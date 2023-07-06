"وصفة للمشاكل أم فرصة للتقارب" الشباب الاسترالي يعيش في منزل العائلة بنسبة اعلى من اي وقت مضى

يعيش أكثر من نصف الرجال (51٪) في أوائل العشرينات من العمر مع والديهم في عام 2022 ، ارتفاعًا من 46٪ في عام 2006. وتعيش 43٪ من الشابات في سن 20-24 مع والديهن في عام 2022 ، مقارنة بنسبة 36٪ في عام 2006.





في أكبر زيادة ، كان 72٪ من المراهقين في سن 19 عامًا يعيشون مع والديهم في عام 2022 - بزيادة قدرها 9٪ منذ عام 2006.



Considerably increase Parent Visa fee, says Productivity Commission Credit: Cultura RF وتقول مستشارة العلاقات العائلية رند فايد ان على الاهل والابناء وضع الحدود والقيود لكل طرف لتحديد مسؤولياته المالية والحياتية





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