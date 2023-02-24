"نموذج ناجح يجب ان يحتذي به العالم": نيوساوث ويلز تكرّم أمير سالم لجهوده في دعم التعددية الثقافية

النقاط الرئيسية تم تكريم ستة عشر فردًا ومنظمة مجتمعية لجهودهم في اثراء التنوع الحضاري بالولاية

حصل السيد امير سالم رئيس المجلس الاستشاري الاسترالي المصري على ميدالية ستيبان كيركيا شاريان للوئام المجتمعي

تعد نيو ساوث ويلز واحدة من أكثر الولايات تنوعًا في العالم. فمليونين من مواطنيها قد ولدوا في الخارج ، وينتمي مواطنوها إلى أكثر من 300 ثقافة

احتفت ولاية نيو ساوث ويلز بالتعددية الثقافية والوئام المجتمعي في الحفل السنويي الذي يستضيفه رئيس حكومة الولاية والمعروف ب the Premier’s annual Harmony Dinner





وقد تم تكريم ستة عشر فردًا ومنظمة مجتمعية لجهودهم في اثراء التنوع الحضاري بالولاية وخلق بيئة اجتماعية تحتفي بالاختلاف والتنوع



وتعد نيو ساوث ويلز واحدة من أكثر الولايات تنوعًا في العالم. فمليونين من مواطنيها قد ولدوا في الخارج ، وينتمي مواطنوها إلى أكثر من 300 ثقافة ، ويتحدثون أكثر من 215 لغة ويمارسون 148 ديانة.





وقال رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيت في احتفالية الامس إن كل الحائزين على التكريم هم نماذج مضيئة لأفضل ما في مجتمع نيو ساوث ويلز الغني والمتعدد الثقافات.





وصرح السيد بيروتيت



"منذ عام 2012 ، تحتفل حكومة نيو ساوث ويلز بتفاني الأشخاص الذين يخدمون مجتمعاتهم بشغف واخلاص لجعل ولايتنا مكانًا أفضل".

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ومن بين أولئك الذين تم تكريمهم ، حصل السيد امير سالم رئيس المجلس الاستشاري الاسترالي المصري على ميدالية ستيبان كيركيا شاريان للوئام المجتمعي والذي شكر الولاية على تكريمه معتبرا ان نموذج التعددية الثقافي في نيو ساوث ويلز يعتبر نموذجا ناجحا يجب على الدول الاخرى ان تحتذي به.





ورغم افتخاره بالتنوع الثقافي وما يخلقه من وئام اجتماعي في استراليا بشكل عام يشدد السيد امير سالم



"لا يجب ان نسكن لهذا النجاح بل نسعى دائما لتطوير السياسات والبرنامج التي تعزز التنوع الثقافي"





واشار السيد سالم الى ضرورة تعاون وتكامل الجانب الحكومي والمدني لخلق مجتمع متوائم "يمكن للدولة ان تعزز فرص التعليم والعمل للمهاجرين كما يجب على الجمعيات ان تنفتح على المجتمع الاعم"





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع امير سالم رئيس المجلس الاستشاري الاسترالي المصري





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