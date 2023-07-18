صدمة للوسط الرياضي في استراليا وخارجها: حكومة فيكتوريا تلغي استضافة بطولة العاب الكومنولث بسبب ارتفاع كلفتها

Daniel Andrews

Victorian Premier Daniel Andrews has scuppered a possible easing of restricitions in Victoria ahead of Mother's Day Source: AAP

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اعلن رئيس حكومة فيكتوريا الغاء استضافة الولاية لدورة ألعاب الكومنولث 2026 . واشار دانييل اندروز الى ان الارتفاع الكبير في تكاليف اقامة البطولة هو السبب وراء القرا ر مشيرا الى ان التقديرات الاولية حددت مليارين و600 مليون ولكنها تضخمت الى 7 مليارات دولار . وقال أندروز في مؤتمر صحفي صباح اليوم "لن أخرج أموالا من المستشفيات والمدارس لاستضافة حدث تبلغ تكلفته ثلاثة أضعاف التكلفة المقدرة والميزانية للعام الماضي".

اعتبر الصحافي جوني عبو رئيس تحريرومؤسس جريدة الناس نيوز الاسترالية قرار اندروز مثالا على طريقته الفردية في ادارة الولاية
COMMONWEALTH GAMES AUSTRALIAN TEAM SURFERS PARADISE
Athletes and fans during at an event held to honour the Australian Commonwealth Games team in Surfers Paradise, Gold Coast. (file) Source: AAP / REGI VARGHESE/AAPIMAGE
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