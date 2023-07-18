صدمة للوسط الرياضي في استراليا وخارجها: حكومة فيكتوريا تلغي استضافة بطولة العاب الكومنولث بسبب ارتفاع كلفتها

اعتبر الصحافي جوني عبو رئيس تحريرومؤسس جريدة الناس نيوز الاسترالية قرار اندروز مثالا على طريقته الفردية في ادارة الولاية
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Athletes and fans during at an event held to honour the Australian Commonwealth Games team in Surfers Paradise, Gold Coast. (file) Source: AAP / REGI VARGHESE/AAPIMAGE
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