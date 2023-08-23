خطة جديد في نيوساوث ويلز لتوفير مساكن منخفضة الكلفة للفئات الاقل دخلا والسكان الاصليين

SYDNEY

Source: Getty

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كشفت حكومة نيو ساوث ويلز مطلع هذا الاسبوع عن خطتها لبناء المزيد من المنازل منخفضة التكلفة في إعادة تطوير واحدة من أكبر مناطق الإسكان الاجتماعي في أستراليا. وسيكون ما لا يقل عن 50 في المائة من المنازل البالغ عددها حوالي 3000 منزل في منطقة واترلو التي سيتم إعادة بنائها قريباً، في جنوب سيدني الداخلي، عبارة عن مساكن اجتماعية وبأسعار معقولة، مقارنة بـ 34 في المائة بموجب خطة الحكومة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 15 في المائة من المنازل الاجتماعية الجديدة وبأسعار معقولة للسكان الأصليين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المجتمع المحلي.

حلّت نيوساوث ويلز في المرتبة الثانية من حيث عدد المنازل المنشأة في الاثني عشر شهر الماضي رغم انها استقبلت العدد الاكبر من المهاجرين خلال العامين الماضيين.
Aerial Overview of Port Jackson NSW
ภาพมุมสูงของพอร์ท แจ็คสัน (Port Jackson) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) Credit: Pexels/Mudassir Ali
مزيد من التفاصيل مع الوكيل العقاري تشاد عربيد

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