشبهني" كتاب جديد تستعدّ الشّاعرة الوجدانية ولبنانيّة الأصل كاميليا نعيم لإطلاقه

وصفت كاميليا نعيم الكتابة بالمرآة التي تعكس النّفس بكل الظّروف

أكّدت كاميليا على وجود الوطن في كلّ كتبها: "الوطن دائما يسكنني و أرى من خلاله جمالياتي وجماليات الاخر."

بمناسبة إطلاقها لكتابها الثّاني "شيء يشبهني"، أوضحت الشاعرة الوجدانية ولبنانية الأصل كاميليا نعيم، بحوار مع اس بي اس عربي 24، أن الشّيء الذي تتحدّث عنه في هذا الكتاب والذي يشبهها هو "الأنا": "كل واحد منا له بصمة تختلف عن الشّخص الاخر."





ووصفت كاميليا نعيم الكتابة "بالمرآة التي تعكس النّفس بكل الظّروف"، وكانت كمتنفّس لها في حياتها ووسيلة للتّعبير عن أفكارها ومشاعرها.



Advertisement

بالإضافة الى ذلك، عبّرت الشّاعرة عن فرحها بالموافقة على عرض كتابها الجديد في معرض الشّارقة الدّولي وذلك بعد طرحه على اللّجان المختصّة.





إستعانت كاميليا نعيم بمقولة للشّاعر الكبيرنزار قباني، فقالت أنه "لا يمكننا الكتمان عن العشق ما لم نقع في الحب." فقد مرّت بالعديد من التّجارب والظّروف التي أوصلتها لما هي عليه اليوم، ولكن جذورها التي تعود الى بلدتها اللّبنانيّة الجنوبية لم تتغيّر.



Source: Supplied تطرّقت الكاتبة إلى الظّروف الصّعبة التي أجبرتها على ترك وطنها لبنان، وزواجها من رجل أسترالي بقرار من أهلها:





"أنا لم أحلم بالهجرة، ولم أحلم بفستان الزّفاف ولا بالعريس الذي يأتي على حصان أبيض". وأضافت أنه وبالرّغم من ظروف البلاد وكل مآسيه كانت تفضل البقاء فيه: "هذا الانتقال شتّت شيء بداخلي وبقيت أعيش هذا الحنين كل حياتي!"



أمّا بما يخص ذكر الوطن في كتابها الجديد، فأكّدت كاميليا على وجود الوطن في كلّ كتبها: "الوطن دائماً يسكنني و أرى من خلاله جماليّاتي وجماليّات الآخر."





وفي ختام حديثها، ذكرت الشّاعرة تاريخ توقيع الكتاب بمركز "Lakemba Senior Citizens" بحضور نخبة من الأدباء والشعراء العرب في سيدني.





للمزيد يمكن الاستماع للتّسجيل الصّوتي أعلاه.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل

