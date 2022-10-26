أس بي أس عربي۲٤

تسهيل للإجراءات أم هدم للأسرة: موقع تونسي جديد يقدم خدمة استشارات للطلاق

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: Engin Akyurt/ Unsplash

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نشر في: 27/10/2022 10:18am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 27/10/2022 10:18am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
تسبب ظهور إعلانات في شوارع تونس عن موقع إلكتروني يقدم خدمة استشارات للطلاق في جدل واسع خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد.

هذا وقد ظهرت اللافتات في شوارع العاصمة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد يعرف نفسه بأنه "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك."

وقد أثارت اللافتات غضب البعض الذين رأوا فيها تشجيعا على الطلاق وليس فقط تسهيلا للإجراءات.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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