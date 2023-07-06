"وصفة للمشاكل أم فرصة للتقارب" الشباب الاسترالي يعيش في منزل العائلة بنسبة اعلى من اي وقت مضى

Daughters listening to father while sitting on sofa at home

"وصفة للمشاكل او فرصة للتقارب" الشباب الاسترالي يعيش في منزل العائلة بنسبة اعلى من اي وقت مضى Source: Getty / Getty/Maskot

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وجد تقرير جديد صادر عن المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية (AIFS) أن الشباب يعيشون بشكل متزايد مع والديهم حتى أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات.

يعيش أكثر من نصف الرجال (51٪) في أوائل العشرينات من العمر مع والديهم في عام 2022 ، ارتفاعًا من 46٪ في عام 2006. وتعيش 43٪ من الشابات في سن 20-24 مع والديهن في عام 2022 ، مقارنة بنسبة 36٪ في عام 2006.

في أكبر زيادة ، كان 72٪ من المراهقين في سن 19 عامًا يعيشون مع والديهم في عام 2022 - بزيادة قدرها 9٪ منذ عام 2006.
Family at gathering in garden - male family members in foreground, female family members at table in background
Considerably increase Parent Visa fee, says Productivity Commission Credit: Cultura RF
وتقول مستشارة العلاقات العائلية رند فايد ان على الاهل والابناء وضع الحدود والقيود لكل طرف لتحديد مسؤولياته المالية والحياتية

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