"حب من أول نظرة": ما سر نجاح زواج هيلين وهاني عاقوري لأكثر من 50 عاماً؟

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Helene & Hani Akoury celebrate their 50th wedding anniversary.

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انخفض عدد الزيجات في أستراليا بشكل ملحوظ بعد وباء كوفيد-19 وفق أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي ولذلك سننطلق معاً في رحلة إلى ماضي وحاضر هيلين وهاني وقصة زواج سعيد لأكثر من 50 عاماً.

النقاط الرئيسية
  • كان هناك 89164 من الأزواج الذين عقدوا قرانهم في عام 2021 في أستراليا وهو رقم أقل بكثير من ذلك الذي سبق وباء كوفيد-19.
  • التقت هيلين بهاني عاقوري في العاصمة اللبنانية بيروت منذ أكثر من 50 عاماً وكان حباً من النظرة الأولى ولديهما اليوم 3 أبناء و8 أحفاد.
  • يقول هاني ان الاحترام المتبادل وإبقاء المشاكل داخل حدود بيت الزوجية وحلها بهدوء من أبرز مقومات الزواج الناجح القابل للاستمرار.
كان هناك 89164 من الأزواج الذين عقدوا قرانهم في عام 2021 في أستراليا وهو رقم أقل بكثير من ذلك الذي سبق وباء كوفيد-19. وانخفضت حالات الزواج في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا 31٪ و34.6٪ في 2021 على التوالي مقارنة بعام 2019.

إذا الزواج بات "أقل انتشاراً" ففي عام 1991 مثلاً، كان أكثر من نصف الأستراليين الذي تزيد أعمارهم عن 18 عاماً في زواج مسجل بينما انخفضت النسبة اليوم إلى 46.5%.

وكشف الإحصاء الأخير عن أن حوالي 1.8 مليون شخص في أستراليا من المطلقين بينما أكثر من 650 ألف زوج "منفصلون".

ولكن يبقى هناك الكثير من قصص الزواج الناجح، ومنها قصة هيلين وهاني عاقوري المتزوجان منذ أكثر من 50 عاماً.
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كيف اجتمعا في بيروت وكل منهما من قرية في لبنان؟ سألنا هيلين عن تلك البدايات الحلوة فقالت: "ست الدني بيروت، كنا نسكن في نفس الحي انا وهاني وتعرفنا على بعضنا في عام 1972. كان حباً من النظرة الأولى وخطبنا لعام ونصف قبل أن نتزوج."
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Proud grandparents Helene & Hani Akoury celebrate Christmas with their grandchildren.
أما هاني فعندما التقى هيلين نسي أنه كان ينوي السفر إلى الولايات المتحدة ليرتبط بفتاة من هناك: "كنت أحب شابة أمريكية وكنا قد بدأنا بالمعاملات والأوراق. تعرفت على هيلين ونسيت أمريكا. حياتي مع هيلين ملؤها الحب والاحترام. عندما رأيتها صار قلبي يخفق بسرعة. شعرت أنني في عالم آخر."
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ويرى هاني أن سر الزواج الناجح يتجلى في "الابتعاد عن المصلحة" وضرورة أن يسود الاحترام وروح الصداقة والصراحة بين الزوجين وأهم شيء "إبقاء المشاكل بين الزوجين داخل المنزل".

استمعوا إلى المقابلة الصوتية مع هيلين وهاني عاقوري في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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