خطة جديد في نيوساوث ويلز لتوفير مساكن منخفضة الكلفة للفئات الاقل دخلا والسكان الاصليين

حلّت نيوساوث ويلز في المرتبة الثانية من حيث عدد المنازل المنشأة في الاثني عشر شهر الماضي رغم انها استقبلت العدد الاكبر من المهاجرين خلال العامين الماضيين.



ภาพมุมสูงของพอร์ท แจ็คสัน (Port Jackson) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) Credit: Pexels/Mudassir Ali مزيد من التفاصيل مع الوكيل العقاري تشاد عربيد



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