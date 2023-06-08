لاجئ سوري يصبح رئيس بلدية قرية في ألمانيا

Syrian-born mayoral candidate in Swabian village

Ryyan Alshebl (Bündnis 90/Die Grünen) sits on a bench in Ostelsheim. Credit: picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد ثماني سنوات فقط من وصول ريّان الشبل على متن قارب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أصبح رئيس بلدية قرية ألمانية.

انتُخب الشبل البالغ من العمر 29 عاماً رئيساً لمجلس بلدية قرية أوستلسهايم في جنوب غرب ألمانيا في آذار/مارس وسيتولى منصبه هذا الشهر.

وانتخابه يعد حدثا غير مسبوق إذ إنه أول لاجئ سوري يحتل منصب رئيس بلدية في البلد المضيف.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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