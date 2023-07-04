"قرار مفاجئ"مصرف الاحتياط يمنح المقترضين استراحة مؤقتة مع تثبيت الفائدة هذا الشهر

النقاط الرئيسية قام مصرف الاحتياط الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة ، مع بقاء المعدل عند 4.10 في المائة

تباينت في الايام الماضية توقعات الاقتصاديين بشأن قرار مصرف الاحتياط بسبب تضارب المؤشرات

حذر السيد مخلص يوسف من ان اي زيادة مقبلة في سعر الفائدة "سيوصلنا الى حافة لا نعرف مدى خطورتها"

قرر مصرف الاحتياط الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة ، مع بقاء المعدل عند 4.10 في المائة. وقال مجلس إدارة المصرف في بيان إن التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة سيمنحه مزيدًا من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية ، والتي وصفها بأنها غير واضحة





واضاف المصرف إنه مقتنع بأن ارتفاع أسعار الفائدة الـ 12 السابقة منذ مايو من العام الماضي كان له تأثير على "إقامة توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد".





واوضح المصرف إنه بينما تظهر البيانات أن التضخم في أستراليا قد تجاوز ذروته ، فإنه يحذر من أن المستوى لا يزال مرتفعا للغاية وسوف يظل كذلك لبعض الوقت. وانخفض معدل التضخم من 6.8 في المائة إلى 5.6 في المائة في مايو الماضي.



اقرأ المزيد ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

وكان اصحاب القروض العقارية يراقبون عن كثب اقرار مصرف الاحتياط الاسترالي تخوفا من رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة عشرة في غضون 15 شهرًا فقط.





وتباينت في الايام الماضية توقعات الاقتصاديين بشأن قرار مصرف الاحتياط بسبب تضارب المؤشرات، فمن ناحية يتجه التضخم نحو الانخفاض على مسار أفضل من المتوقع ، ولكن مع انتعاش أقوى من المتوقع في أسعار المساكن وضعف الاقتصاد ، انقسم الخبراء حول الاتجاه الذي قد يسلكه المصرف.





فعلى سبيل المثال توقع ويستباك، ناب وANZ ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الذي ترقع بنك الكومنولث ثباتها هذا الشهر



ووصف الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف قرار مصرف الاحتياط بأنه "تغيير مفاجئ خالف التوقعات". واشار الاستاذ يوسف ان ان الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة كان لها تأثير كبير على اصحاب القروض العقارية بشكل عام ، وخاصة أولئك الذين اقترضوا اموالا يصعب عليهم سدادها اليوم. وحذر السيد مخلص يوسف من ان اي زيادة مقبلة في سعر الفائدة "سيوصلنا الى حافة لا نعرف مدى خطورتها"





هذا وقد توصل بحث جديد إلى أن حوالي 70 في المائة من اصحاب الرهن العقاري في أستراليا قلقون من أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في سداد المدفوعات إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك. ويشعر الشباب بالضيق على وجه الخصوص.



وكشفت بيانات جديدة صدرت أمس من AMP Bank إن 80 في المائة من حاملي الرهن العقاري الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا قلقون من أن زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى فشلهم في سداد أقساطهم.





لكن الخوف يسري في جميع الفئات العمرية ، حيث يقول 44 في المائة من الأستراليين الأكبر سنًا الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق نفس الشيء. كما اضطر ثلاثة أرباع مالكي المنازل إلى تخفيض نفقاتهم لمواجهة ارتفاع الفائدة، وارتفعت هذه النسبة إلى 86 في المائة للأشخاص الذين لديهم أطفال دون سن 18 في المنزل. وقال نصفهم إنهم غير قادرين على إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق في حياتهم اليومية.





واتهمت المعارضة الفدرالية حكومة انثوني البانيزي العمالية بأن سياساتها تؤدي الى تغذية التضخم وتسبب "فترة مستدامة" من أسعار الفائدة المرتفعة من خلال الإنفاق غير المدروس وفقًا لوزير الخزانة في الظل أنجوس تايلور.





ويرى الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف ان "الحكومة تريد اخلاء مسؤوليتها عن الوضع، الحكومة تعمل في وادي والمعارضة في وادي والمواطن في وادي"





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

