تسهيل للإجراءات أم هدم للأسرة: موقع تونسي جديد يقدم خدمة استشارات للطلاق

تسبب ظهور إعلانات في شوارع تونس عن موقع إلكتروني يقدم خدمة استشارات للطلاق في جدل واسع خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد.





هذا وقد ظهرت اللافتات في شوارع العاصمة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد يعرف نفسه بأنه "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك."





وقد أثارت اللافتات غضب البعض الذين رأوا فيها تشجيعا على الطلاق وليس فقط تسهيلا للإجراءات.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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